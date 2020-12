Ce que nous voulons le plus pour nous et nos proches, c’est que l’année prochaine, nous serons en bonne santé. Avec ces habitudes, ce sera facile.

Méditer: Il a été démontré que la méditation réduit considérablement les niveaux de stress qui affectent la capacité du corps à se défendre contre la maladie; faites-le à votre rythme, le plus longtemps possible.

Cuisine: Non seulement il suffit de suivre un régime, de cuisiner votre propre nourriture et même de l’acheter personnellement, cela aide à développer la créativité et à améliorer l’appétit, car avant de commencer à les manger, votre cerveau est prêt pour eux.

Hydratez-vous: Quelle que soit la période de l’année où nous sommes, l’eau est un élément vital pour le bon fonctionnement de tous les systèmes corporels. On estime que pour chaque calorie que nous consommons, nous avons besoin d’un millilitre d’eau pour la digérer, alors faites vos calculs.

Merci: Peu importe si la journée n’est pas idéale ou si les choses ne se passent pas comme prévu, en vous souvenant de ce que vous faites bien, vous changez de concentration et arrêtez la mauvaise habitude de vous concentrer uniquement sur le négatif pour apprécier les bonnes choses.

Partager: Puisque vous cultivez la gratitude, partagez tout ce qui est dans vos moyens, que ce soit des biens matériels, des mots d’encouragement, d’amour ou tout ce qui se présente à vous, il est toujours agréable d’être un soutien pour les autres et d’offrir des encouragements quand ils en ont besoin. Après tout, nous avons des siècles d’évolution en tant qu’espèce sociale.

Exercice: Gardez à l’esprit que non en décidant, vous pouvez courir un marathon le lendemain. Avancez petit à petit dans vos entraînements et demandez conseil pour ne pas blesser votre corps; C’est l’un des bienfaits du yoga, qui se veut avant tout doux.

Aime: Aimez votre partenaire, votre famille, vos enfants et vos animaux de compagnie, mais surtout tombez amoureux de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous rêvez et même de ce qui vous met en colère. La connaissance de soi est une façon de s’aimer soi-même pour exploiter son potentiel.

Déconnecter: De temps en temps, faites une pause dans le monde et sa ruée vers la technologie et concentrez-vous sur l’espace qui vous entoure. Décorez à votre goût, achetez des plantes, plantez des fleurs dans votre jardin, faites quelque chose qui vous donne la paix et le calme de l’esprit.

Rire: Personne sans sens de l’humour n’est généralement aimé par les autres. Ne cachez pas votre rire et appréciez ce qui vous fait sourire, car cela augmente le flux sanguin et l’oxygénation du sang, ce qui empêche la peau de paraître terne et sans vie.

Reposez-vous bien: N’arrêtez pas de donner de l’importance à vos heures de sommeil. Il est normal que pendant l’hiver, vous vous sentiez plus fatigué et que vous ayez plus envie de rester au lit; C’est naturel: même les ours hibernent, mais n’en faites pas trop au point d’être un zombie, après tout, la vie est à vivre et vous ne dormirez pas.

