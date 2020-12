10 choses sur Brie Larson que vous ne savez peut-être pas sur elle! | .

Vous identifierez probablement immédiatement le nom de l’actrice Brie larsonElle est l’un des personnages les plus récents de l’univers Marvel, nous vous présentons ici 10 choses que vous ne saviez probablement pas d’elle, cela vous intéressera sûrement et en même temps cela vous surprendra d’en savoir un peu plus sur elle.

Malgré que Brie larson a commencé sa carrière à un très jeune âge, sa carrière a commencé à attirer encore plus l’attention en raison de sa participation à Marvel, jouant Carol Danvers internationalement connue sous le nom de Captain Marvel.

L’actrice, lauréate d’un Oscar et aussi d’un Golden Globe, a également d’autres activités en plus d’être comédienne, Brie Larson c’est aussi:

Chanteur Youtuber Réalisateur Scénariste

En plus d’avoir ces qualités, il semble qu’elle se lance un peu dans la pâtisserie, car sur sa chaîne YouTube et aussi sur ses réseaux sociaux on l’a vue partager de délicieuses recettes, dont on est sûr qu’elles sont délicieuses.

Malgré le fait que de nombreuses personnes ont traité Brie larson justement à cause de son personnage de Carol Danvers, parce qu’on lui accordait beaucoup d’importance et cela n’a pas plu à certains internautes, notamment parce qu’ils la font passer pour le personnage le plus puissant de tout l’univers Marvel.

Malgré cela, ses fans la défendent et la soutiennent, affirmant que c’est un rôle qu’ils ont décidé de lui donner et que cela n’a rien à voir avec sa personnalité, si vous êtes fan de Brie Larson, vous serez sûrement intéressé à en savoir un peu plus sur elle.

Le 15 décembre 2018, une vidéo a été partagée sur YouTube, sur la chaîne iLeourju intitulée “10 SECRETS DARK sur BRIE LARSON | CAPITANA MARVEL”, nous la partagerons tout de suite avec vous.

1

Plus fort qu’Iron Man

Brie larson Elle a dû suivre une formation ardue pour jouer à Captain Marvel, ce qui a été réalisé sur une base militaire, où elle a soulevé des poids de plus de 138 kilos.

2

Le premier film féminin de Marvel

Bien que beaucoup pensaient que le film Black Widow serait publié comme le premier des films féminins de l’univers Marvel, c’est précisément Brie Larson qui a été publié en premier.

3

Agir votre passion

Dès son plus jeune âge, elle a réalisé qu’elle voulait consacrer sa vie à l’actrice, elle l’a fait savoir à sa mère alors qu’elle était encore très jeune, depuis c’est une femme qui sait très bien ce qu’elle veut.

4

Pensé à la retraite

Dès l’âge de sept ans c’était que Brie larson Il a commencé à agir, mais au fil des ans, il a parfois sérieusement pensé à se retirer de l’industrie pour se consacrer à d’autres activités.

5

Contrat signé pour chanter

Comme beaucoup le savent, Brie chante aussi, mais peut-être que peu de gens savaient qu’à l’âge de 13 ans, elle avait signé un contrat avec le mari de Thalia, le producteur Tommy Mottola pour Universal Records, elle a sorti son premier album en 2005 mais n’a pas eu beaucoup de succès.

6

Se sentir frustré

L’une de ses plus grandes frustrations est que ses fans ne peuvent pas prononcer ses noms de famille, son nom complet est Brianne Sidonie Desaulniers, alors elle a choisi de le changer pour être plus simple, en l’honneur d’une poupée qu’elle avait enfant.

sept

Philanthrope

Brie Larson est une grande philanthrope, c’est pourquoi son titre de super-héros est mérité, car elle a aidé à collecter une grande somme d’argent pour les victimes d’abus et de harcèlement au travail.

8

Meilleurs amis

Comme toute femme, elle a aussi des meilleurs amis, mais ce ne sont pas courants, ce sont trois actrices importantes:

Emma Stone Jennifer Lawrence Amy Schumer

9

Fanatique de chewing-gum

L’actrice américaine dit que quand elle mâche du chewing-gum, cela l’aide à réfléchir, et que pour elle que ce soit interdit dans les écoles est un non-sens.

dix

Je n’ai jamais été à l’école

Brie Larson a partagé qu’elle n’a jamais fréquenté une salle de classe, a reçu toute son éducation à la maison dont elle est extrêmement fière, a également déclaré qu’elle n’était pas intéressée par les activités parascolaires qu’elle préférait faire autre chose.