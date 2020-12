Les spéciaux de Noël sont l’une des traditions les plus anciennes de la télévision, avec des émissions en direct, des animations et des émissions de variétés diffusées chaque jour férié pendant des décennies. Alors que tout le monde attend avec impatience Rudolph le renne au nez rouge, Frosty le bonhomme de neige et A Charlie Brown Christmas chaque année, il existe une longue liste d’offres télévisées de Noël qui suscitent peu ou pas d’amour chaque année.

Qu’il s’agisse d’un classique en stop-motion de Rankin-Bass négligé ou d’un spécial de variété de comédien souvent oublié, il est temps que ces ébats festifs reçoivent l’attention qu’ils méritent. Faites défiler pour voir certains des spéciaux de Noël animés et live-action les plus sous-estimés jamais.

“L’année sans père Noël”

L’année sans père Noël, spéciale Rankin-Bass de 1974, n’obtiendra peut-être pas la même fanfare annuelle que Rudolph le renne au nez rouge ou le père Noël arrive en ville, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas génial.

Cet étrange spécial de vacances tourne autour du fait que le Père Noël (Mickey Rooney) est trop malade pour livrer des cadeaux de Noël, tandis que deux elfes recherchent un renne disparu et tentent de le faire neiger dans une ville humide du sud.

Les plus grands moments de cette spéciale surviennent lorsque les elfes rencontrent Snow Miser (Dick Shawn) et Heat Miser (George S. Irving), deux frères rivaux qui contrôlent la météo du monde. Ensuite, chacun a des numéros musicaux corrélés qui sont à parts égales loufoques et accrocheuses.

prevnext

«Jack Frost»

Une autre spéciale oubliée de Rankin-Bass qui mérite plus d’amour qu’elle n’en reçoit est Jack Frost de 1979. Il a étonnamment peu à voir avec Noël lui-même, mais il s’adapte toujours parfaitement à ses pairs.

L’histoire étrange mais divertissante voit le mythique Jack Frost (Robert Morse) devenir humain pour poursuivre un humain dont il est amoureux. La fille est finalement kidnappée par un suzerain effrayant, et Jack doit prendre des mesures pour la récupérer.

C’est une étrange extension des traditions sur un personnage mythique sur lequel les enfants seront intrigués d’en savoir plus.

prevnext

‘Frosty Returns’

Frosty the Snowman est un classique indiscutable, ce qui conduit souvent à beaucoup de haine envers cette suite produite par CBS, Frosty Returns.

Il n’a pas le même charme que l’original, mais pour une jeune génération de téléspectateurs, ses diffusions annuelles sont tout aussi spéciales. De plus, son thème de conservation de l’environnement et le travail vocal de John Goodman en font loin d’être le pire spécial de vacances lancé par la télévision.

prevnext

‘Le Noël de Rudolph et Frosty en juillet’

En parlant de Frosty (Jackie Vernon), une autre de ses aventures négligées est son équipe avec Rudolph (Billie Mae Richards), intitulée Rudolph and Frosty’s Christmas in July.

Cette chose est comme les Avengers de l’univers de Noël de Rankin-Bass. Vous avez les personnages titulaires (bien sûr), l’épouse de Frosty Crystal (Shelley Winters), Jack Frost (Paul Frees) et même l’étrange baleine temporelle (Hal Peary) de Rudolph’s Shiny New Year qui font tous des apparitions ici.

C’est un peu trop ambitieux avec sa longueur de long métrage, mais c’est toujours formidable de voir les personnages les plus aimés de Christmas TV à l’écran ensemble pour résoudre une sorte de câpres liées au cirque.

prevnext

‘Olive l’autre renne’

Avant de passer aux sélections en direct, nous devons nous attaquer à l’un des joyaux les plus sous-estimés de la programmation de Noël: Olive, l’autre renne.

Cette émission spéciale produite par Matt Groening parle d’un chien nommé Olive (Drew Barrymore), qui pense qu’elle est destinée à être l’un des rennes du Père Noël. Elle se rend au pôle Nord avec l’aide du pingouin martini (Joe Pantoliano) et de sa puce Fido (Peter MacNicol) dans l’espoir de réaliser son rêve.

