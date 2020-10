10 chansons de Gloria Trevi qui ont marqué sa carrière musicale | .

Aujourd’hui Gloria Trevi Elle est l’une des chanteuses mexicaines les plus reconnues non seulement pour sa carrière mais aussi pour les scandales dans lesquels elle a été impliquée, mais ses chansons ont réussi à avoir un grand impact sur la société mexicaine, nous vous en présentons 10 dont nous pensons qu’elles sont les qui ont le plus marqué sa carrière.

Précisément sa carrière a commencé alors qu’elle n’avait que 20 ans, elle a commencé en 1989, elle a actuellement 52 ans, la personnalité d’Internet Gloria Trevi est née le 15 février 1968.

Gloria Trevi Elle est devenue l’une des chanteuses et des personnalités publiques les plus marquantes du Mexique, notamment en raison d’un grave scandale dans lequel elle a été renvoyée, pour laquelle elle a dû passer quelques années en prison.

En plus d’être chanteuse, ils sont actrice, mannequin, femme d’affaires, productrice et compositrice, elle est née dans l’État de Monterrey Nuevo León, elle a passé une partie de son enfance à Tamaulipas; plus tard, il a déménagé à Mexico pour devenir la grande star qu’il est aujourd’hui.

L’image de Gloria Trevi Au début de sa carrière, elle était une jeune femme extrêmement rebelle, populaire, avec une façon de parler assez fleurie, en plus de répondre à toutes les questions, elle était surtout très gentille, que bien qu’elle ne soit pas si loin de la réalité, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz n’est pas une rebelle comme on le croyait dans les années 90, lorsque sa popularité a augmenté de façon exponentielle.

Tout au long de sa carrière, il a sorti 12 albums studio de 1989 à 2019, les thèmes entendus dans ses chansons étaient toujours controversés, ils ont donc attiré l’attention des jeunes de cette époque, même ceux d’aujourd’hui. les plus récentes expriment sa maturité non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que femme, et elle est devenue une icône de la communauté LGBT.

Vous connaissez sûrement plus d’une chanson par Gloria Trevi et vous vous identifiez tout de suite, nous vous présentons ici 10 chansons que nous considérons les plus représentatives de la chanteuse, bien qu’elle n’ait été prise en fonction d’aucune mesure précise, vous reconnaîtrez sûrement l’une de ces chansons, nous pensons que ce sont elles qui ont marqué sa carrière.

un

Tout le monde me regarde

C’est peut-être la norme pour la communauté LGBT, à partir du moment où elle a lancé ce hit en 2006, grâce à cette chanson, Gloria Trevi a commencé à avoir une plus grande popularité, égale à celle des années 90.

deux

Avec les yeux fermés

On dit que cette chanson était dédiée à Sergio Andrade, car il y avoue un amour aveugle et qu’il la suivra malgré ce que les autres lui disent, sans se poser de questions car il est amoureux.

3

Solitude

Cette mélodie fait partie de son album “Una Rosa blu” sorti le 2 octobre 2007, des millions de personnes se sont senties identifiées avec cette mélodie qu’ils l’ont sûrement dédiée à plus d’une occasion.

Cette pièce vous rappelle un mauvais amour et vous fait également souhaiter que l’autre personne subisse la même chose que vous.

4

Habillé de sucre

De son album “De film”, Gloria Trevi nous montre une immense maturité dans les paroles et l’interprétation de cette chanson.

5

Pomme de terre sans ketchup

“La papa sin catsup” faisait partie des premières chansons de Gloria Trevi, à ce jour nous continuons à l’écouter et en même temps à en profiter, les dédicaces de cette mélodie n’ont pas cessé depuis sa sortie en 1990.

6

Tu ne voulais pas me blesser

Son neuvième album s’intitulait “From movie”, on y retrouve cette chanson à laquelle tant de gens sont venus s’identifier.

7

Ouvrez les chiennes

Ce single fait partie de son nouvel album sorti en 2019 intitulé “Diosa de la noche”.

8

Vieilles chaussures

Il est difficile de ne pas mentionner cette chanson dans cette liste, même Gloria Trevi a sorti un film du même nom, à ce jour, il continue d’être une référence importante dans la culture mexicaine.

9

Dr Psychiatre

Une autre de ses premières chansons dont on se souvient toujours est “Dr. Psychiatra”, en fait elle faisait partie de son premier album, qui l’a lancée vers le succès.

dix

Cheveux gratuits

Peut-être que sa chanson la plus représentative de son image dans les années 90 est “Pel sueto” qui, bien qu’elle ne l’ait pas écrite, est la plus connue de l’interprète.