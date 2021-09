Newgen Gaming annonce le lancement de la plateforme Penta Esports

Cette plate-forme aidera l’entreprise à mieux servir ses partenaires, éditeurs et joueurs, a déclaré Akshay Paul, directeur marketing de Penta Esports.

Newgen Gaming a annoncé vendredi le lancement de sa nouvelle plateforme pour sa marque d’esports, Penta Esports. La plate-forme nouvellement lancée, pentaesports.com, comprendra plusieurs éléments liés à l’esport tels que les horaires des matchs, les résultats des matchs, les VOD des tournois et des ligues, le contenu, les actualités, les annonces, entre autres. Selon Akshay Paul, directeur marketing de Penta Esports, cette plate-forme aidera l’entreprise à mieux servir ses partenaires, éditeurs et joueurs.

« Nous travaillons sur cette plate-forme depuis un certain temps et elle est maintenant disponible pour tout le monde. Nous voulions créer une plate-forme pour les joueurs et les passionnés d’esport indiens, où tous les aspects majeurs de l’esport sont couverts. Nous sommes prêts à ouvrir beaucoup plus d’opportunités et d’IP pour les marques dans les mois à venir », a ajouté Paul.

Selon une déclaration officielle de Newgen Gaming, les utilisateurs pourront découvrir et s’inscrire à des tournois sur pentaesports.com. De plus, la plateforme permettra également aux équipes de créer des postes de recrutement et aux joueurs de trouver des équipes. “Cela permettra à beaucoup plus de joueurs de participer à des tournois pour des titres de jeux en équipe”, a déclaré la société.

La société a lancé le tournoi « Penta Challenge – Valorant », en ligne avec le lancement de la plateforme. Le tournoi est soutenu par Facebook Gaming et Trinity Gaming, qui feront partie du nouveau « Penta Challenge » IP de Penta Esports.

«Nous sommes toujours à la recherche de bons partenaires pour pouvoir organiser des tournois comme ceux-ci pour la communauté esport indienne. Notre vision est absolument conforme à l’équipe de Penta Esports », a déclaré Abhishek Agarwal, fondateur et PDG de Trinity Gaming.

Fondée en 2021 par Anurag Khurana, Kiran Noojibail et Akshay Paul, Penta Esports est la branche esports de Newgen Gaming. Avec une approche à 360 degrés, il veut devenir une destination tout-en-un pour les sports électroniques dans le pays, y compris les ligues, les tournois, le contenu et plus encore.

