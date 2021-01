10 choses sur Mia Khalifa que vous ne savez peut-être pas Instagram

Le nom de Mia Khalifa Il est connu dans le monde entier, grâce à son passage dans l’industrie des films dédiés aux personnes âgées, bien que beaucoup connaissent un peu son histoire il y a la possibilité que certains de ses adeptes ne connaissent pas certains détails sur sa vie, nous vous présentons tout de suite certaines choses que vous ignorez peut-être à son sujet.

En peu de temps, elle est devenue une célébrité sur les réseaux sociaux, en seulement trois mois, elle a réussi à faire de son nom artistique l’un des plus recherchés sur Google et bien qu’aujourd’hui elle mène d’autres activités dont beaucoup continuent de se souvenir d’elle pour ses films, dont qui auraient été un total de 27.

À seulement 21 ans Mia Khalifa a pris une décision qui a complètement changé sa vie, aujourd’hui elle a 27 ans et continue d’être très populaire sur ses réseaux sociaux, malgré le fait que le mannequin et ancienne actrice partage souvent certains événements de sa vie personnelle il y a des choses qui ne sont peut-être pas tout le monde sait.

C’est à travers une vidéo sur YouTube sur la chaîne “Viral”, le 28 octobre 2018, les “10 choses que vous ne saviez pas sur MIA KHALIFA” ont été partagées, tout de suite nous le partageons avec vous sur ce LIEN où vous pouvez en profiter .

Mia Khalifa est née à Beyrouth, au Liban, le 10 février 1993, son vrai nom est Sarah Chamoun, elle a dû changer de nom pour gagner en popularité, elle a émigré aux États-Unis alors qu’elle n’avait que 9 ans, elle mesure 1,57 m “, une partie de la description de la vidéo.

1

origines

Sarah Joe Chamoun du vrai nom de Mia Khalifa Il est né le 10 février 1993 à Beyrouth, Liban. Sa religion était musulmane en raison de ses racines, mais à l’âge de 9 ans sa famille a déménagé aux États-Unis, plus tard il s’est converti au christianisme, ce qui n’était pas si agréable pour sa famille.

2

Étudiant en vedette

Mia Khalifa a un baccalauréat ès arts et histoire, sans aucun doute, elle était une étudiante exceptionnelle, mais elle n’aimait pas l’idée d’exercer sa profession, alors elle a cherché d’autres options pour travailler.

3

Arrangements esthétiques

Au fil des années, la mannequin et la femme d’affaires ont traversé différentes étapes de sa vie, du surpoids à l’anorexie, jusqu’à ce qu’elle atteigne un point d’équilibre, jusqu’à présent, seuls deux arrangements esthétiques sont connus, son nez qui était en fait un une toute petite chirurgie et aussi l’augmentation de ses charmes, partie de son corps que ses fans adorent tant.

4

Tatouages

Il est dit que Mia Khalifa Elle n’a que quatre tatouages, un sur son cou dans le dos, un autre sur son bras, le troisième sur une de ses côtes et le quatrième près de son poignet, fière de son pays elle a tatoué les premières lignes de l’hymne de Beyrouth, un symbole représentatif de son pays et le logo Batman son personnage préféré le dernier est une croix faite avec des lignes rouges les autres sont noires.

5

Séparé de ses parents

Malheureusement, Mia Khalifa n’a pas de relation avec ses parents, après avoir découvert le travail où elle était (enregistrer des films), ils ont décidé de s’éloigner d’elle, car ils l’ont considéré comme une offense à leur pays.

6

Sa renommée avec le hijab

C’est grâce à une scène où il est apparu portant l’un des symboles les plus importants de son pays, un hijab, que sa renommée a commencé à grandir, faisant de son nom l’un des plus célèbres.

sept

Retraite de l’industrie

Mia Khalifa a décidé de se retirer de l’industrie cinématographique parce qu’elle en était déçue, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles elle aurait reçu des menaces d’Isis de la part de l’État islamique.

8

Regret d’être actrice

Dans plusieurs interviews la mannequin a exprimé son avis sur son retour dans l’industrie, elle affirme qu’elle ne veut pas le faire et a même mentionné qu’elle regrette de l’avoir fait, elle assure qu’elle ne fera pas de films pour adultes.

9

Femme d’affaires

En plus de devenir commentatrice sportive, Mia Khalifa est aussi une grande femme d’affaires et philanthrope, elle a une ligne de vêtements et a également lancé des calendriers dont elle est évidemment la protagoniste, elle collecte continuellement de l’argent via ses OnlyFans pour soutenir des associations caritatives.

dix

Aimer la vie

Malgré le fait que Mia Khalifa a dû traverser plusieurs déceptions amoureuses, elle a finalement trouvé l’amour en Robert Sandberg, avec qui elle s’est récemment mariée et ils ont l’air très heureux et amoureux.