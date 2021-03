News de Londres: des foules en colère crient «F *** police» alors qu’elles bloquent le pont de Westminster – VIDEO | UK | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a exhorté les gens à ne pas participer à de grands rassemblements ou à assister à des manifestations alors que les règlements de Covid-19 restent en place, mais des centaines se sont rassemblés sur la place du Parlement pour lutter contre le projet de loi. Il prévoit de donner à la police plus de pouvoirs pour lutter contre les manifestations non violentes qui perturbent considérablement le public ou l’accès au Parlement. Mais la police et les personnalités juridiques ont averti que cela pourrait constituer une menace pour la démocratie.