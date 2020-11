Les leggings ne se démoderont jamais. On vous laisse 10 façons de porter vos leggings que les femmes célèbres ont fait tendance cette année.

Les leggings sont connus pour leur anglicisme, mais nous savons tous que c’est ainsi que l’on appelle lycra ou collants, et qu’il s’agit de vêtements élastiques très serrés qui se portent sur les jambes, généralement par les filles, et dans ce cas et cette année en particulier. pour le célèbre. Parfois, ils sont complétés par des jambières et à de nombreuses reprises, ils ont été vus portant des chaussures de tennis, sur la plage, dans la salle de sport. Ici, nous vous laissons 10 façons de les utiliser.

Le 17 novembre 2020, Kendall Jenner les portait en noir et accompagné d’un sweat Adidas orange.

A l’occasion de son 49e anniversaire, Thalía a fêté son anniversaire accompagnée de sa famille en legging.

Kaia Gerber, mannequin de 19 ans, les portait en crème après avoir travaillé.

Jennifer Lopez, mieux connue sous le nom de JLO, les a emmenés très jeunes à Noël.

Encore une fois JLO porte élégamment ses leggings tout en portant des chaussures de tennis «phospho-phospho».

La petite amie de Maluma, Natalia Barulich, les portait avec désinvolture et dans des tons sombres.

Hailey Bieber en était une autre qui, comme son amie Kendall, porte souvent ce type de vêtement.

Katherine Schwarzenegger était une autre personne célèbre qui les portait d’une manière très confortable.

Megan Fox les a habillés lors de la visite de la pharmacie et portant une casquette pour essayer de passer inaperçue sur notre caméra.

Et pourquoi pas, encore une fois Bella Hadid portant élégamment ses leggings courts alors qu’elle quitte son appartement à Tribeca.