Les 10 films Netflix les plus vus dans le monde en octobre | AP

Un mois de plus est terminé et la plateforme Netflix il continue d’inclure du contenu dans son catalogue et il y a quelques titres qui ont été les favoris de beaucoup de ses abonnés, donc nous mentionnerons quels ont été les films les plus regardés du mois d’octobre.

Le mois dernier a été un mois plein de grandes premières de séries et de films sur Netflix, cependant, les utilisateurs de la plate-forme ont choisi leurs favoris tout au long des 31 jours.

Il y a pour tous les genres, drame ou comédie, action ou science-fiction, l’offre de jusqu’ici cette année en Netflix il n’a pas remarqué les genres ni les nationalités.

Du film avec la meilleure performance de la saison dernière au premier long métrage d’un réalisateur national à prendre en compte, les premières jusqu’à présent cette année sur Netflix nous ont laissé quelques films de plus que les films recommandés.

Les salles de cinéma étant fermées depuis plusieurs mois, cette plateforme a servi de soupape d’échappement aux téléspectateurs assoiffés de premières.

Voici les 10 films les plus regardés sur Netflix au mois d’octobre 2020:

1

LE PROCÈS CHICAGO 7

Il s’agit d’un film original de Netflix et il est sorti le 16 octobre, il est basé sur des événements réels et un genre dramatique.

Le film suit le groupe connu sous le nom de «Chicago Seven», un groupe de manifestants opposés à la guerre du Vietnam, accusés d’avoir conspiré pour franchir les frontières de l’État pour provoquer des émeutes à la Convention démocratique de 1968 à Chicago.

Il comprend une distribution d’ensemble qui comprend Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp et Jeremy Strong. .

2

HALLOWEEN DE HUBIE

C’est un film t3rror original de Netflix et il est sorti le 7 octobre sous la direction de Steve Brill.

Il a été écrit par Adam Sandler et Tim Herlihy et mettait en vedette Sandler, Kevin James, Julie Bowen, Ray Liotta, Rob Schneider, June Squibb, Kenan Thompson, Shaquille O’Neal, Steve Buscemi et Maya Rudolph.

Le film suit un travailleur de la charcuterie qui aime Halloween et qui doit sauver la ville de Salem, dans le Massachusetts, d’un ravisseur.

3

VAMPIRES CONTRE LE BRONX

Un film Netflix original et sorti le 2 octobre également dans le genre t3rror et comédie réalisé par Oz Rodríguez.

Dans un quartier du Bronx en pleine croissance, trois courageux garçons découvrent un sinistre complot pour quitter leur communauté bien-aimée sans une goutte de vie.

4

REBECCA

Un autre film original de Netflix qui est sorti le 21 octobre et est un genre de drame romantique et mystérieux réalisé par Ben Wheatley.

Le film est basé sur le roman de 1938 du même nom de Daphné du Maurier et met en vedette Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas, Keeley Hawes, Ann Dowd et Sam Riley.

5

AU-DELÀ DE LA LUNE

Un film d’animation original Netflix sorti le 23 octobre et réalisé par Glen Keane.

Une fille intelligente et déterminée, amoureuse de la science, construit une fusée pour se rendre sur la Lune et prouver l’existence d’une déesse légendaire.

Là, la petite fille, nommée Fei Fei, sera impliquée dans une aventure inattendue et découvrira un monde énigmatique de créatures fantastiques.

6

LE DIABLE À TOUTES LES HEURES

Un film original Netflix de Thriller, crime, drame sorti le 16 octobre et réalisé par Antonio Campos.

Situé après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1960 dans l’Ohio, le film suit une histoire non linéaire de diverses personnes perturbées subissant des dommages d’après-guerre.

sept

ENOLA HOLMES

Un film original d’intrigue, de crime et de comédie de Netflix qui met en vedette Millie Bobby Brown, Louis Partridge et Henry Cavill.

Ce film raconte l’histoire d’Enola Holmes alors qu’elle se lance à la recherche de sa mère accompagnée de ses frères.

8

LE PRATICIEN

Il s’agit d’un thriller espagnol original de Netflix réalisé par Carles Torras qui met en vedette Mario Casas, Déborah François, Celso Bugallo, Raúl Jiménez, Pol Monen, Guillermo Pfening et María Rodríguez Soto.

Il raconte la vie d’Ángel qui travaille comme technicien de santé d’urgence dans une ambulance et après avoir subi un grave accident, la vie avec son partenaire, Vane, commence à changer complètement.

L’obsession du fait qu’elle lui soit infidèle fera plonger le protagoniste dans un véritable enfer dont il sera difficile de s’échapper.

9

CALENDRIER AMOUR

C’est un film de comédie romantique, réalisé par John Whitesell, avec un scénario de Tiffany Paulsen.

Il met en vedette Emma Roberts, Luke Bracey, Jake Manley, Jessica Capshaw, Andrew Bachelor, Frances Fisher, Manish Dayal et Kristin Chenoweth.

dix

BLACKPINK: Illuminez le ciel

Il s’agit d’un documentaire musical sur le groupe de filles sud-coréen Blackpink, réalisé par Caroline Suh, qui suit le groupe de sa création à sa scène la plus réussie.

Il est sorti le 14 octobre 2020 sur Netflix, deux semaines après la sortie de son premier album studio, étant le premier documentaire K-pop sur cette plateforme.