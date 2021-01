Lorsque Dolley Madison, épouse du quatrième président, James Madison, a accueilli le premier bal d’inauguration en 1809, elle arborait une robe en velours crème à encolure dégagée et brodée à la main avec une traîne longue et sinueuse. Selon un participant, l’ensemble de Madison «a répondu à toutes mes idées sur la royauté».

Dans les années qui ont suivi, les Premières Dames ont suivi les traces de Madison, embrassant la grandeur du bal tout en donnant le ton de leur programme en peignant un récit visuel de l’administration entrante.

Dans certains cas, le coût de la robe portée au bal a fait le plus grand bruit. Pour faire une déclaration économique au milieu d’une récession en 1977, Rosalynn Carter a recyclé une Mary Matise prête à l’emploi pour une robe Jimmae qu’elle avait portée deux fois auparavant; tandis qu’en 1981 et 1985, années de boom financier en Amérique, Nancy Reagan a opté pour des robes du couturier américain Jamas Galanos, qui a déjà fait remarquer: «Je ne m’intéresse qu’à créer pour un certain type de femme. Plus précisément, celui qui a de l’argent.

À d’autres occasions, la créatrice des robes FLOTUS a fait parler d’elle. Michelle Obama portait le designer américain d’origine asiatique Jason Wu aux deux inaugurations, ce qui a catapulté le diplômé de la Parsons School of Design, alors âgé de 26 ans, dans la conscience publique, tandis que la belle du sud Laura Bush a approuvé son collègue texan, créateur de mode, Michael Faircloth, pour lui confectionner une robe rouge éblouissante républicaine, un clin d’œil à son engagement envers son pays d’origine.

Il n’est pas étonnant que les détails les plus fins soient autant pris en compte, étant donné que ce sont littéralement des robes qui font l’histoire qui se retrouvent exposées au Smithsonian Museum dans sa collection First Ladies, une tradition qui a été lancée en 1912 par la première dame Helen Taft. .

Avant l’affaire décidément plus sombre de cette année – les bals inauguraux ont été annulés en raison de la pandémie – nous avons fait un voyage dans le passé pour regarder les histoires qui ont défini les robes de bal inaugurales de FLOTUS ces dernières décennies.

Melania Knauss Trump, 2017

(Melania Trump porte Hervé Pierre au bal inaugural en 2017 / . via .)

Pour le bal inaugural en 2017, Mme Trump portait une robe blanche à épaules pointues qui avait un léger détail rouge autour de la taille. La robe, qui se vantait d’une fente jusqu’aux genoux sur le devant, était le résultat d’une collaboration entre Mme Trump et le créateur français Hervé Pierre, l’ancien directeur créatif de Carolina Herrera.

Dans une interview accordée au New York Times, Pierre a révélé que Trump – qui avait appris l’existence de Pierre par l’intermédiaire d’amis – avait envoyé un texto à la créatrice elle-même deux semaines seulement avant le bal pour lui demander s’il pouvait concevoir un “élégant”, “moderne” et Robe «moulante» pour l’occasion. Après le bal, alors qu’il retournait à New York avec Mme Trump, Pierre s’est rappelé avoir vérifié son fil Twitter pendant que le FLOTUS vérifiait le sien, alors que la paire réalisait que la robe avait été un succès. «Je suppose que nous avons réussi», se souvient-il lui avoir dit.

Michelle LaVaughn Robinson Obama, 2013

(Michelle Obama porte Jason Wu au bal inaugural de 2013 / . via .)

Pour son deuxième et dernier bal inaugural en tant que FLOTUS, Obama a de nouveau choisi le designer Jason Wu. Il lui a créé une robe licou en mousseline de soie de velours rouge rubis personnalisée, qu’elle a associée à nouveau avec des chaussures de Jimmy Choo et des bijoux de Kimberly McDonald. Wu a admis dans une interview avec WWD que, contrairement au premier bal en 2009, il n’avait aucune idée qu’Obama allait porter un de ses modèles pour la deuxième fois. Il a dit: “Mme Obama aime garder ses secrets. Elle m’a encore surpris. Elle est vraiment douée pour ça, j’étais tellement nerveuse.”

Admettant qu’il a conçu la robe coupé en faille tissée en rouge pour honorer la confiance de la Première Dame, il a déclaré à la publication: «Après quatre ans au pouvoir, je pensais que le pays était prêt à voir une Première Dame confiante en rouge. “

Michelle LaVaughn Robinson Obama, 2009

(

Pour son premier bal d’inauguration, Michelle Obama portait une superbe robe en mousseline Jason Wu

/ . / .)

Michelle Obama a catapulté Jason Wu sur la carte de la mode lorsqu’elle portait une robe en mousseline de soie blanche ornée de cristaux et de fleurs de son design au bal d’inauguration de 2009. Wu a conçu la robe flottante à une épaule pour «symboliser l’espoir» et a admis au New York Times que le fait qu’une Première Dame porte l’un de vos modèles au bal inaugural «vous donne un nom reconnaissable du jour au lendemain et change votre profil de manière significative. façon.”

Pour accessoiriser son look, Obama portait des talons Jimmy Choo et des bijoux de Loree Rodkin.

Laura Lane Welch Bush, 2001

(

Laura Bush portait une robe rouge rubis Michael Faircloth en 2001

/ .)

Laura Bush, originaire du Texas, a jeté son poids derrière le designer Michael Faircloth pour son premier bal inaugural. Faircloth a confectionné une superbe robe en dentelle Chantilly brodée de cristaux écarlates et en georgette de soie pour Bush, qu’elle a accessoirisée avec une pochette rouge rubis de Judith Leiber.

