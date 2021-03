News de Londres: La «guerre contre les automobilistes» de Sadiq Khan suscite la fureur – Un maire accusé de risquer des vies | UK | Nouvelles

Entre juin et novembre de l’année dernière, les pompiers de Londres ont été retardés plus de 330 fois, selon de nouvelles données. Cela représentait une augmentation de 18% par rapport à l’année précédente et était dû aux zones à faible trafic introduites par le maire de Londres.

Chaque arrondissement londonien qui a mis en place les mesures d’apaisement de la circulation a vu les retards grimper de 35%.

Dans les zones qui n’ont pas introduit les zones ont également connu une augmentation de 2,8 pour cent.

Cependant, les travailleurs de première ligne ont déclaré que les hauts responsables «ignoraient» le problème en raison des pressions exercées par M. Khan pour soutenir les programmes.

Un officier des pompiers en service a déclaré au Times: « Les patrons sont contrôlés par Sadiq Khan et ne veulent pas le contrarier car il contrôle le budget. »

Alors que les pompiers de Londres n’ont pas commenté les nouvelles mesures, des initiés ont déclaré que leurs « patrons ignoraient le problème en raison de la pression politique des partisans des projets ».

La semaine dernière, l’une des pistes cyclables controversées de Londres a bloqué trois véhicules d’urgence en seulement 24 heures.

Les quartiers à faible trafic ont été largement critiqués par les Londoniens, affirmant que les zones sont utilisées par les conseils pour «faire la guerre aux automobilistes».

Les chiffres de la demande d’accès à l’information ont révélé que les retards avaient augmenté, mais les pompiers de Londres ont déclaré que les retards avaient globalement diminué au cours d’une période de cinq ans.

Un porte-parole a déclaré: «Nous avons continué à atteindre nos objectifs de participation tout au long de la pandémie et les retards dans l’ensemble ont en fait diminué sur une période de cinq ans.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales et sommes consultés lorsqu’il y a des propositions de fermeture de route.

« Si nous craignons que des changements puissent avoir un impact sur les temps de réponse, nous les soulèverons et travaillerons avec les autorités locales pour trouver la meilleure solution. »

Un porte-parole du London Ambulance Service a ajouté: « Nous soutenons les mesures visant à améliorer la santé publique en réduisant le trafic et en encourageant la marche et le cyclisme, mais nous savons que les modifications apportées au tracé des routes, aux programmes de gestion du trafic et aux fermetures de routes peuvent toutes entraver notre réponse aux personnes les plus gravement malades.

« C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités locales de Londres, ainsi qu’avec Transport for London (TfL), pour garantir que l’accès des véhicules d’urgence est correctement pris en compte et que l’impact de tout changement est surveillé. »

Un porte-parole de TfL a ajouté qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec les services d’urgence pour répondre à toute préoccupation.

Ils ont déclaré: «TfL travaille en étroite collaboration avec les services d’urgence pour répondre à toutes les préoccupations qu’ils partagent au sujet des programmes de marche et de vélo.

« Cela inclut d’encourager l’utilisation de caméras plutôt que des mesures physiques pour modifier l’accès aux routes et de s’assurer que les plans sont téléchargés rapidement sur les systèmes de cartographie en ligne. »

En janvier, le projet Streetspace du maire de Londres – qui a vu des routes fermées et d’autres rétrécies pour créer de nouvelles pistes cyclables – a été rejeté par la Haute Cour.

La Haute Cour a estimé que le programme de M. Khan était «gravement défectueux» et que le maire de Londres était accusé de «profiter de la pandémie».

Mme le juge Lang a déclaré que les plans «radicaux» de M. Khan avaient définitivement changé les routes de Londres et a demandé à M. Khan et à TfL de «reconsidérer» et de «modifier substantiellement» sa politique «d’espace de rue».

Elle a déclaré: «L’ampleur et l’ambition des propositions et la manière dont elles ont été décrites, suggèrent fortement que le maire et TfL avaient l’intention que ces projets deviennent permanents, une fois les ordres temporaires expirés.

«Cependant, rien ne permet de penser qu’il y aura une pandémie permanente exigeant la poursuite des mesures extrêmes introduites par le gouvernement en 2020.»

Dans son long jugement, M. Lang a déclaré que refuser aux taxis l’accès aux routes de Londres pourrait avoir de «graves conséquences» pour ceux qui ne peuvent ni marcher ni faire du vélo.

Express.co.uk a contacté le bureau de Sadiq Khan pour un commentaire