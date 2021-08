Newgarden remporte la passerelle ; O’Ward prend la tête du championnat · .

Josef Newgarden a résisté à une collision avec son propre coéquipier de Penske, Simon Pagenaud, et a survécu à une course d’usure pour remporter la course de 500 kilomètres de samedi soir sur l’ovale de Gateway Motorsports Park près de St. Louis, Missouri. Newgarden a terminé devant le nouveau leader des points de l’IndyCar Series, Patricio O’Ward, qui mène désormais le championnat de dix points – après que l’ancien leader Álex Palou a été impliqué dans un accident multi-voitures qui a également emporté son coéquipier Ganassi et prétendant au titre Scott. Dixon.

L’accident qui a retiré Palou et Dixon de la course s’est produit au 65e tour, lorsque Rinus VeeKay est entré en contact avec Dixon au premier virage, puis a récupéré Palou alors qu’ils tournaient et heurtaient le mur. Dixon reviendrait sur le parcours pour effectuer quelques tours supplémentaires avant de se retirer. Il s’est classé 19e, avec Palou 20e et VeeKay 21e. Dans la période de jaune qui a suivi, Josef Newgarden, qui a réalisé un excellent premier arrêt au stand au 58e tour, a pris la tête pour la première fois.

Newgarden conservera ensuite l’avantage jusqu’au 139e tour, lorsqu’il se fait dépasser par Colton Herta. Herta avait pris la tête à seulement deux tours de la course lorsqu’il a dépassé le poleman Will Power, et était impatient de remporter sa première victoire en carrière en IndyCar sur un ovale. Mais juste au moment où il effectuait son troisième et dernier arrêt au stand de routine de la journée, sa n°26 Andretti Autosport Dallara/Honda a subi une défaillance de l’arbre de transmission en sortant de son stand, entraînant un autre malheureux abandon en fin de course pour Herta dans une course où il se disputait la victoire.

Seul O’Ward a menacé l’avance de Newgarden dans les derniers tours de la course. Mais malgré un rallye tardif de la McLaren SP Dallara/Chevrolet n°5 d’O’Ward, la Penske n°2 de Newgarden avait plus qu’assez de rythme pour conserver la victoire, d’un peu plus d’une demi-seconde.

La victoire de Newgarden a été un autre énorme coup de pouce pour ses propres aspirations à remporter son troisième titre en IndyCar Series, alors qu’il occupe désormais la troisième place du classement, à 22 points du finaliste O’Ward et à 12 points de Palou, qui est tombé à la deuxième place dans le classement. Il s’agit de la deuxième victoire de Newgarden lors des quatre dernières courses, sa troisième victoire en carrière sur l’ovale asymétrique de 2,012 kilomètres et sa 20e victoire en carrière.

Power a terminé la journée à la troisième place, devant son coéquipier recrue Scott McLaughlin à la quatrième place, qui a marqué son meilleur résultat depuis le programme double du Texas Motor Speedway en mai. Simon Pagenaud a terminé huitième, mais il peut se sentir lésé envers Newgarden après une collision au 17e tour où les deux coéquipiers de Penske se sont heurtés au premier virage. Cela a entraîné la perte de l’aileron avant de Pagenaud – la plaque d’extrémité a en fait heurté l’écran aérodynamique de la voiture de Dixon – et a envoyé le Français dans un tour. Il passerait ensuite le reste de la course à essayer de revenir dans le tour de tête.

Sébastien Bourdais a égalé son meilleur résultat de la saison en cinquième, Takuma Sato a terminé sixième et Ryan Hunter-Reay a terminé septième devant Pagenaud. Marcus Ericsson a terminé neuvième à 60 points d’O’Ward, et Jack Harvey a complété le top dix.

Romain Grosjean a terminé 14e avec un tour de retard, mais a couru solidement dans le top dix pendant une bonne partie de la course – n’hésitant pas à faire des passes agressives et calculées pour se positionner lors de ses débuts très attendus sur l’ovale.

Outre l’accident de plusieurs voitures au 65e tour, il y a eu d’autres incidents à noter : Ed Jones et Graham Rahal sont sortis de la course après seulement trois tours, et lors de cet avertissement, Dalton Kellett a été touché par derrière par Ed Carpenter lorsque Kellett a vérifié devant lui. Carpenter s’effondrera plus tard tout seul au 56e tour, tandis que Kellett récupèrera pour terminer 12e, son meilleur résultat de la saison.

Alexander Rossi, qui était en lice pour un podium, a lavé la ligne de course et s’est écrasé à la sortie du virage deux au tour 201. Felix Rosenqvist a abandonné avec une panne mécanique au tour 211. Et James Hinchcliffe a terminé dix-sept tours après avoir commencé la course depuis la voie des stands. en raison d’un problème électrique avant le déploiement du drapeau vert.

La série IndyCar prend une pause de deux semaines avant un tronçon de trois courses le long de la côte ouest des États-Unis pour terminer la saison – à partir du 12 septembre au Portland International Raceway.

Résultat de la course

PositionCarDriverTeamEngine12Josef NewgardenPenskeChevrolet25Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet312Will PowerPenskeChevrolet43Scott McLaughlinPenskeChevrolet514Sebastien BourdaisFoytChevrolet630Takuma SatoRLLHonda728Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda822Simon PagenaudPenskeChevrolet98Marcus EricssonGanassiHonda1060Jack HarveyMeyer ShankHonda1159Conor DalyCarlinChevrolet124Dalton KellettFoytChevrolet1348Tony KanaanGanassiHonda1451Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda1529James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda167Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet1727Alexander RossiAndrettiHonda1826Colton HertaAndrettiHonda199Scott DixonGanassiHonda2010Alex PalouGanassiHonda2121Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2220Ed CarpenterCarpenterChevrolet2315Graham RahalRLLHonda2418Ed JonesCoyne / VasserHonda

