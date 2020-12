Ce n’est pas le 14 février ou quoi que ce soit, mais nous voulons compter les 10 couples qui nous ont inspiré à aimer en 2020.

Au n ° 10, nous avons Rosie Huntington Whiteley et Jason Statham. Jason est connu pour ses rôles dans des films tels que “The Transporter” et “The Fast and the Furious”. Rosie, pour sa part, est une mannequin Victoria’s Secret.

Au n ° 9, nous avons Chrissy Teigen et John Legend.

Au n ° 8, le top model Gisele Bundchen et le légendaire footballeur Tom Brady.

En position n ° 7, nous avons Ryan Reynolds et Blake Lively, qui, en plus d’être un beau couple, ont récemment fait don de 400000 $ au New Yotk Hospital qui combat Covid-19.

Au n ° 6, nous avons Ashton Kutcher et Mila Kunis.

En position # 5, nous avons l’un des couples les plus médiatiques: Shakira et Piqué.

En position n ° 4 au célèbre mannequin Gigi Hadid et au chanteur Zayn Malik.

Adam Levine et sa belle épouse, le mannequin Behati Prinsloo, se classent n ° 3.

En position # 2 à Justin Bieber et Hailey Baldwin.

Enfin, en première position, George Clooney et la journaliste Amal Clooney, qui à notre avis sont l’un des couples les plus intellectuels et parfaits d’Hollywood.