Avec sa distribution de voix stellaire, son style d’animation distinct et son sens de l’humour moderne que les adultes et les enfants peuvent apprécier, Olive, l’autre renne mérite une place dans votre programme annuel de visionnage des vacances.

prevnext

‘Spécial Noël Playhouse de Pee-wee’

Playhouse de Pee-wee est un morceau bien-aimé de l’histoire de la culture pop, et son spécial de Noël apporte toute la folie de l’émission originale dans un cadre de vacances.

Outre le spectaculaire Pee-wee Herman (Paul Reubens), des célébrités telles que Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, Joan Rivers, Little Richard, Cher, Magic Johnson et Frankie Avalon passent toutes par le Playhouse pour des camées. Ce méli-mélo aléatoire de personnes est tout simplement étrange que cela puisse paraître, ce qui le rend d’autant plus fascinant à revisiter.

prevnext

‘John Denver et les Muppets: un Noël ensemble’

Les musiciens ayant des spéciaux de Noël sont assez courants, mais celui-ci est juste au-dessus des autres. Aussi talentueux que soit John Denver, les Muppets donnent à cette spéciale ABC souvent oubliée une touche unique. De l’ouverture du numéro “Les douze jours de Noël” à un duo étonnamment émouvant entre Kermit la grenouille (Jim Henson) et Denver sur “The Christmas Wish”, cette spéciale vaut la peine d’être regardée en ligne ou écoutée sous sa forme de bande originale.

prevnext

«Un Noël Colbert: le plus beau cadeau de tous!

Stephen Colbert a depuis longtemps abandonné son personnage bien-aimé de bouffon de droite qu’il avait perfectionné sur Comedy Central, et cette émission spéciale a été oubliée par la plupart après son déménagement à CBS.

Un Noël Colbert: le plus beau cadeau de tous! est un spécial vacances musical merveilleusement décalé qui combine la mise en scène de Colbert avec un tas de duos hilarants avec des stars invitées. John Legend chante la noix de muscade, Jon Stewart livre la deuxième meilleure chanson de comédie sur Hannukah et Willie Nelson combine le conte de Noël biblique avec sa propre joie de marijuana.

Si ces combinaisons ne piquent pas votre curiosité, le délicieux pull papa de Colbert scellera définitivement l’affaire.

prevnext

‘Un Noël très Murray’

L’incursion de Bill Murray en 2015 dans le genre des variétés de Noël a suscité beaucoup de battage médiatique, avec des camées de George Clooney, Miley Cyrus, Chris Rock et d’autres. Cependant, de nombreux téléspectateurs se sont déconnectés de leurs comptes Netflix déçus après avoir vu le produit final.

Beaucoup s’attendaient à une fête du rire non-stop, mais A Very Murray Christmas est bien plus que cela. Murray essaie d’assembler un spécial de Noël en direct, mais tout s’écroule quand une tempête de neige frappe. Il est alors obligé de profiter au maximum de son Noël piégé à l’intérieur en chantant et en discutant avec les autres occupants de l’immeuble. Il a autant de moments sombres et réfléchis que de moments comiques, et c’est ce qui le rend unique.

prevnext

‘Bojack Horseman Christmas Special: Sabrina’s Christmas Wish’

Alors que nous revenons à l’animation pour notre dernière entrée, c’est définitivement pour un public adulte. Le Bojack Horseman Christmas Special est une spéciale particulièrement absurde basée sur une série déjà absurde. Le spécial est centré sur un spécial de Noël dans un spécial de Noël. Bojack (Will Arnett) et Todd (Aaron Paul) sont assis à la maison à Noël et décident de regarder un épisode de vacances de la vieille sitcom de Bojack Horsin ‘Around.

Toute la spéciale est basée sur la façon dont les sitcoms ringardes des années 80 étaient, donc cela peut devenir ennuyeux pour ceux qui s’attendent à un épisode complet de Bojack. Cependant, cela vaut la peine de plonger dans le menu Netflix pour savoir si vous êtes fan de la série originale.

prev