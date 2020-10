10 films d’horreur des années 90 à regarder à l’Halloween | .

Vous vous préparez sûrement à profiter Halloween Dans quelques jours, voici 10 films d’horreur que vous appréciez probablement, qui ont été parmi les plus mémorables de la décennie du 90’s.

Beaucoup de gens prennent tout le mois de octobre pour présenter des performances de style Halloween tout au long du mois, pas seulement le 31 octobre, il y a donc une chance que vous ayez 30 films sous la main pour honorer cette date tant attendue par des millions.

Cependant, nous présenterons ici 10 des films dont on se souvient le plus tout au long des années 90, vous pourriez même les connaître tous car ce sont des classiques de la terreur, ce ne sera sûrement pas une surprise pour vous de trouver certaines célébrités qui ont marqué votre l’enfance avec ses interprétations.

Certains d’entre eux ont des suites, mais nous n’en inclurons qu’un seul, bien qu’ils aient des suites.

La liste que nous vous présenterons n’a pas d’ordre spécifique, cependant vous pouvez décider lequel d’entre eux occupe la première place pour vous, en même temps que vous décidez lequel d’entre eux voir en premier, cela vous surprendra sûrement et certains d’entre eux peuvent être passés inaperçus et non tu t’en es souvenu.

un

Le silence des innocents

Sorti en 1991, c’est l’un des films d’horreur les plus emblématiques, mettant en vedette Anthony Hopkins et l’actrice Jodie Foster.

Le Silence des Innocents est considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps, ce n’est pas pour cette raison qu’il a remporté 5 Oscars dans les catégories les plus importantes.

deux

crier

Une trilogie qui a débuté en 1996 est devenue plus tard l’un des films les plus redoutés, non seulement à cause de l’intrigue, mais à cause du costume du protagoniste lui-même qui était probablement l’un des meilleurs vendeurs cette année-là.

3

Surnaturel

Le 13 septembre 1996, surnaturel a été lancé, dans l’intrigue du film, des choses étranges se sont produites dans un ancien bâtiment où vivait un jeune couple marié, ce film mettait en vedette Susana Zavaleta.

4

Ringu

Mieux connu sous le nom de “The Ring”, le premier film sur lequel repose le succès américain est sorti au Japon, grâce à lui nous avons donné un autre sens aux cassettes VHS.

Il est sorti en 1998, son protagoniste Yuko Takeuchi vient de perdre la vie il y a quelques semaines.

5

Dracula

Issu du succès de l’écrivain Bram Stocker, le réalisateur Francis Ford Coppola a sorti le 10 novembre 1992 “Dracula” inspiré du livre, avec:

Keanu Reeves Winona Ryder Gary Oldman Anthony Hopkins

Bien que d’autres remakes aient été publiés, peu ont réussi à surpasser le film de 1992.

6

Le projet Blair Witch

Ce film de 1999 sorti le 14 octobre, a complètement changé le format des films, donnant lieu à des enregistrements dans le style “home documentaire”. Après son succès, d’autres films comme Rec sont sortis avec le même format, c’était un projet assez impressionnant , ce qui était même considéré comme réel.

7

ARTICLE

Stephen King appelé le maître de la terreur a la capacité de figer ses lecteurs avec ses lignes impressionnantes, la même chose s’est produite avec IT en 1990.

Bien que le format original soit une mini-série, beaucoup l’ont vu comme un film qui a sûrement laissé une marque sur plus qu’ils n’arrivent à faire peur lorsqu’ils voient un clown.

Un remake du film a été réalisé en 2017, mais certains affirment que la première version ne peut pas être battue si facilement.

8

Le sixième sens

Si pour beaucoup “The Sixth Sense” est plus enclin au suspense qu’à la terreur, il est également considéré comme un joyau du cinéma des années 90, il est sorti le 29 octobre 1999.

9

Misère

Encore une fois, Stephen King a réussi à refroidir ses lecteurs avec ce chef-d’œuvre qui, en 1990, trois ans après que l’écrivain a lancé le livre.

dix

Extraterrestre

Malgré le fait qu’Alien ait commencé avec sa saga en 1979, dans les années 90, deux autres films sont sortis en 1992 et 1997, donc toute la saga pourrait être incluse.