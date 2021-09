Newgarden montre qu’il est prêt à se battre pour la victoire ; Palou, troisième

in

18/09/2021 à 16h36 CEST

Le pilote américain Josef Newgarden, de l’équipe Penske, a bouclé la première séance d’essais du Grand Prix de Monterey (Californie), l’avant-dernière course de la saison IndyCar, avec le meilleur temps et a confirmé qu’il arrive avec sa voiture prête pour le triomphe qui lui permet de rester dans la lutte pour le titre NTT INDYCAR SERIES, qu’il a déjà remporté deux fois.

Newgarden a dominé le circuit WeatherTech Raceay Laguna Seca en signant le meilleur tour en 1 minute, 11,7125 secondes, au volant de la voiture Chevrolet n°2 Hitachi Team Penske après avoir perdu du terrain face au leader du championnat, le jeune Espagnol Alex Palou, dernier week-end au Grand Prix de Portland.

“Nous avons montré que nous étions venus avec l’intention de donner le combat jusqu’à la fin de la saison”, a-t-il déclaré. Newgarden. “Il y a encore 100 points en jeu, qui sont nombreux et nous sommes sûrs de réaliser des choses intéressantes.”

Newgarden Il a déclaré qu’il était très satisfait de la façon dont la voiture a répondu et que la stratégie sera d’en prendre soin autant que possible lorsque la course arrivera dimanche.

“En général, nous avons assez bien réagi”, a-t-il déclaré. Newgarden. “Des petites différences ici ou là, mais dans l’ensemble, la voiture avait l’air d’être au point. Je dois juste m’en occuper.”

Cependant, le pilote américain a admis que les choses pourraient changer rapidement comme cela s’est produit dimanche dernier à Portland.

« Là, nous étions assez compétitifs lors de la première séance d’entraînement, mais nous nous sommes perdus en qualifications et ensuite assez loin du meilleur rythme », a-t-il reconnu. Newgarden. “La clé de notre voiture est d’être constant jusqu’à la fin de la course et si nous réussissons, nous serons dans la lutte.”

Newgarden entre dans cette avant-dernière épreuve de la saison troisième au classement NTT INDYCAR SERIES, à 34 points du leader Palou.

Il est loin d’être impossible qu’il puisse revenir pour un troisième titre en carrière, mais il devra surmonter Palou et le deuxième classé, le mexicain Canard O’Ward, 25 points de retard Palou, pour prendre la couronne.

son compatriote Colton herta a terminé deuxième avec 1: 11,7927 au n ° 26 Gainbridge Honda avant de quitter la piste juste après le célèbre complexe de courbes Corkscrew à la dernière minute de la session 45 sur le circuit de 11 virages et 3,602 kilomètres sur la péninsule de Monterey en Californie du Nord.

Le vainqueur du Grand Prix Firestone de Monterey 2019, Herta, n’a fait aucun contact et a continué vers les stands.

Palou a terminé troisième au classement général à l’entraînement avec 1:11.9750 dans la Honda Data NTT n°10. L’anglais Ed Jones a terminé troisième avec 1: 12.0166 au n ° 18 SealMaster Honda, tandis que l’Américain Alexandre Rossi Il s’est classé cinquième avec un temps de 1:12,0625 dans la Honda n°27 NAPA AUTO PARTS / AutoNation.

Parmi les trois autres pilotes mathématiquement éligibles pour remporter l’Astor Challenge Cup en tant que champion de la saison, le Suédois Marcus Ericsson (cinquième, 75 points de retard), il était 10e avec 1 :12,3564 dans la Honda Huski Chocolate Chip Ganassi Racing n°8.

Six fois champion de la série, Néo-Zélandais Scott dixon (quatrième, 49 points de retard) a terminé onzième avec 1:12,4415 dans le n ° 9 PNC Bank Grow Up Great Honda, tandis que O’Ward il a terminé quatorzième avec 1:12,4982 dans la Chevrolet McLaren SP n ° 5 Arrow.

Herta Il n’était pas le seul pilote à sortir de la piste alors qu’il cherchait un temps au tour vers la fin de la séance.

Le quadruple vainqueur de l’Indianapolis 500, le Brésilien Hélium Castronèves, a heurté la barrière de pneus au virage 2, également connu sous le nom d’épingle d’Andretti, avec le nez de son n°06 Meyer Shank Racing Honda avec environ 18 minutes à parcourir.

Alors Rossi est sorti au virage 3 et a continué, tandis que les Français Sébastien Bourdais a filé et a continué dans la Chevrolet n ° 14 ROKiT / AJ Foyt Racing.

Leader des points de la recrue de l’année, Néo-Zélandais Scott McLaughlin, a également ralenti à la dernière minute à l’approche du complexe de la courbe du tire-bouchon.