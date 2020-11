10 faits amusants sur Margot Robbie que vous ne connaissez peut-être pas | .

A cette occasion nous vous présenterons quelques faits curieux sur la belle actrice Margot Robbie qui jouera dans le nouveau film d’action et d’aventure “Pirates des Caraïbes”, car vous n’en connaissez peut-être pas plus d’un.

Margot Robbie, est une actrice australienne renommée qui, tout au long de sa carrière artistique, a captivé le monde entier avec ses différents rôles dans des films tels que Le loup de Wall Street, La légende de Tarzan et moi, Tonya, et maintenant elle le fera dans le nouveau film. Film Pirates des Caraïbes, un nouveau projet dirigé par l’actrice.

De plus, Robbie est actuellement une icône de la mode pour son style de garçon manqué et, en plus, il a réussi à séduire le public avec son incroyable personnalité et son sens de l’humour.

Depuis ses débuts sur grand écran, Margot est connue pour se placer parmi les actrices les plus acclamées et reconnues d’Hollywood dans la trentaine, au point de récolter des nominations pour de grands prix tels que les Oscars en 2018 et les BAFTA.

Alors maintenant, vous en savez un peu plus sur la belle Margot Robbie, nous vous laissons ici quelques informations importantes que vous ne saviez probablement pas.

1

A grandi dans une ferme

C’est vrai, même si c’est difficile à croire, la vérité est qu’elle a passé son enfance dans la ferme de ses grands-parents, avec ses trois frères et sa mère, en Australie, ce qui l’a peut-être aidée à avoir la grande personnalité qu’elle a aujourd’hui. jour et combien ses millions de followers aiment.

2

Travailleuse depuis qu’elle est petite

A 16 ans, Margot avait déjà travaillé dans un bar, dans un métro à préparer des sandwichs et aussi à nettoyer des maisons, ceci, pour aider la famille à financer et payer ses études, ce qui l’a sûrement aidée à réaliser ce qu’elle est. aujourd’hui, une fille extrêmement dévouée à son travail.

3

Elle a fait ses débuts d’actrice dans sa ville natale dans les années 90

Il a commencé dans le show business avec plusieurs films australiens indépendants et le feuilleton “Neighbours” à la fin des années 1990; C’est après 2011 qu’il commence à gagner en notoriété aux États-Unis avec des œuvres telles que Pan AM et El Lobo de Wall Street.

4

Il aime surfer

Parce qu’elle a grandi sur la côte australienne, l’un des passe-temps préférés de la belle actrice est le surf, ainsi que la moto et la chasse au sanglier, activités qui font partie de la culture de l’endroit où elle est née.

5

Acrobate

Dès l’âge de huit ans, elle a appris à faire des cascades au trapèze et lorsqu’elle a accepté le rôle de Harley Quinn dans le film “Suicide Squad”, elle a utilisé cet apprentissage pour devenir certifiée et interpréter les scènes dans lesquelles le trapèze était l’élément principal.

6

Son arrivée à Hollywood

Sa première apparition au cinéma à Hollywood était dans “About Time”, mettant en vedette des grands noms de l’industrie tels que Rachel McAdams et Domhnall Gleeson; et à partir de là, il a captivé tout le monde par sa beauté.

sept

Décennie préférée

La décennie préférée de Margot est les années 1960, c’est pourquoi elle a apprécié son rôle dans la série “Pan Am”.

L’actrice a parlé à plusieurs reprises de sa fascination pour la mode, la politique, les idéaux et les différents mouvements sociaux de cette époque.

8

Sans vêtements

Pour la scène où elle séduit DiCaprio dans le film “Loup de Wall Street”, c’est Margot qui a insisté pour qu’il soit tourné sans vêtements pour lui donner plus de crédibilité.

Il est à noter que cela a généré une offre de Hugh Hefner pour apparaître dans son célèbre magazine de lapin, cependant, elle l’a rejetée.

9

Ne mangez pas sainement

L’actrice maintient sa silhouette d’impact avec des régimes permissifs qui comprennent des frites, des bières et des hamburgers, cependant, elle réduit les effets négatifs de ce repas riche en matières grasses avec des plats à base de carottes pendant plus de trois jours.

dix

Harley Quinn

Pour ce rôle, il n’y a pas eu de casting, puisque dès le premier moment le réalisateur a choisi Margot pour l’interpréter.

Cependant, bien qu’elle ait décrit avec succès cet anti-héros dans Suicide Squad, la personnalité de son personnage n’est pas compatible avec celle de Margot, elle s’est donc sentie anxieuse pendant le tournage et après la première.

En fait, son rôle de Harley Quinn était le terme le plus recherché sur Google en 2016 en ce qui concerne le costume d’Halloween.