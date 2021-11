News Roundup: Rittenhouse et les suprémacistes blancs obtiennent une victoire devant le tribunal; BBB passe par la maison

C’est vendredi. Kyle Rittenhouse a été innocenté de toutes les accusations aujourd’hui après avoir abattu deux manifestants à Kenosha, dans le Wisconsin, et en avoir blessé un troisième. Bien que la décision n’ait pas été surprenante, alors que des semaines de comportement bizarre de la part du juge ont clairement montré comment la balance de la justice était pesée, elle n’est pas moins décourageante. Mais il y a encore des batailles à gagner et la longue marche vers la justice pour tous se poursuit.

Voici ce que vous avez peut-être manqué :

Kyle Rittenhouse déclaré non coupable des cinq chefs d’accusation dans la fusillade de Kenosha qui a fait 2 morts et 1 blessé

L’ex-flic de Ferguson en disgrâce ‘Maserati Mike’ brandit un jouet sexuel devant le palais de justice lors du procès de Rittenhouse

Les nazis perdent le complot et perdront probablement leur cause lors des plaidoiries finales du procès « Unit the Right »

La FDA clarifie la confusion sur les boosters en mettant Moderna et Pfizer à la disposition de tous les adultes

Biden de retour aux commandes après un bref transfert des pouvoirs présidentiels

Biden, Pelosi et les progressistes le font, passent Reconstruire en mieux​​​​​​​​

Biden botte Bloom du conseil des services postaux, les jours de DeJoy en tant que maître de poste sont comptés

Et de la Communauté :

Kos Diabetes Group : tarte aux pacanes à faible teneur en glucides (oui, vraiment !)

Musée de l’aviation : quelques premiers avions (journal photo)​​​​​​​

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.