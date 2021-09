Newman de Seinfeld: les moments les plus drôles du personnage de Wayne Knight

Le camion postal de Newman prend feu (saison 8, “The Pothole”)

En parlant de fureur énergique et de gestes animés, un exemple sans doute plus hystérique de la physicalité de Wayne Knight se produit à la suite d’une cause à effet intelligente dans l’épisode de la saison 8 de Seinfeld, “The Pothole”. Après qu’une machine à coudre soit tombée du coffre de la voiture de Jerry, alors qu’Elaine Benes (future membre de la distribution Veep Julia Louis-Dreyfus) profite des voies élargies sur l’autoroute récemment adoptées par Kramer, Kramer est plus tard vu en train de jeter accidentellement un baril entier de diluant à peinture sur la même route.

Peu de temps après, Newman est sur cette autoroute, trop occupé à chanter “Three Times a Lady” de Lionel Ritchie pour remarquer que la machine à coudre se coince sous son camion, provoquant des étincelles qui s’enflamment lorsqu’il passe sur le diluant à peinture, transformant le véhicule en une véritable boule de feu alors qu’il hurle dramatiquement les mots immortels, “Oh, l’humanité!”