Il est prudent de dire que 2020 a été une année difficile pour tout le monde. Lancez 2021 avec un nouveau départ avec ces produits et services soigneusement sélectionnés.

1. Frappez le sol en courant dans votre salle de gym à domicile

(JLL Fitness)

Plutôt que de vous battre pour entrer dans des salles de sport très fréquentées au cours de la nouvelle année, pourquoi ne pas chercher une solution de conditionnement physique chez vous. JLL Fitness est là pour vous aider et vous aider à identifier les meilleurs produits en fonction de votre niveau de capacité. Il propose une large gamme d’équipements de cardio et de musculation pour tous les niveaux, du débutant au confirmé afin que vous puissiez planifier votre programme d’exercices quotidien dans le confort de votre maison. Commencez votre expérience de gym à domicile avec 10% de réduction sur le prix de détail en utilisant le code de réduction ‘HomeGym10’ sur jllfitness.co.uk. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021.

2. Comment se passer de la viande en 2021

(Ferme sans viande)

La société britannique Meatless Farm vous permet d’échanger plus facilement des aliments à base de plantes dans votre alimentation. Son best-seller, le haché sans viande, est riche en protéines, une excellente source de fibres et aussi respectueux de l’environnement que savoureux. Les options de repas sont infinies avec le hachis, des tacos aux lasagnes, du piment à la tarte maison. Vous pouvez vous procurer un pack chez tous les principaux détaillants. Il est maintenant disponible dans une version gelée pratique qui est disponible via Ocado. Apprenez-en plus sur Meatless Farm et de nombreuses idées de recettes saines sur meatlessfarm.com, ou suivez sur Instagram. Obtenez 10% de réduction sur tous les lots de produits Meatless Farm sur leur site Web avec le code NEWYEAR21, valable jusqu’au 31 janvier 2021.

3. Explorez le monde de la location à court terme

(Sous le paillasson)

Si vous envisagez de déménager, si vous êtes un voyageur fréquent ou si vous avez une résidence secondaire souvent vacante, les locations de courte durée pourraient constituer une nouvelle source de revenus. Depuis sa création en 2014, UnderTheDoormat a accueilli plus de 12 000 invités et gère entièrement plus de 300 maisons haut de gamme. La société offre aux propriétaires la tranquillité d’esprit que leur maison est occupée pendant de courtes locations allant de 3 nuits à 6 mois. L’équipe dédiée aux propriétaires s’occupe des clients et de leur maison à chaque étape. UnderTheDoormat.com propose une assurance, un contrôle des clients et des enregistrements personnels à la pointe du marché pour chaque séjour, ainsi qu’un service de nettoyage professionnel conforme à leur promesse d’hygiène en 10 points.

4. Trouvez une âme sœur éco-consciente

(Singles verts)

Après beaucoup d’introspection pendant des mois de quarantaine et d’isolement, de nombreuses personnes recherchent une relation connectée, consciente et aimante. Depuis plus de 25 ans, Green Singles aide les célibataires soucieux de l’environnement à rencontrer des amis, des rendez-vous et, finalement, leurs partenaires de vie. Les membres ont des passions et des principes communs, car le site de rencontre de niche attire des célibataires qui apprécient et pratiquent la vie durable. Green Singles propose des profils complets et détaillés permettant aux membres d’en apprendre beaucoup sur les matchs potentiels avant même de prendre contact, créant ainsi un moyen efficace de rencontrer quelqu’un de spécial. Rejoignez GreenSingles.com gratuitement et accédez à des milliers de célibataires souhaitant entretenir une relation de soutien mutuel.

5. Atteignez votre objectif de poids grâce à un régime alimentaire sur mesure

(Secoue ce poids)

Quels que soient vos objectifs de perte de poids pour 2021, Shake That Weight propose une gamme de plats diététiques savoureux et un plan de perte de poids facile à suivre. Il n’y a guère besoin de pesées embarrassantes ou de voyages chez des consultants coûteux. Les délicieux repas de Shake That Weight commencent à 1,29 £ et sont conçus pour une perte de poids rapide via le principe du régime très hypocalorique (VLCD) qui vise à fournir la nutrition dont votre corps a besoin tout en consommant moins de 1000 calories par jour. Commandez simplement en ligne sur shakethatweight.co.uk pour une livraison directement à votre porte et rejoignez notre communauté d’assistance en ligne pour rester motivé.

