C’est une entreprise risquée, faire un biopic musical. Faites les choses correctement et vous pourriez gagner l’adoration d’une base de fans déjà dévouée, ravie de voir leur héros fidèlement représenté sur grand écran. Faites-vous mal, cependant, et ces mêmes téléspectateurs auront leurs fourches à portée de main.

Le dernier film à suivre cette ligne étroite est Stardust, prévu pour une sortie au Royaume-Uni le 15 janvier, dans lequel Johnny Flynn assume la tâche gargantuesque d’imiter l’une des véritables icônes de la culture pop, David Bowie. Il est sorti aux États-Unis à la fin de l’année dernière, et jusqu’à présent, les critiques de l’autre côté de l’étang ont été moins que pétillantes. IndieWire l’a qualifié de «relativement simple», le Hollywood Reporter l’a qualifié «d’odyssée apathique», tandis que le Los Angeles Times a déclaré que le film pourrait être «commercialisé sous le nom de« Bowie comme vous ne l’avez jamais vu », mais ressemble à« Bowie comme personne ne l’a jamais vu ».

Il y a aussi un assez gros éléphant dans la pièce: Stardust n’a jamais été autorisé par la succession de Bowie, ce qui signifie qu’il n’y a pas une note de la musique réelle de l’étoile. Ce n’est cependant pas un problème rare, comme le soulignent certains des films énumérés ci-dessous.

Nous réserverons notre jugement sur Stardust jusqu’à ce que nous l’ayons vu, et espérons qu’il s’avérera être l’un des meilleurs biopics musicaux. Il y a eu un véritable boom dans le genre récemment – du tour primé aux Oscars de Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, à Taron Egerton dans le rôle d’Elton John dans Rocketman – et il n’y a aucun signe que la production ralentisse de si tôt, avec des biopics sur Elvis Presley, Bob Dylan, Aretha Franklin et d’autres sont tous en préparation.

Ici, nous avons rassemblé quelques-uns des biopics musicaux les plus remarquables du passé – le grand, le bon, le mauvais et le carrément laid.

La brève histoire de la vie du chanteur de Joy Division Ian Curtis – marié à 19 ans, père et voix du premier album classique Unknown Pleasures à 22 ans, mort à 23 ans – est racontée en noir et blanc par le photographe et réalisateur vidéo Anton Corbijn. . Même les terrasses de Macclesfield ont une sombre beauté comme toile de fond de la représentation par Sam Riley du leader retiré, qui lutte contre la dépression et l’épilepsie et déchiré entre son amour d’enfance et un journaliste belge glamour. Les scènes de musique sont celles qui restent dans la mémoire, cependant, avec Riley clouant le style de jeu transpercant et maniaque de Curtis.

L’histoire de Johnny Cash évite à la carrière plus tardive de Man in Black de suivre une trajectoire biopique plus traditionnelle: une enfance tragique avec un père furieux, suivie d’un succès musical soudain qui est terni par la toxicomanie et une vie amoureuse orageuse. Joaquin Phoenix fait un excellent travail de réplication du baryton caverneux et de la manière intense de Cash, tandis que sa performance fougueuse en tant qu’intéressée de June Carter a remporté Reese Witherspoon son seul Oscar. Leurs duos de scène sont les moments forts.

L’héritage culturel de Bob Dylan est si vaste que, rétrospectivement, il est peut-être évident qu’un film nécessiterait six acteurs différents pour dépeindre différentes facettes de son personnage. Ils incluent Heath Ledger en tant qu’acteur ayant des problèmes de mariage, Richard Gere en tant que Far West interdit Billy the Kid, Marcus Carl Franklin en tant que noir, 11 ans sautant dans un train, et Cate Blanchett en tant que musicien folk aux cheveux sauvages qui passe à l’électrique. Le réalisateur Todd Haynes, qui s’est fait un nom en racontant l’histoire de Karen Carpenter à l’aide de poupées Barbie, entraîne les dylanologues sur un chemin fascinant et sinueux.

La brève carrière de The Runaways n’a peut-être pas eu un succès commercial suffisant pour mériter un biopic, mais en tant que groupe de rock entièrement féminin au milieu des années 70, elles étaient des pionnières. Dakota Fanning joue la chanteuse principale Cherie Currie, sur les mémoires de laquelle le film est basé, Kristen Stewart étant aussi cool que Joan Jett. Michael Shannon est également un bon rapport qualité-prix, cette fois-ci jouant leur svengali effrayant Kim Fowley. Les inévitables drogues et ego signifiaient que leur temps ensemble était trop rapide, ce qui signifie que le film ne surpassera pas non plus son accueil.

