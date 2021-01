Alors, vous voulez avoir l’air de savoir de quoi vous parlez avant l’inauguration de Biden? C’est T moins 24 heures avant le grand jour et, heureusement, une foule de grands noms du podcasting se préparent pour vous aider à aller de l’avant.

HuffPost a une série spécialement pour les Britanniques qui cherchent à donner un sens à tout le drame Trump-Biden, Jon Sopel et Emily Maitlis vont dans les coulisses de tout le chaos au Capitole dans les épisodes américains de la BBC deux fois par semaine, et Apple Podcasts est débordant de poussière d’or audio tout droit sorti de Washington: chaque grand nom de CNN au sondeur américain FiveThirtyEight a sa propre prise.

De trois vétérans de la Maison Blanche discutant des principaux points de discussion de la prochaine présidence de Biden aux interviews de la star de Pod Save America avec la nouvelle vice-présidente élue Kamala Harris, voici votre répertoire électoral américain.

Nerdcast: pour les geeks de Trump

Tous les vendredis, les meilleurs journalistes de Politico plongent dans le paysage politique américain, les derniers chiffres des sondages et détaillent ce qui se passe réellement à huis clos. Hébergé par Scott Bland, rédacteur en chef de la campagne du site à Washington.

Pod Is A Woman: pour les féministes

Trois femmes vétérans de la Maison Blanche d’Obama – Alejandra Campoverdi, Darienne Page et Johanna Maska – discutent des questions qui comptent le plus pour les femmes lors du passage à la présidence. Les personnes interrogées incluent la nouvelle Première Dame Jill Biden et Sarah Lenti, directrice exécutive du Lincoln Project.

Americast: pour les fans de Brexitcast à la recherche d’un téléchargement américain

Les gros chiens de la BBC et les vieux amis Jon («Sopes») Sopel et Emily Maitlis apportent tous les derniers potins et détails sur le terrain du paysage politique américain. Les épisodes étaient traditionnellement hebdomadaires, mais ont diminué tous les quelques jours à mesure que le jour de l’inauguration se rapprochait.

Peut-il faire ça?: Pour quiconque est confus par les limites du pouvoir de Trump

Le Washington Post décompose l’actualité aux États-Unis pour comprendre les pouvoirs du président. Chaque semaine, l’animatrice Allison Michaels pose une nouvelle question, de la façon dont il a incité une foule à la raison pour laquelle un pays devrait destituer un président qui est déjà en train de sortir.

Running Mate: pour les Britanniques qui cherchent à donner un sens aux élections américaines

Le nouveau podcast électoral du HuffPost s’est terminé en novembre, mais c’est un rappel utile de tous les drames de la préparation et des conséquences des élections si vous avez besoin d’un rafraîchissement. Les sujets vont de tout ce que vous devez savoir sur Joe Biden au sexisme au cœur de la politique américaine. Dans un épisode, l’animateur Graeme Demianyk entend la correspondante américaine de Sky News Cordelia Lynch et la journaliste principale de Vice News Tess Owen parler de ce que c’est que de vivre et de rendre compte de l’Amérique.

Pod Save America: pour quiconque rate les jours de la Maison Blanche d’Obama

Un autre membre d’anciens membres du personnel d’Obama – cette fois la fabuleuse équipe d’accueil composée de Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer et Tommy Vietor. Depuis qu’il a dominé les palmarès lors de l’élection de 2016 et obtenu l’interview finale d’Obama de sa présidence, Pod Save America est devenu une légende sur les ondes politiques, connu pour avoir réalisé des interviews avec tous les grands noms du Parti démocrate tous les lundis et jeudis. Hillary Clinton, Bernie Sanders, Kamala Harris et Joe Biden lui-même sont parmi les invités les plus remarquables.

In The Thick: pour une perspective plus diversifiée

Un podcast politique de table ronde par des journalistes de couleur, animé par les journalistes primés Maria Hinojosa et Julio Ricardo Varela. Les épisodes durent de 17 à 47 minutes et les panélistes invités ont inclus Jacob Soboroff, correspondant de NBC News, et Jamaal Bowman, candidat démocrate 2020 au Congrès dans le 16e arrondissement de New York.

Briefing politique de CNN: pour les gens pressés

Un téléchargement quotidien de l’actualité électorale américaine, en 10 minutes ou moins. Le directeur politique de CNN, David Chalian, résume les événements de la journée, du problème de la destitution des États-Unis à ce à quoi s’attendre une fois que Biden deviendra président. Si vous préférez vos mises à jour américaines moins régulières, téléchargez son podcast hebdomadaire, CNN Politically Sound – également un maximum de 10 minutes.

FiveThirtyEight Politics: pour les nerds des nombres

Analyse de toute l’action politique américaine à partir du site d’actualités et de données ABC fivethirtyeight.com. Chaque semaine, l’animateur et fondateur Nate Silver est rejoint par une équipe de journalistes politiques pour avoir un aperçu de la pensée des électeurs et de ce qui a conduit à l’attaque du Capitole.

The Brown Girls Guide to Politics: pour les auditeurs intéressés par les femmes de couleur qui se présentent aux élections

Des conversations de 20 minutes avec des femmes de couleur tuant ça dans le monde de la politique américaine. Celui-ci s’est également terminé en novembre, mais ses interviews sont inspirantes et toujours pertinentes à l’approche du jour de l’inauguration.

Maintenant à la saison cinq, l’animateur A’shanti Gholar interviewe des femmes de la représentante Barbara Lee de Californie à Jenny Kaplan, animatrice du podcast Women Appart In the House, sur Kamala Harris qui fait l’histoire en tant que première femme noire et femme sud-asiatique lors d’un grand parti présidentiel. billet.