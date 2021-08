Newport : la tragédie du chien qui a sauvé la vie de son propriétaire est diagnostiquée avec la démence | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Gemma Redmond, 27 ans, de Newport, n’était qu’une adolescente lorsque le labrador chocolat Koko a alerté sa famille qu’elle faisait une grave crise d’asthme au milieu de la nuit. Koko a également aidé son propriétaire à surmonter la dépression clinique et l’a empêchée de se suicider.

Gemma, qui travaille comme vétérinaire, a déclaré à WalesOnline : « J’ai eu Koko depuis l’âge de neuf semaines et elle a été ma compagne pendant des périodes sombres.

“Chaque fois que j’avais des pensées suicidaires, elle était soudainement là, comme si elle savait ce qui se passait dans ma tête et voulait empêcher que quelque chose de mal ne m’arrive.”

En conséquence, elle et Koko deviendraient inséparables. Mais la tragédie a frappé quand elle a commencé à montrer des signes de démence pour animaux de compagnie, une maladie très similaire à la maladie d’Alzheimer humaine.

Gemma a poursuivi: “En février 2020, j’ai vu qu’elle n’était pas elle-même normalement. Koko tournait en rond et ne parvenait à s’installer que brièvement avant de faire les cent pas à nouveau.

“Elle aurait un regard vitreux dans les yeux et se tiendrait dans le jardin ou la maison comme pour essayer de comprendre où elle se trouvait et ce qu’elle faisait.”

Les collègues vétérinaires de Gemma ont rapidement détecté les premiers signes de démence et elle a ajusté son mode de vie pour aider Koko à faire face.

Elle a essayé de rendre chaque jour aussi similaire que possible, et le verrouillage signifiait qu’elle pouvait garder les choses très limitées et maintenir une routine simple.

Gemma a déclaré: “C’était tout à fait déchirant pour moi et ma famille. Je n’oublierai jamais Koko, mais elle est dans un meilleur endroit maintenant et nous a laissé tellement de souvenirs heureux qui ne pourront jamais être emportés.

La démence chez les animaux de compagnie est dévastatrice à voir, mais selon Vets4Pets, 85 % des cas ne sont pas diagnostiqués.

Pour essayer de réduire ce nombre, l’organisation a développé un vérificateur de symptômes en ligne pour ceux qui s’inquiètent de la démence de leurs animaux de compagnie – pour en savoir plus, cliquez ici.

Reportage supplémentaire par Nathan Bevan.