Fêtards 24 heures sur 24 (2002)

Le quatrième film excentrique de Michael Winterbottom va pour la légende sur la vérité et présente Joy Division dans un cadre très différent de celui du contrôle ultérieur. Celui-ci étend son réseau beaucoup plus large pour couvrir la période fertile de la scène musicale de Manchester qui nous a également apporté New Order, Happy Mondays et la discothèque Hacienda. Steve Coogan est l’homme au milieu en tant que présentateur de télévision et co-fondateur de Factory Records Tony Wilson, un excentrique qui ressemble à celui qui est sensé parmi certains des personnages les plus sauvages du rock.

Un biopic musical peut-il jamais fonctionner sans la musique elle-même? La réponse, telle que présentée par ce biopic non autorisé de Morrissey, est presque. Le réalisateur Mark Gill essaie de se débrouiller avec le manque de succès des Smiths en déformant une grande partie de l’histoire du groupe, se concentrant plutôt sur l’adolescence opprimée de Mozza. Jack Lowden offre un virage assez maussade en tant que leader potentiel, mais la tristesse du film réclamait juste une pincée de magie Morrissey-Marr. Hélas, il n’est jamais venu.

Ne pas avoir les droits sur la musique est une chose, mais avoir la famille de votre sujet décédé en opposition farouche, et votre propre acteur vedette dénonçant plus tard le projet, en est une autre. Ce biopic catastrophique de Nina Simone était un gâchis cliché, avec le rôle principal joué par Zoe Saldana, une femme afro-latina, qui portait un maquillage assombrissant et des prothèses faciales dans le but de mieux ressembler au chanteur décédé. Cette décision a suscité l’indignation; Saldana a déclaré plus tard qu’elle n’aurait «jamais dû jouer» le chanteur, tandis que la succession de Simone a qualifié le tout de «déchirant, déchirant, nauséabond [and] écrasant l’âme ».

Même si vous avez tous les droits et que vous parvenez à intégrer l’un des sujets réels lors de la réalisation du film, rien ne garantit que le produit final sera bon. Cette adaptation soutenue par Frankie Valli de la comédie musicale à succès éponyme semblait être un succès incontestable, mais a fini par être plutôt désaccordée. Sous la direction de Clint Eastwood, et avec tout ce matériel source haut de gamme pour travailler, les chansons manquaient en quelque sorte de la même énergie qu’à Broadway. Ce n’était pas un désastre, mais il a été indéniablement dilué par ses segments de fond fatigants Goodfellas-lite.

Les lieux ne sont pas beaucoup plus mythifiés que CBGB, le lieu de rencontre de New York qui a accueilli certains des meilleurs groupes punk rock et new wave américains, des Ramones à Patti Smith. L’histoire du club et de son propriétaire non-conformiste, Hilly Kristal, est donc mûre pour un biopic intrigant? Correct, mais ce film n’est pas ça. C’est un désastre caricaturé, drôle pour toutes les mauvaises raisons, et une sous-utilisation criminelle du matériel source. Pourtant, il y a l’intrigue secondaire amusante qui, avec Alan Rickman et Rupert Grint dans le casting, ressemble un peu à un rêve étrange qu’Harry Potter aurait pu avoir après une nuit sur la bière au beurre.

Les Beach Boys: une famille américaine (2000)

Cette mini-série télévisée vise à retracer les débuts de l’histoire des Beach Boys, mais ses représentations de la culture psychédélique sont à peu près aussi stéréotypées que si elles avaient été écrites par quelqu’un qui a passé les années 60 dans un couvent isolé. Bien qu’il plonge dans les mésaventures droguées de Brian Wilson – un voyage sombre et intrigant entre de bonnes mains – tout cela finit par se sentir excessivement caricatural. Wilson lui-même était loin d’être impressionné («Je pensais que ça puait!» Dit-il). Ajoutez à la bande son les sons qui évitent les droits d’auteur et le résultat est une très mauvaise vibration. Beaucoup mieux est le Paul Dano avec Love and Mercy (2014), qui rend Wilson un service bien plus grand.