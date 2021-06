Newgarden explique le problème de boîte de vitesses derrière la dernière défaite atroce · .

Ce qui semblait être un problème de sélection de vitesse mineur mais gérable pour Josef Newgarden au début de la course IndyCar de dimanche à Road America s’est transformé en un casse-tête majeur pour le double champion de la série, qui a perdu la tête avec deux tours à faire après que sa voiture n’ait pas pu décale vers le haut.

Newgarden a effectué son premier arrêt aux stands depuis la tête au 13e tour, mais peu de temps avant d’entrer dans les stands, il a averti par radio son équipage : « La boîte de vitesses colle. Je viens de rester coincé en troisième vitesse avant le virage huit. Son stratège, Tim Cindric, lui a dit : « Si ça tourne mal, passe en mode urgence et fais des blips manuels. [to switch gears], seulement si ça tourne mal.

Après le premier arrêt au stand, la course s’est déroulée avec peu de drame visible pour Newgarden, qui courait devant Álex Palou. Puis avec quatre tours à faire, un incident pour Ed Jones a provoqué un avertissement sur tout le parcours et a mis en place un sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée.

Newgarden a bien commencé au début, mais a soudainement perdu son élan car Palou a pu le dépasser avant l’entrée pour le premier virage. «Il n’y a pas de déplacement de cette chose vers le haut. Il ne fait que baisser », a déclaré Newgarden à la radio.

Un Newgarden déprimé a décrit ce qui s’est passé après la course : « Je n’ai pas pu le faire passer en sixième vitesse. Et puis je l’ai coincé en cinquième dans le premier virage et je l’ai finalement fait descendre, mais je n’ai tout simplement pas pu le faire passer à la vitesse supérieure après cela. Alors je me suis mis au premier plan essentiellement.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Newgarden a mené la majorité de la course.Newgarden a terminé 21e, complétant son dernier tour en première vitesse. Il a décrit les deux derniers tours angoissants comme « j’essayais juste de rester à l’écart après cela parce que je ne pouvais pas le faire passer à la vitesse supérieure après cela. »

« Évidemment, c’est décevant pour nous tous. Je sais que nous avions une super voiture. Nous avions une bonne voiture toute la journée et faisions tout ce que nous devions faire. Nous survivions aux jaunes, survivions au jeu de carburant… Je suppose que ce n’était tout simplement pas censé être à nouveau. Je pense que nous avons des voitures rapides, ça ne marche pas pour le moment.

C’était le deuxième week-end consécutif où Newgarden menait tard, pour perdre la tête de la course dans les trois derniers tours. Lors de la deuxième course du Grand Prix de Détroit, Newgarden a mené 67 tours – mais s’est retrouvé compromis sur la stratégie des pneus et a été dépassé par Patricio O’Ward. Au total, Newgarden a mené 99 des 125 derniers tours de course sans remporter aucune des deux dernières courses.

“Nous allons récupérer notre chemin”, a ajouté Newgarden, qui est toujours quatrième au classement du championnat IndyCar après neuf courses. « Ce n’est pas ce que j’avais prévu pour cette journée. J’aurais aimé que nous soyons un peu plus proches. Mais qu’est-ce qu’on est, 88 (relève) ? Juste un plus grand défi quand nous irons à la prochaine course. Nous allons nous en occuper.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :