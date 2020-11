Et bien que les salles londoniennes devront rester silencieuses pendant au moins un mois avec ce nouveau verrouillage, de nombreuses stars de la musique montantes de la capitale arrivent toujours avec du matériel frais.

Ici, nous avons rassemblé les noms dignes du buzz dont vous avez besoin pour garder un œil pour le reste de 2020, provenant des quatre coins de la ville, qu’il s’agisse de la fervente scène de la guitare dans le sud, du clan britannique du rap de l’est, ou au-delà.

Chacun d’entre eux a une nouvelle version en préparation pour les prochaines semaines, des mixtapes débutantes aux EP suivants. Avec encore beaucoup de temps libre, il n’y a pas de meilleur moment pour découvrir votre nouvel artiste préféré.

Tiña – Musique pour la santé mentale positive (6 novembre)

Le tout premier album complet à arriver via Speedy Wunderground – le label tendance dirigé par Dan Carey, qui a publié de la musique de Black Midi, Squid et Black Country, New Road – est une gracieuseté du groupe du sud de Londres Tiña. Les chansons ont été écrites «pour travailler à travers une dépression mentale», mais il y a des éclaboussures d’humour dans le rock indé psychy et country du groupe.

Dutchavelli – Néerlandais du 5 (6 novembre)

Sans doute l’une des mixtapes les plus attendues de la scène rap britannique cette année sera celle de Dutchavelli. L’artiste de l’est de Londres s’est bâti une formidable réputation en 2020, en s’assurant des collaborations de haut niveau avec des personnalités comme Stormzy et en suscitant une frénésie avec ses paroles sans retenue et sa prestation vocale terriblement déchiquetée.

Bree Runway – 2000and4Eva (6 novembre)

L’artiste hackney Bree Runway poursuit son évolution révolutionnaire avec la sortie de sa première mixtape, 2000and4Eva – le single le plus récent, Little Nokia, est un assaut glitch avec des grondements de nu-metal, avec des flashs de hip-hop, synth-pop et plus ailleurs. La royauté du rap Missy Elliott est la fonctionnalité la plus en vue, apparaissant sur ATM.

Mae Muller – Personne d’autre, pas même vous (6 novembre)

“Je sais que j’ai rompu avec toi le jour de ton anniversaire / Je n’aurais jamais dû être avec toi en premier lieu.” Ainsi chante Mae Muller sur le glorieusement petit HFBD, l’un des singles principaux du prochain EP de l’artiste de Kentish Town. Cela fait deux ans qu’elle se prépare, au cours desquels elle a fait appel à des auteurs-compositeurs pour des artistes comme Ariana Grande et Madonna, alors attendez-vous à beaucoup de morceaux accrocheurs.

MT Hadley – Il n’y a pas de fenêtre dont je ne regarderai pas (12 novembre)

L’artiste de Stoke Newington, MT Hadley, a fait tourner les têtes avec son premier album de 2019 Empty, plein d’émotion pop dans la chambre à coucher, et maintenant il est de retour avec sa première nouvelle musique depuis lors. Le premier single de ce prochain EP, Suddenly, est une tendre ballade au piano inspirée par une rencontre romantique «trop éphémère» à Athènes, et est révélatrice du son dépouillé sur le reste du disque.

Matilda Mann – Parce que je voulais que vous sachiez (20 novembre)

Finaliste au concours Emerging Talent de Glastonbury plus tôt cette année – normalement un bon indicateur du son des choses à venir – Matilda Mann sort un nouvel EP. Elle a le don d’écrire des paroles à la fois personnelles et indiscrètes, chantées doucement sur les ondulations de la guitare acoustique.

PVA – Toner (20 novembre)

Un groupe incontournable avant le verrouillage, le trio du sud de Londres PVA est un autre de ces groupes avec à peine aucune musique officiellement publiée, mais beaucoup de promesses. Leur premier single de 2019, Divine Intervention, était un stomper synthy dancefloor, et maintenant nous obtenons enfin un EP. Le single Lead Talks continue dans la même veine, avec des flashs new-wave animés et un rythme irrésistible.

Shygirl – Alias ​​(20 novembre)

Mélangeant le hip-hop expérimental avec l’énergie sombre de la scène clubbing underground, le dernier EP de Shygirl est l’une des sorties les plus intrigantes à arriver en 2020. FREAK est une explosion de basses palpitantes et de synthés crunching, tandis que SLIME est un boom-bap tordu se défouler, avec SOPHIE parmi les producteurs.

Babeheaven – Home For Now (20 novembre)

Le duo de l’ouest londonien Nancy Andersen et Jamie Travis sortent enfin leur premier album, après quatre ans d’EP au goutte à goutte. Les fans du son qu’ils ont forgé à cette époque – des atmosphères de rêve avec des stries de R&B et plus – apprécieront Home For Now, qui semble être une autre tranche de musique magnifiquement produite.

Nilüfer Yanya – Vous vous sentez chanceux? (11 décembre)

L’artiste de Chelsea Nilüfer Yanya a trouvé sa place sur de nombreuses listes de fin d’année en 2019 avec son premier album Miss Univers. Cet EP est sa suite, et il est dirigé par le single Crash – un morceau qui bourdonne de guitares saturées avant de se fondre dans quelque chose de complètement différent.