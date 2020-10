En 2018, Netflix nous a surpris avec The Haunting of Hill House, le titre d’horreur de Mike Flanagan, basé sur le travail homonyme de Shirley Jackson. Après le succès incontestable de la série, la plate-forme a confirmé plus tard qu’elle transformerait cette série en une anthologie d’horreur. Pour cette raison, la réalisation de The Haunting of Bly Manor a commencé, la deuxième saison de ce titre, désormais basée sur un autre classique du genre: Un tour de vis par Henry James, publié en 1898.

Par conséquent, nous passerons en revue certains des détails et faits pertinents que vous devez savoir avant de profiter de The Haunting of Bly Manor.

Mêmes visages, nouveaux personnages

Mike Flanagan a clairement indiqué que les deux saisons sont indépendantes l’une de l’autre. Autrement dit, il n’y a aucun lien entre les saisons, malgré le fait que plusieurs acteurs de Hill House reviendront dans The Haunting of Bly Manor, tels que Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel et Henry Thomas. Dans ce cas, Pedretti jouera le personnage principal de la pièce de James, Dani Clayton. Même si le showrunner a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre les deux saisons, a également déclaré qu’il y aura des œufs de Pâques du premier versement dans le second qui est sur le point d’être publié. Nous serons attentifs.

‘The Haunting of Bly Manor’ est une adaptation gratuite

The Haunting ou Bly Manor sera une adaptation gratuite, tout comme Hill House l’était. Cela a été clairement expliqué par Mike Flannagan, qui a assuré que, bien qu’il soit basé sur ce classique de l’horreur de 1898, il le fera à sa manière. Les bons résultats du premier opus garantissent que le roman de James est entre de bonnes mains. Il est à noter que, A Turn of the Screw a été adapté en 2009 et réalisé par Tim Fywell.

Horreur de toutes sortes

Selon ce que nous avons vu dans la bande-annonce de Bly Manor publiée par Netflix ces dernières semaines, la série comportera des éléments d’horreur de toutes sortes. Ce qui nous fait penser que Flanagan aura à nouveau ce mélange surprenant et terrifiant qu’il a utilisé dans Hill House.

Romance gothique, nouveau dans ‘The Haunting of Bly Manor’

Dans les coulisses de Netflix, nous savons de Mike Flanagan lui-même que The Haunting of Bly Manor sera différent de la première saison car il se concentrera davantage sur les relations amoureuses. Quelque chose de très différent de la première saison, car il traite principalement des relations familiales et de leurs héritages.

Nouvelle histoire sans antécédents

Comme nous l’avons dit plus haut, The Haunting of Bly Manor est basé sur une nouvelle œuvre et comprend un univers qui n’est pas lié au premier opus. Donc, si vous n’avez pas vu The Haunting of Hill House et que vous voulez aller directement à cette première Netflix en octobre 2020, vous pouvez le faire sans problème. Bien sûr, nous recommandons vivement la première saison, c’est une garantie d’horreur, de cris et de cauchemars.

Une gouvernante

Victoria Pedretti jouera Dani Clayton, une gouvernante qui viendra à la ferme de Bly pour s’occuper de deux petits. De nouvelles relations, une maison hantée et de nombreux secrets feront leur apparition dans ce drame d’horreur. Le synopsis officiel note que:

L’histoire raconte l’histoire d’une jeune gouvernante embauchée par un homme pour s’occuper de sa nièce et de son neveu dans la maison de campagne de la famille après qu’ils soient tombés sous sa garde. En atteignant le domaine Bly, il commence à voir des apparitions qui continuent de hanter l’établissement.

Plus d’enfants dans ‘The Haunting of Bly Manor’

Comme la première saison, ainsi que de nombreuses autres histoires d’horreur, les enfants sont une partie fondamentale des contes terrifiants. Dans le cas de Haunting Hill, nous avons pu voir les nombreuses horreurs que les frères Crain ont vécues quand ils étaient jeunes à Hill House. Dans Haunting of Bly Maor, les deux petits en question seront Amelie Bea Smith dans le rôle de Flora Wingrave et Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Miles Wingrave.

L’horreur de ce que nous ne voyons pas

À Hill House, nous avons vu une mise en scène de Flanagan qui nous a laissé des images gravées dans ces archives d’horreur que nous portons tous à l’intérieur. Au moins dans la bande-annonce de The Haunting of Bly Manor, nous pouvions voir beaucoup d’horreur, mais plus à travers les personnages eux-mêmes. C’est-à-dire cette horreur que les acteurs nous transmettent mais que nous ne pouvons pas voir directement. Sans aucun doute, nous craignons ce que nous ne voyons plus. Nous sommes sur le point de savoir ce que Flanagan nous réserve dans la saison deux, qui, il faut le noter, a une gestion exceptionnelle du drame et de l’horreur. Pour Netflix, il a réalisé Gerald’s Game, l’adaptation du roman de Stephen King du même nom. En plus de Doctor Sleep, la suite de The Shining, également de M. King.

Une signification profonde

Mike Flanagan a déclaré à plusieurs reprises que sa série d’anthologies The Haunting va au-delà de l’horreur générique. En d’autres termes, il regarde l’horreur des conséquences et des blessures que l’environnement nous fait lorsque nous sommes enfants. Bien sûr, il y a des éléments surnaturels, mais rien ne sera plus douloureux pour aucun personnage que de faire face aux conséquences de ses blessures humaines. Serait-ce la clé de sa magnifique saga?

Saga? Oui, apparemment, il y aura plus d’anthologie ‘The Haunting’

Bien que The Haunting of Bly Manor soit à peine sorti, la vérité est que tout indique que cette deuxième saison ne sera pas la dernière. L’annonce par Mike Flanagan et le producteur Trevor Macy d’une anthologie suggère qu’il y aura plusieurs saisons. Pour l’instant, profitons de Bly Manor, qui est déjà arrivé à Netflix.

The Haunting of Bly Manor est disponible pour tous les abonnés Netflix à partir du 9 octobre 2020.

L’article 10 choses à savoir avant de regarder «The Haunting of Bly Manor» a été publié dans Hypertext.