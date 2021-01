10 choses que vous ignorez peut-être sur Chayanne! | .

L’interprète de “Tiempo de Vals” Chayanne Il est considéré comme l’un des artistes les plus aimés en plus d’avoir du succès dans le monde, sa popularité est internationale, nous vous apportons donc 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur lui et que nous sommes sûrs que vous aimerez.

Chayanne a un public assez large parmi ses spectacles qui sont vraiment divertissants et spéciaux, on trouve des publics de tous âges, ce qui le fascine car il avoue avoir vu trois générations dans ses concerts, sa fille, sa mère et sa grand-mère.

Avoir une carrière de plus de 40 ans Chayanne Il a réussi à garder son nom intact, son charisme et sa personnalité conquièrent non seulement le public mais tous ceux qui ont des contacts avec lui pas pour rien sont aussi l’une des célébrités préférées des médias car grâce à son discours naturel, le chanteur parvient à gagner rapidement le cœur et l’affection de celui qui lui parle en peu de temps, cela seul suffit.

Jusqu’au moment Chayanne C’est un artiste qui a gardé sa carrière intacte, nous voulons dire qu’à quelques occasions ou peut-être aucune n’a été impliqué dans des conflits, ce qui est très apprécié, c’est un homme qui parvient à concilier travail et famille.

Nous partageons ici une liste de 10 choses que vous ne saviez probablement pas à son sujet:

1

Informations personnelles

Le nom complet de Chayanne est Elmer Figueroa Arce. Il est né le 28 juin 1968 dans la municipalité de Río Piedras, Porto Rico. Il est le quatrième de cinq frères et sœurs qui ont été appelés “El Negro” depuis l’enfance.

2

Son surnom

Son pseudonyme est dû à sa mère, car elle était fan d’une série américaine appelée “Cheyenne” alors elle a décidé bébé de baptiser son petit avec une petite modification, un surnom que des millions de personnes la remercient d’avoir immédiatement identifié le chanteur grâce à son nom artistique.

3

le début

Chayanne a fait ses débuts alors qu’il n’était qu’un garçon de cinq ans, il a chanté dans la chorale de l’église de sa ville natale, plus tard il a eu l’occasion de s’initier à la musique dans le cadre du groupe “Los Chicos” il a toujours su que son chemin ce serait la musique.

4

Échec

L’une des premières auditions à laquelle Chayanne a participé a été de faire partie du groupe également international appelé “Menudo” alors qu’il n’avait que neuf ans, mais il n’a pas bien réussi du tout en raison de son jeune âge, c’est qu’ils ont décidé de ne pas lui donner de chance. .

5

Célébrité

Après la désintégration du groupe “Los Chicos”, Chayanne a commencé sa carrière solo en 1984 avec son premier album “Chayanne is my name”, c’est à partir de ce moment que sa carrière de chanteur n’a pas eu de pause, au contraire ce continuez à grandir.

6

Danse de la mémoire

Chayanne ne se considère pas comme un bon danseur donc il a tendance à apprendre ses danses par cœur ainsi que les chorégraphies, même si ses mouvements semblent si naturels, il avoue ne pas être un bon danseur donc il n’aime pas danser, c’est sûr C’est une surprise que cela ait laissé plus d’un choqué.

sept

Son rêve

Dans certaines interviews, Chayanne a réussi à admettre que s’il n’avait pas été chanteur et célébrité, il aurait aimé se consacrer à prendre soin de la planète, c’est pourquoi sa carrière en biologie marine a toujours retenu son attention.

8

Performance

Peut-être qu’il ne le savait pas mais Chayanne avait un côté d’acteur, jouant des feuilletons, des séries et même des films à Hollywood, il a même auditionné pour le rôle de “El Zorro” avec Antonio Banderas, il a cessé d’agir en 2010 quand il a prêté sa façon de jouer Flynn dans le film “Tangled”.

9

Autres succès

En plus d’être un chanteur à succès, le chanteur de “Provocame” a joué dans la première publicité en espagnol qui a été partagée aux États-Unis, il a également une étoile sur le Walk of Fame de Porto Rico.

Chayanne s’est produite à 8 reprises au festival de Viña del Mar, étant également l’un des plus récompensés.

dix

Famille

Depuis 1989, il est marié à l’ancienne reine de beauté et à l’avocate Marilisa Maronesse avec qui il a deux enfants tout aussi beaux que lui, avec plus de 30 ans de mariage, ils sont considérés comme l’un des couples les plus aimés au monde.