“Madame. Bush porte ce qui est confortable, ce dans quoi elle se sent bien et ce qui est approprié », a déclaré la porte-parole de Bush Ashleigh Adams en 2001.

Hillary Diane Rodham Clinton, 1993

(

Hillary Clinton a opté pour une robe violette de la créatrice new-yorkaise Sarah Phillips en 1993

/ . via .)

Lorsqu’il s’agissait de trouver une robe pour le bal de 1993, la future secrétaire d’État a fait appel aux services de Barbara Baber, propriétaire d’une boutique en Arkansas, l’État d’origine de son mari et où il avait été gouverneur, pour l’aider à décider. Le duo a choisi une robe en dentelle couleur améthyste signée Sarah Phillips. À propos du choix, Baber a déclaré: “Il n’en faut pas beaucoup pour qu’elle soit belle. Victime de la mode, elle ne l’est pas.”

Pour son deuxième bal inaugural en 1998, Clinton a opté pour une robe Oscar de la Renta brodée d’or épurée, accompagnée d’une cape assortie.

Nancy Davis Reagan, 1981

(

Nancy Reagan portait une robe à une épaule signée James Galanos en 1981

/ Archives Bettmann)

Nancy Reagan, qui s’est donné pour mission de jeter son poids derrière les designers américains pendant son mandat, a approuvé James Galanos pour les deux boules d’inauguration de son mari. Pour ses débuts en 1981, elle arborait une robe en satin de soie perlée blanche à une épaule par le créateur local, qui comportait des ornements en dentelle et des gants d’opéra assortis.

Sur ses pieds, elle portait des chaussures blanches perlées de David Evins et un sac en ivoire de Judith Leiber. En 1985, sa robe était un numéro de mousseline de soie blanche considérablement plus audacieux, orné de perles de verre autrichiennes et tchécoslovaques qui prenaient plus de 300 heures à appliquer à la main.

Eleanor Rosalynn Smith Carter, 1977

(

Rosalynn Carter portait une robe Mary Matise pour Jimmae prête à l’emploi en 1977

/ Archives Bettmann)

En pleine récession, Rosalynn Carter a pris la décision économique de recycler la robe qu’elle portait pour l’investiture de son mari en 1971 au poste de gouverneur de Géorgie: une robe sans manches flottante en mousseline de soie bleue et dorée, conçue par Mary. Matise pour Jimmae. Elle a accessoirisé avec un simple sac en or par After Five.

Thelma «Pat» Catherine Ryan Nixon, 1969

(

Pat Nixon a porté une robe jaune banane avec un boléro assorti de Karen Stark par Harvey Berin

/ Bettmann)

Pour assister au bal inaugural de son mari Richard Nixon, Pat Nixon a opté pour une robe en satin de soie jaune banane (et boléro assorti) de Karen Stark de Harvey Berin, incrustée de cristaux autrichiens. Sur ses pieds, elle arborait des chaussures coordonnées par Herbert Levine, qui avaient son nom et la date inscrits sur le cou-de-pied droit, et un sac jaune qui a été conçu par Morris Moskowitz.

“Les Nixon sont des gens du milieu américain qui ne veulent pas être flash-in-the-pan”, a déclaré sa maîtresse de garde-robe Clara Treyz à Time. «Ils ne veulent pas être jet-setty ou sortir. Mme Nixon doit être distinguée. Dans une «manoeuvre sans précédent», la Première Dame a porté la robe en satin et sa veste assortie à deux autres événements publics pendant son séjour à la Maison Blanche.

Jacqueline «Jackie» Lee Bouvier Kennedy, 1961

(

Jackie Kennedy portait une robe moulante en 1961 créée par Ethel Frankau du Custom Salon de Bergdorf Goodman

/ La collection de photos LIFE via)

Pour assister à son premier bal inaugural, Jackie Kennedy arborait une robe en mousseline de soie blanc cassé moulante à col droit, accompagnée d’une cape assortie. Sous la cape, la robe était dotée d’une superposition transparente froncée et d’un corsage sans bretelles. La robe a été conçue et créée par Ethel Frankau du Salon personnalisé de Bergdorf Goodman, qui a fabriqué la robe selon les croquis et les suggestions de la Première Dame.

Après ses débuts accrocheurs, le Washington Post a fait remarquer que sa «carrière en tant qu’influence majeure de la mode commençait de manière impressionnante».

Mamie Genève Doud Eisenhower, 1953

(

Mamie Eisenhower arborait une robe de soirée en taffetas rose, conçue par Nettie Rosenstein et comportant plus de 2000 strass brodés à la main

/ La collection de photos LIFE via)

“First Lady pink” est devenue une sensation nationale à la suite des débuts au bal inaugural de Mamie Eisenhower en 1953, pour lequel l’épouse de l’ancien général et président élu Dwight D. Eisenhower, portait une robe en taffetas rose, conçue par Nettie Rosenstein et comportait plus de 2 000 strass brodés à la main. Pour compléter le look, Eisenhower a accessoirisé des gants d’opéra roses coordonnés, des bijoux de Trifari, une pochette en perles de Judith Leiber et une paire de talons chaton Delman sur mesure, qui portaient son nom imprimé sur le cou-de-pied gauche.

L’ensemble d’Eisenhower était considéré comme un sursis bienvenu de la dernière décennie de guerre, au cours de laquelle les femmes, dont beaucoup travaillaient dur dans les usines, avaient généralement arboré des styles beaucoup plus modestes.