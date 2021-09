Newgen Software élève Virender Jeet au poste de PDG

Virender Jeet et Tarun Nandwani

Newgen Software a élevé Virender Jeet, vice-président senior, ventes, marketing et produits, au poste de directeur général (PDG). La société a également annoncé la promotion de Tarun Nandwani, vice-président principal, gestion des affaires, en tant que directeur de l’exploitation (COO). Les changements sont entrés en vigueur le 1er septembre 2021. Jeet et Nandwani ont fait partie intégrante de l’histoire de la croissance de Newgen, a déclaré Diwakar Nigam, président et directeur général de Newgen Software.

« Nous traversons une période passionnante avec de nombreuses nouvelles opportunités de croissance devant nous. Jeet et Tarun n’ont ménagé aucun effort pour nous amener à une position enviable dans l’industrie. Grâce à leur expérience et à leur leadership compétent, nous sommes impatients d’atteindre de nouveaux sommets », a ajouté Nigam.

Jeet travaille pour Newgen depuis sa création en 1992. Il a étudié plusieurs domaines, notamment le cycle de vie complet du développement de produits, les ventes et le marketing, les brevets et diverses autres fonctions stratégiques de l’entreprise. D’autre part, Nandwani est associé à l’organisation depuis plus de 27 ans. Il a dirigé la gestion de la relation client, les activités commerciales, le développement de nouvelles solutions et d’applications, tout en jouant un rôle clé dans la conduite des affaires à partir de la base d’installation.

« Avec la transformation numérique à faible code et basée sur le cloud qui occupe le devant de la scène, nous, avec notre plate-forme NewgenONE récemment dévoilée, sommes bien placés pour aider les entreprises de tous les secteurs à accélérer leurs initiatives numériques et à atteindre leurs objectifs commerciaux. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires SI et consultants et de faire de Newgen le leader mondial des plateformes », a déclaré Virender Jeet, PDG de Newgen Software.

Selon Tarun Nandwani, directeur de l’exploitation de Newgen Software, ses clients font confiance depuis des décennies à sa capacité à transformer leurs entreprises. Les analystes du secteur ont toujours reconnu l’entreprise pour sa technologie et son innovation, a-t-il noté. « Le numérique devenant une priorité pour chaque entreprise, nous sommes prêts pour un succès encore plus grand », a déclaré Nandwani.

Lire aussi : Shiprocket nomme Atul Mehta COO

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.