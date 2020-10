The Walking Dead a eu un transit à travers la télévision aussi dur et regrettable que l’existence après la mort de ses zombies. Après avoir atteint la télévision et devenir un phénomène télévisuel, la production a traversé toutes sortes d’étapes qui incluent des saisons avec un réglage très médiocre, des points très hauts dans l’intrigue, d’autres définitivement bas, la perte de plusieurs de ses personnages emblématiques et une inertie inconfortable qui n’a rien à envier aux monstres préférés du public.

Mais malgré tout, la tournée finale a conduit The Walking Dead à une nouvelle réinvention qui, comment pourrait-il en être autrement, fait partie d’un tout deuxième air d’intrigue qui a surpris le public. La série basée sur la série de bandes dessinées de Robert Kirkman tente de montrer qu’elle peut aller au-delà de la perte de ses personnages centraux, et être plus qu’un simple bon souvenir dans la mémoire collective.

Mais alors que nous arrivons à ce qui sera sûrement un dernier chapitre qui sera discuté pendant des années, nous vous laissons dix curiosités que vous aimerez savoir sur ce qui, sans aucun doute, est l’une de vos séries préférées, même si vous ne l’admettez jamais à voix haute:

Une mort, un dîner

Dans une série où tous les personnages sont au bord de la mort, le fait que l’on subisse un accident – comme être mangé vivant par un groupe de zombies – fait partie des possibilités, l’équipe de production a donc un protocole pour célébrer? quand l’un des acteurs réguliers quitte le casting.

«Cela donne à tout le monde une chance de prendre un bon repas et de dire:« Tu vas tellement nous manquer »», a déclaré Sarah Wayne Callies (qui jouait la femme de Rick, Lori Grimes) au Huffington Post en 2012.

Peu de temps après, le spectacle est devenu un phénomène d’audience, de sorte que les décès sont devenus des spoilers, de sorte que les dîners ont été déguisés en “fêtes d’anniversaire” et empêchent ainsi le personnel non-programmé de découvrir qui était le prochain. victime.

Rick Grimes portait les mêmes sous-vêtements (et autres vêtements) tout au long de la série

Eh bien, oui, c’est un fait quelque peu déconcertant qui laisse aussi beaucoup à penser – pour le mieux – au travail des scripts dans l’ensemble et, surtout, à la chronologie de l’argument.

Pour accentuer le sentiment de vraisemblance des personnages, l’équipe de production a conservé les vêtements originaux de chaque première apparition de tous les personnages, qui continuent d’être utilisés dans chaque chapitre. Mais le cas de Rick Grimes est emblématique: l’acteur Andrew Lincoln a gardé le jean noir et les sous-vêtements bleu clair qu’il portait dans le pilote et a continué à les porter à chaque saison de la série.

The Walking Dead: tout le monde à l’école

Avant de chasser les survivants sans méfiance à dévorer, les figurants qui jouent les zombies dans la série assistent à un séminaire d’acteur où ils reçoivent un cours rapide d’acteur de monstres et un test de maquillage avec le producteur exécutif et la légende. effets d’horreur Greg Nicotero, qui choisit ensuite les acteurs les plus convaincants pour rejoindre la série.

Les crédits ont également subi le passage inévitable du temps

Sur The Walking Dead, tout le monde meurt, tôt ou tard, tandis que le monde qui les entoure s’effrite à une vitesse inquiétante.

La même chose s’est produite avec le générique d’ouverture, qui commence à montrer des signes évidents de détérioration et s’effondre fragment par fragment en huit saisons.

Un détail visuel d’une importance considérable, pour comprendre comment le programme fonctionne comme plus qu’un recueil d’histoires sur la mort et la destruction.

Les petits gros détails

Vous êtes-vous déjà demandé comment la série produit l’effet convaincant que les zombies ne respirent pas? Eh bien, de la manière la plus simple possible: avec CGI, ils sont responsables d’être biologiquement précis et d’empêcher des choses comme le mouvement révélateur de la poitrine d’une créature d’affecter la crédibilité de la série dans son ensemble.

Ce sont des détails infimes mais, en général, ils nous permettent de comprendre dans quelle mesure une série de science-fiction dépend de la création de l’atmosphère précise.

Norman Reedus a été mordu par un fan

Ce n’est pas une blague: un fan a mordu l’acteur sur la poitrine lors d’une des performances au Walker Stalker Con dans le New Jersey.

L’acteur a pris les choses tranquillement et n’a pas porté plainte, mais a montré qu’il y a encore un intérêt appréciable? autour de la série et de son univers. Tant pis pour ce type de manifestation d’affection?

Il y a quelques hommages à Breaking Bad sur The Walking Dead

La série AMC a rendu peu hommage à l’un des plus grands succès télévisés de ces dernières années: Merle (Michael Rooker) a de la méthamphétamine bleue lors de la première saison.

Un autre que vous avez peut-être reconnu si vous êtes un fan de la série: Glenn (Steven Yeun) conduit également la même Dodge Challenger avec des bandes de course que Walter White a achetée pour son fils.

Dans la série, le mot zombie n’a même pas été utilisé une seule fois

Et c’est une règle stricte qui est suivie après plusieurs révisions du script. Les morts-vivants ont été appelés de nombreux noms: marcheurs, mangeurs de fourrure, têtes mortes, gaspillés, pourris et des dizaines d’autres noms, mais jamais le mot sous lequel le monstre n’est connu dans la culture pop.

Le motif? Purement sémantique: on suppose que le monde en disgrâce ne sait pas exactement ce qui se passe et il n’y a jamais eu de consensus sur le genre de monstres qui ont attaqué la population. Et au moment où les habitants du monde de la série l’ont découvert, personne n’était intéressé à les nommer directement.

Les morts mangent du jambon

Les zombies ont-ils l’air très heureux en mâchant des tripes? Il y a une raison: entre le plastique et le silicone des modèles d’orgue, il y a du jambon et de bonne qualité. Mais le problème n’est pas dans la manière dont le morceau de nourriture est mâché, mais dans la transmission de la voracité d’un zombie.

L’acteur Vincent Martella a déclaré que c’était un défi de manger une personne dans la série, non pas à cause du jambon, mais à cause de l’inconscience. «Lorsque vous mangez quelqu’un, vous devez ressembler à un animal dévorant une proie», a-t-il déclaré à Today. «Il ne peut pas sembler qu’il ait une raison spécifique ou où il va prendre une bouchée.

Un vieil ami du début de The Walking Dead

La fille zombie tenant un ours dans l’épisode pilote, et abattue par Rick Grimes, terrorisant tout le public, est revenue dans la saison huit dans un petit camée emblématique.

Pour son 100e épisode, la série a ramené l’actrice Addy Miller pour incarner un zombie très similaire à l’emblématique qu’elle jouait à l’âge de 10 ans.

