News de Londres: Fury face à des milliers de personnes marchant sur Londres alors que la police est blessée lors d’une manifestation de verrouillage | UK | Nouvelles

Dans des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de manifestants ont été vus se rassembler et marcher sans masque facial. Les manifestants, brandissant des banderoles et scandant «liberté», défilent dans le centre de Londres.

Les personnes présentes protestent contre les verrouillages contre les coronavirus et les passeports vaccinaux.

La police du Met a confirmé qu’au moins huit policiers avaient été blessés alors que la manifestation était devenue violente et que cinq personnes avaient été arrêtées.

Un communiqué de la police a déclaré: “Huit policiers ont été blessés alors qu’ils travaillaient pour disperser les foules à Hyde Park ce soir.

«Deux officiers ont été emmenés à l’hôpital.

«Heureusement, ils ne sont pas censés être gravement blessés.

“Cinq personnes ont été arrêtées pour des infractions, notamment des voies de fait contre la police et sont actuellement en détention”.

Mais à la suite de la manifestation, beaucoup ont affirmé que les manifestants seraient prompts à se faire vacciner s’ils ne pouvaient pas voyager à l’étranger.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «La plupart d’entre eux refusent de recevoir le jab.

Quelqu’un d’autre les a qualifiés de “Covidiots” et a déclaré que la manifestation était la raison pour laquelle “les verrouillages et les restrictions sont toujours en place”.

Un quatrième lecteur d’Express.co.uk a déclaré: “La façon dont ils agissent, il ne faudra pas longtemps avant que des verrouillages plus serrés soient nécessaires.”

Un autre a déclaré que toutes les personnes présentes à la manifestation devraient être “arrêtées et condamnées à une amende” à un niveau qu’elles ne peuvent se permettre.

Quelqu’un d’autre a dit: «Dieu n’a-t-il rien de mieux à faire.

“Londres est un cloaque peuplé de trop de gens dont l’objectif principal dans la vie est de créer le chaos et l’anarchie, en tant que pays, nous permettons à ces gens de fonctionner trop librement.”

Une sixième personne a déclaré: «Nous voulons la liberté.

“Oui, la liberté d’attraper le COVID et de le diffuser à d’autres qui obéissent aux règles.

«Beaucoup sont des manifestants professionnels.

“Ils vont protester contre tout et aimer semer le mécontentement.”

Une autre personne a ajouté: «Un comportement absolument choquant.

«Ce seront eux qui gémiront si nous entrons dans un autre verrouillage, mais ils en seront la cause.

«Qu’est-ce qui ne va pas avec les passeports covid jusqu’à ce que tout soit clair?

“Typique des engourdissements de Corbyn. Pas un cerveau entre eux.”

Piers Corbyn, le frère aîné de l’ancien chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn, a été repéré lors de la manifestation.

M. Corbyn a vivement critiqué les verrouillages de Covid et en mai 2020, il a été arrêté lors d’une manifestation anti-lockdown.

Il s’est réuni aux côtés de centaines d’autres personnes pour s’opposer à ce que leurs droits à la liberté d’expression et de mouvement soient restreints.

Des banderoles et des affiches colorées ont été portées par les manifestants, plaidant pour la fin immédiate des règles de verrouillage.