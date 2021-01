8 choses que vous ignorez peut-être sur Margot Robbie | .

Connue pour sa participation au film “Suicide Squad” avec son personnage Harley Quinn la belle blonde Margot Robbie Tout au long de sa carrière d’actrice, elle a partagé dans des interviews et des vidéos des choses que peut-être une partie de ses millions de fans ignoraient.

Si Harley Quinn l’a fait reconnaître grâce à la société DC Comics, ce n’est pas précisément à cause d’elle que Margot Robbie a commencé à être connue, elle a eu l’occasion de participer à différents projets dont, elle a travaillé avec des célébrités hollywoodiennes qui n’avaient peut-être jamais pensé à les rencontrer, parmi lesquelles: Will Smith, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, parmi beaucoup d’autres.

Dans son compte Instagram, il ne partage généralement pas les détails de sa vie personnelle, il reste un peu à l’écart de ce qu’il décide de publier ou non, mais sa personnalité est si naturelle, humble et simple que dans certaines interviews, il s’est montré tel qu’il est et il n’a pas eu peur de partager quelques détails de sa vie.

Le 15 novembre 2020, une vidéo a été partagée sur YouTube intitulée “How It Was Really Margot Robbie Before Fame “, a été téléchargé sur la chaîne espagnole Nicki Swift, où certains détails de l’actrice qu’ils ne connaissaient peut-être pas ont été communiqués, mais nous présentons toujours ceux qui étaient considérés comme les plus pertinents.

Margot Robbie est l’une des plus grandes stars d’Hollywood aujourd’hui, mais il n’y a pas longtemps, elle était une parfaite inconnue. De son enfance en Australie rurale à ses aventures au paradis, c’était sa vie avant qu’elle ne devienne une célébrité »; vidéo description.

Voici les 10 choses que vous ne savez peut-être pas Margot Robbie:

1

Fan de Harry Potter

Margot Robbie Elle a admis qu’elle est fan de la saga Harry Potter et que depuis des années elle a lu les livres du jeune sorcier pour se détendre, c’est sa façon personnelle d’entrer en méditation.

2

sports extrêmes

L’actrice est une adepte du surf, mais elle a eu l’occasion à plusieurs reprises de pratiquer certains sports extrêmes, comme sauter d’un avion, une coutume qu’elle a pratiquée à chacun de ses anniversaires, mais qui a été affectée par sa carrière d’actrice pendant un certain temps. la météo.

3

Relation avec son papa

La belle blonde aux yeux bleus a admis qu’elle n’avait pas de bonnes relations avec son père, qui aurait abandonné sa famille alors qu’elle portait encore des couches.

4

Metallica

Après que son goût pour Harry Potter se soit un peu détendu, il est entré dans une période où il était fasciné par le heavy metal, parmi ses groupes préférés se trouvaient Metallica, il était excité quand il les a rencontrés dans un programme de Jimmy Fallon.

5

Meilleurs amis

Les meilleurs amis de Margot Robbie ont 16 ans au total et elle les connaît depuis qu’elle est à l’école maternelle, malgré sa renommée, elle n’a cessé de les contacter et de vivre avec eux.

6

Ambitieux

C’est sa propre mère qui lui a assuré que sa fille était une personne ambitieuse, mais malgré cela, elle est très bonne et dévouée dans ce qu’elle fait, elle se fixe des objectifs et parvient à les atteindre, elle se sent très fière de sa fille.

sept

Premier travail

Le premier travail de Margot a été à l’âge de 10 ans, elle a été embauchée dans un restaurant pour polir les couverts, au fil du temps, elle a gravi les échelons, a coupé les légumes puis a attendu les tables.

8

Autre profession

Bien que la belle Australienne soit une excellente actrice, cela n’avait pas été son premier choix du «travail souhaité», dans sa jeunesse elle voulait être une illusionniste, mais ce rêve ne s’est pas réalisé, mais elle a eu l’occasion de rencontrer le meilleur magicien du monde avec lequel elle était très excitée.

9

Métro

Margot Robbie a travaillé dans un métro avant de s’aventurer dans le monde du théâtre, elle dit qu’elle en fabrique de délicieuses.

dix

Casting surprenant

Lorsqu’il a auditionné pour le Loup de Wall Street, il a surpris Leonardo DiCaprio et le réalisateur Martin Scorsese avec son audition impromptue, où il a giflé l’acteur et a crié dans son propre visage.