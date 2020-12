10 films auxquels Brie Larson a participé tout au long de sa carrière | .

L’actrice renommée et lauréate d’un Oscar Brie larson Il a participé à plusieurs films depuis qu’il a commencé sa carrière alors qu’il n’avait que neuf ans, voici 10 films auxquels il a participé.

Aujourd’hui, elle est connue pour avoir donné vie à Carol Danvers dans l’univers Marvel, dans le film “Captain Marvel”, qui en plus de lui avoir apporté de grandes bénédictions également de la main a été fait de plusieurs critiques et commentaires négatifs à son égard à cause de dit personnage.

Brie larson Il a commencé sa carrière il y a 22 ans, il a actuellement 31 ans et ça a été assez surprenant de savoir qu’il a eu l’opportunité d’incarner d’autres personnages qui ont attiré l’attention, peut-être avec certains d’entre eux vous ne l’avez pas réalisé car tous les films dans lesquels a participé a été le protagoniste malgré cela il est agréable et surprenant de savoir qu’il a collaboré avec d’autres stars à un moment donné de sa carrière.

Il y a un total de 38 films dans lesquels Brie larson Il agit depuis le début de sa carrière d’acteur, mais nous ne vous en présentons que 10, qui sont ceux qui, selon nous, ont attiré le plus d’attention et dont nous sommes sûrs que certains vous surprendront.

Il convient de noter que parmi les 38 films mentionnés, un sortira en 2022 afin que nous puissions l’exclure, en plus du cinéma, il a également eu quelques apparitions à la télévision, il s’agissait de 18 programmes et séries différents, dans chacun d’eux, il est apparu à plus d’une occasion Cependant, ce qui nous intéresse pour le moment, c’est de connaître ses films, nous vous les montrerons tout de suite.

1

Si j’avais 30

Ce film vous surprendra sûrement car vous reconnaîtrez immédiatement les principaux acteurs, Brie larson y avait une petite participation lorsque les protagonistes étaient des filles, elle faisait partie du groupe de l’antagoniste.

2

Scott Pilgrim c. le monde

Encore une fois, l’actrice a eu une participation qui, bien qu’elle soit un peu petite, était assez importante, elle a joué Envy Adams, elle était la chanteuse d’un groupe de rock.

3

La chambre

Grâce à sa performance, Brie Larson est devenue lauréate de plusieurs prix dont un Oscar, sorti en 2015 “The Room” a été l’un des projets les mieux exécutés de l’actrice, pour cette raison, elle a gagné une grande reconnaissance de la part de la critique et de ses followers.

4

Cette fille est en désordre

Pour ce film sorti en 2015 et mettant en vedette Brie Larson en plus d’autres acteurs, il s’agit d’une comédie romantique où elle incarne la sœur du personnage principal joué par Amy Schumer.

5

Kong: l’île du Crâne

Il est inévitable de ne pas reconnaître un film de King Kong, au fil des ans, les films sur les monstres se sont caractérisés par être de plus en plus intéressants et avec de meilleurs effets visuels, Brie Larson a agi aux côtés de Tom Hiddleston formant un couple spectaculaire.

6

Le château de cristal

Le Château de Cristal est un film biographique du journaliste et écrivain Jeannete Walls.

Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Max Greenfield et Sarah Snook apparaissent dans le film, avec quelques rôles de soutien.

sept

Boutique de licorne

Bien que dans ce film Brie Larson ait participé en tant qu’actrice, elle l’a également fait en tant que réalisatrice en plus d’être en charge de la coproduction de celui-ci, cela a été publié sur la plate-forme Netflix.

8

Question de justice

Avec Michael B.Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson, il a été créé le 10 janvier 2020.

Ces types de films rappellent à quoi ressemblait le système de justice en Amérique il y a quelques années, où il n’y avait pas autant d’opportunités pour les personnes de couleur lorsqu’elles étaient en prison.

9

Capitaine Marvel

Ce rôle a donné la reconnaissance à Brie Larson, grâce à l’univers Marvel connu dans le monde entier, mais il n’a pas été aussi accepté que prévu.

dix

Avengers: Fin de partie

Bien que sa participation à Endgame ait été plus forte que certains fans d’Internet des “Avengers” l’auraient souhaité, Brie Larson a tellement joué un très bon rôle que le deuxième film de Captain Marvel est sur le point de sortir en 2022.