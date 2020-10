007 et Fast & Furious sortent jusqu’en 2021 Encore un délai! | AP

Deux des films les plus attendus, “007” et “Fast and Furious” ont été reporté encore une fois, quelque chose qui dérange probablement un peu les fans car ils ont reporté sa première à plusieurs reprises.

Agent 007 James Bond film 25, No Time to Die, et le neuvième volet de la franchise Fast & Furious ont reporté leur sortie à l’année prochaine.

Après avoir reporté sa première date de sortie en avril dernier en raison de la pandémie, l’histoire de l’espion britannique devait sortir en salles en novembre, cependant, hier, vendredi 2 octobre, un encore, maintenant pour lui 2 avril l’année suivante.

Nous comprenons que le retard décevra nos fans, mais maintenant nous avons hâte de partager NO TIME TO DIE l’année prochaine », a publié le compte Twitter officiel du film.

Une source a déclaré au magazine Rolling Stone que la décision avait été prise en raison de la fermeture de cinémas dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Italie et la France, ce qui affecterait le box-office sur les marchés internationaux, et ce qui est recherché est de garantir que le film est un succès mondial.

Le film n’aurait aucune chance de réussir car il y a beaucoup de choses qui sont inconnues pour le moment. C’est un film mondial, c’est la première fois en cinq ans qu’il est commercialisé. Nous croyons au lancement en salle, nous voulons avoir la même expérience que dans les autres “

Quelques heures plus tard, Universal Pictures a annoncé une nouvelle date pour la première de Fast and Furious 9 ou F9, le nouvel opus de la franchise mettant en vedette Vin Diesel.

C’est en mars dernier, à cause du coronavirus, que le film a reporté sa sortie de mai à avril 2021. Désormais, la production était prévue pour le 28 mai de l’année suivante.

D’autre part et laissant la mauvaise nouvelle concernant cette nouvelle, hier après tant d’attente, la vidéo officielle de “No time to die” “est enfin sortie, une chanson de Billie Eilish avec des arrangements orchestraux de Hans Zimmer, sa chanson pour le film de James Bond.

Cette première était due au fait que l’on pensait que le lancement du film serait plus proche, puisqu’il était prévu pour novembre prochain, c’est pourquoi on pensait que c’était le bon moment pour lancer la vidéo officielle du thème film, cependant, l’attente sera encore plus longue.

La vidéo officielle de la chanson a été réalisée par Daniel Kleinman et nous pouvons y voir le jeune chanteur et des images du film avec lequel Daniel Craig dit au revoir au rôle dans lequel il a joué et l’a rendu plus célèbre, après l’avoir fait dans d’autres trois fois: Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.

La chanson a été produite par le frère de Billie et Stephen Lipson, tandis que la partie orchestrale est arrangée par Hans Zimmer et Matt Dunkley et Johnny Marr ont participé à la guitare.

Maintenant, la chanteuse est entrée dans le club restreint des artistes qui ont laissé leur marque avec leur musique dans l’univers de l’agent secret et il ne fait aucun doute que la sienne est déjà l’une des meilleures bandes sonores dont on puisse se souvenir de la saga, avec d’autres mythiques comme Skyfall d’Adele ou l’écriture de Sam Smith sur le mur.

Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de ces deux films qui ont tenu tout le monde avec la chair de poule sur les nerfs à chaque fois qu’ils ont reporté leur sortie, ce qui en a sûrement ennuyé plus d’un, car de nombreux films ont opté pour débuts sur les plateformes numériques.

