Newgarden remporte la pole position de Long Beach et obtient un point crucial au championnat · .

Josef Newgarden est entré dans le week-end du Grand Prix de Long Beach en tant qu’outsider ultime du championnat, mais une brillante performance lors des qualifications a permis à Newgarden de remporter sa quatrième pole de la saison.

Plus important encore, la pole position de Newgarden lui donne un point bonus au classement du championnat IndyCar Series, alors qu’il se rapproche à moins de 47 points du leader du championnat Álex Palou – qui, avec le deuxième Patricio O’Ward, a raté une chance de se qualifier pour le championnat. Fast Six étape après une décision litigieuse de la direction de course à l’issue du deuxième tour des qualifications.

Will Power s’est arrêté sur la ligne de course à la sortie du virage dix après un contact avec la barrière au virage neuf. Power a vu son meilleur tour supprimé pour avoir sorti un jaune local à la fin de la séance, mais plusieurs pilotes ont pu améliorer leurs temps précédents malgré le passage par une zone de drapeau jaune locale. James Hinchcliffe a été rétrogradé de la sixième à la septième place et hors du Fast Six, tandis qu’Ed Jones est tombé de la huitième à la neuvième place.

O’Ward, qui a terminé à la huitième place après l’officialisation des résultats du deuxième tour de qualification, a commenté : « Palou a dû ralentir devant moi – j’ai ralenti parce que c’est ce qu’il faut faire quand il y a des drapeaux jaunes, et… IndyCar n’est jamais cohérent avec leurs appels, et ils doivent revoir cela, car nous devrions être dans le Fast Six. »

Avec quelques secondes restantes dans la session Fast Six, Newgarden a sauté au sommet du classement avec un tour le plus rapide de 1’08.224, pour capturer la pole position dont il avait si désespérément besoin pour augmenter ses minces chances de remporter son troisième titre de série en cinq saisons.

Newgarden peut remporter le championnat demain s’il remporte la pole tout en menant le plus de tours de tous les pilotes. Mais il a également besoin qu’O’Ward termine troisième ou moins, et que Palou termine 25e ou moins sans mener un tour à aucune étape.

Palou, pour sa part, peut toujours remporter le championnat, peu importe où Newgarden ou O’Ward se classent, s’il termine là où il commencera la course de dimanche en dixième position. En fait, Palou n’a plus qu’à terminer 11e pour décrocher son premier titre IndyCar. O’Ward a besoin d’une deuxième place minimum pour avoir une chance de remporter le championnat avec 35 points de retard.

« Nous savons que nous avons une bonne voiture de course, nous pouvons essayer de dépasser de bonnes voitures de course demain », a souri Palou après avoir été éliminé de la séance. « Si nous faisons du bon travail demain, nous remporterons ce championnat à la maison ! Sinon, nous ne pouvons pas vraiment nous concentrer sur ce que font les autres voitures.

Le champion sortant de la série Scott Dixon en deuxième place, le vainqueur de l’Indy 500 Hélio Castroneves en troisième, Simon Pagenaud en quatrième, Felix Rosenqvist en cinquième et le candidat à la recrue de l’année Romain Grosjean complètent le reste des trois premières rangées de la grille pour la course de dimanche. en sixième – sept places devant Scott McLaughlin en 13e.

Le vainqueur de Laguna Seca, Colton Herta, était peut-être une menace pour la pole position, mais alors qu’il tentait de sortir du groupe 2 lors des qualifications du premier tour, il a cassé la suspension arrière gauche après un contact avec la barrière et n’a pas pu améliorer son temps alors que d’autres voitures ont frappé. lui dehors. Herta partira 14e, une place devant Alexander Rossi – le double vainqueur en titre du GP de Long Beach, qui n’a pas non plus réussi à sortir du premier tour des qualifications.

L’heure du drapeau vert pour le Grand Prix de Long Beach est fixée dimanche à 20h45 BST.

Résultats qualificatifs

PositionCarDriverTeamEngine12Josef NewgardenPenskeChevrolet29Scott DixonGanassiHonda36Helio CastronevesMeyer ShankHonda422Simon PagenaudPenskeChevrolet57Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet651Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda729James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda85Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet918Ed JonesCoyne / VasserHonda1010Alex PalouGanassiHonda1128Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda1212Will PowerPenskeChevrolet133Scott McLaughlinPenskeChevrolet1426Colton HertaAndrettiHonda1527Alexander RossiAndrettiHonda1630Takuma SatoRLLHonda178Marcus EricssonGanassiHonda1877Callum IlottJuncos HollingerChevrolet1915Graham RahalRLLHonda2011Charlie KimballFoytChevrolet2120Conor DalyCarpenterChevrolet2214Sebastien BourdaisFoytChevrolet2359Max ChiltonCarlinChevrolet2421Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2560Jack HarveyMeyer ShankHonda264Dalton KellettFoytChevrolet2748Jimmie JohnsonGanassiHonda2845Oliver AskewRLLHonda