6. Redémarrez votre corps avec le jus de nettoyage ultime

(Jus Cpress)

Secouez le funk de 2020 et buvez-vous propre avec un puissant jus de nettoyage. Chaque bouteille de la gamme de jus bio pressés à froid de CPRESS contient plus d’1kg de fruits et légumes pressés à froid – certifiés bio par la Soil Association. Les jus sont délicieux et comprennent des saveurs telles que le booster d’immunité (gingembre, huile d’origan, orange et citron) et Green Harvest (céleri, concombre, eau de coco, chou frisé, romaine, épinards, gingembre et citron). Cpressjuice.com propose des programmes de désintoxication pour les personnes de toutes formes et tailles, que vous recherchiez une cure de désintoxication 24h ou un redémarrage d’une semaine complète. Lancez votre nettoyage avec une réduction de 20% sur tout le site en utilisant le code NEWSTANDARD. Offre valable jusqu’au 15 janvier 2021.

7. Boostez votre entraînement avec la bonne nutrition sportive

(La protéine fonctionne)

Alors que vous vous préparez pour aller à la salle de sport et faire les gains que vous vous êtes fixés, assurez-vous de donner à votre corps tout le carburant dont il a besoin. C’est là qu’intervient The Protein Works, spécialisé dans les produits de nutrition sportive innovants de première qualité – dont plus de 40% sont végétaliens. Que vous soyez un fanatique de remise en forme ou que vous commenciez tout juste votre parcours de remise en forme, leur large gamme de protéines et de shakes en vrac vous a triés. Ils offrent également de délicieuses collations telles que les barres protéinées Loaded Nuts et Loaded Legends. Profitez d’une remise exclusive de 40% sur theproteinworks.com en utilisant le code NEWYEAR21. Offre valable jusqu’au 1er février 2021. Conditions générales: Dépense minimum de 50 £ pour appliquer le code de réduction. Ne peut pas être utilisé sur les produits RedCell et Bundle.

8. Repensez vos habitudes de grignotage

(Whitworths)

Si vous vous retrouvez à chercher les chips ou les biscuits lorsque la sensation de faim survient, alors c’est le bon moment pour revoir vos habitudes de grignotage. Élargissez vos options avec Whitworths Shots, des combinaisons savoureuses de fruits secs et de noix avec une touche de gourmandise. Chacun des verres de ces petits sachets de collations pratiques contient moins de 100 calories et est parfait pour tout moment de la journée – il suffit de les mettre dans votre sac pour en profiter chaque fois que la faim se fait sentir. Ils sont également excellents comme garnitures sur votre porridge ou votre yaourt et se déclinent en six saveurs alléchantes, dont le chocolat et la noisette, les baies et le chocolat blanc, le caramel et les pacanes et bien d’autres. Essayez-les tous avec le pack de variétés exclusif en ligne qui offre deux de chaque délicieuse saveur. Achetez maintenant et économisez 10% en utilisant le code SHOTS10 sur whitworths.co.uk. Offre valable jusqu’au 28 février 2021.

9. Profitez des bienfaits d’un superaliment brésilien en une seule gorgée pratique

(Suivi)

Dites bonjour au dernier super aliment: les baies de jabuticaba. Ces baies violettes foncées à la peau épaisse originaires du Brésil regorgent d’antioxydants. Ils contiennent également des vitamines C et E, du calcium, du fer, du potassium et du phosphore, ainsi que des propriétés anti-inflammatoires. Heureusement, il n’est pas nécessaire de se rendre au Brésil pour profiter de ces bienfaits, avec Suivi.ch proposant une boisson 100% naturelle sans sucres ajoutés, édulcorants ou conservateurs. Il ne contient que quatre ingrédients: l’eau de source suisse, les baies de jabuticaba, la pomme pressée et le gingembre. Suívie Jabuticaba est disponible à l’achat dans les magasins Amazon et Whole Foods Market de Londres.

10. Comment blanchir vos dents à la maison

(Glo blanc)

L’accélérateur de White Glo rend le blanchiment des dents à domicile plus facile que jamais. Inspiré des dernières technologies dentaires, Accelerator contient un gel blanchissant et un plateau lumineux éclairant. Lorsqu’elle est allumée, la lumière bleue active le gel de blanchiment White Glo pour aider à éliminer les taches, le jaunissement et la décoloration. Dès la première utilisation, les dents paraîtront plus blanches, avec des effets s’améliorant avec le temps. White Glo ne teste aucun produit sur les animaux. Disponible dans les magasins Boots ainsi que sur whiteglo.co.uk. Achetez maintenant pour obtenir 20% de réduction avec le code WG20. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021.

