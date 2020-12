Que vous veniez de vous procurer un nouvel ordinateur portable ou de bureau de jeu Windows, ou que vous souhaitiez simplement de nouvelles idées de jeux, nous avons dix suggestions pour rendre votre expérience de jeu amusante. Tous ne sont pas nouveaux ou les plus exigeants graphiquement, mais ils devraient vous offrir des heures de plaisir.

Contrairement aux jeux sur console, les joueurs PC peuvent obtenir leur correctif de plusieurs façons, de Steam et de l’Epic Game Store à GOG et Xbox Game Pass. Il est important de savoir que toutes les plateformes n’offrent pas les mêmes jeux en raison des droits d’exclusivité. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez (et devriez) magasiner – vous pourriez trouver un meilleur prix dans une vitrine par rapport à l’autre.

Enfers

Image d’Hadès: Supergiant

Hades est le dernier jeu de Supergiant, le développeur de Bastion, Transistor et Pyre. Fraîchement sorti de l’accès anticipé cet été, Hades offre des tonnes de profondeur, l’écriture est excellente (et souvent amusante) et les commandes sont réactives. Il ne semble pas au premier abord qu’il y ait beaucoup de profondeur, mais j’ai eu 60 courses et je compte sans fin en vue. Si vous voulez avoir une idée de la profondeur du trou de lapin d’Hadès, regardez l’article de mon collègue Nick Statt sur la façon dont le jeu continue de percer ses secrets même après l’avoir «battu».

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Image: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077, le dernier RPG en monde ouvert de CD Projekt Red, est sorti il ​​y a quelques semaines à peine. Alors que buggy à ses débuts, cela semble être une aventure intéressante à entreprendre si vous avez l’idée de vous promener dans un univers cyberpunk éclairé au néon rempli de quêtes et de mises à niveau inhabituelles. C’est aussi un jeu époustouflant, conçu pour tirer parti des dernières cartes graphiques Nvidia avec des effets de lancer de rayons.

Star Wars: Escadrons

Star Wars: Squadrons Image: EA

EA a construit le simulateur de combat aérien sur le thème de Star Wars dans Star Wars: Squadrons. Que vous jouiez sur un moniteur traditionnel ou via un casque de réalité virtuelle Oculus ou SteamVR, vous aurez probablement beaucoup d’enthousiasme à la fois de la campagne solo et du multijoueur. Une chose, cependant: ce n’est pas un jeu simple à jouer.

Amnésie: renaissance

Le dernier jeu de la série Amnesia est le successeur direct de Dark Descent, le jeu d’horreur à la première personne qui a mis la série sur la carte. Bien que les histoires soient quelque peu liées, le critique de Verge, Adi Robertson, affirme que Rebirth «modifie la conception et les thèmes du jeu original de manière convaincante. Son cadre est plus impressionnant, se déroulant dans une variété de lieux que Dark Descent n’a pas. Bien qu’il conserve toujours sa capacité à vous faire remettre en question ce qui vous attend dans l’obscurité.

Parmi nous

Parmi nous Image: InnerSloth

Parmi nous est peut-être le jeu le plus populaire de 2020, à en juger uniquement par le buzz. Il est si populaire que même des politiciens comme AOC le diffusent sur Twitch, et la prémisse du jeu permet de comprendre facilement pourquoi. Vous rejoignez un groupe d’autres ouvriers chargés de maintenir un vaisseau spatial – sauf que l’un de vous est un imposteur. Votre rôle en tant qu’imposteur est de vous fondre et de ne laisser personne découvrir qui vous êtes. Le plaisir consiste à faire en sorte que tous les autres se trahissent dans leurs efforts pour déterminer qui joue l’imposteur. C’est un jeu de type Clue simple mais nuancé qui ne coûte que 5 $. Obtenez des amis, achetez le jeu et amusez-vous.

Persona 4: Doré

Persona 4: Image dorée: Atlus

Pourquoi un jeu de 2012 figure-t-il sur cette liste? Eh bien, c’est parce que Persona 4: Golden, un chef-d’œuvre de JRPG d’Atlus, n’est arrivé sur PC qu’en 2020. Il n’y a rien de nouveau sur le plan du contenu pour les gens qui ont déjà joué au jeu sur PlayStation Vita, mais il a amélioré les options graphiques pour le PC. Et vraiment, c’est spécial de voir des personnages mémorables sur grand écran plus nets que jamais, avec les battements du ver d’oreille qui soutiennent l’expérience.

Fortnite

Image Fortnite: épique

Fortnite est le jeu de bataille royale d’Epic en constante évolution qui mérite une place sur les disques durs de la plupart des joueurs. Le jeu est gratuit, il y a donc votre raison principale pour au moins essayer. Epic Games apporte fréquemment au jeu de nouveaux contenus et des mises à jour cosmétiques (y compris Kratos de God of War, ainsi que de nombreux autres skins de personnages de marque), donc si vous avez des amis qui jouent, il y aura probablement quelque chose de nouveau à profiter ensemble à chaque fois. vous jouez.

Microsoft Flight Simulator

Image de Microsoft Flight Simulator: Microsoft

En un an où la plupart d’entre nous ne pouvaient pas voyager, le nouveau Flight Simulator de Microsoft s’est senti particulièrement opportun. C’est une simulation de vol super détaillée où vous pilotez simplement des avions. Il y a des défis à relever, mais en réalité, il s’agit de se détendre, de profiter de la vue et d’apprécier le globe à vol d’oiseau. C’est aussi un jeu très intensif, vous pouvez donc vraiment tester vos nouveaux composants (ou envisager de les mettre à niveau si vous voulez vraiment maximiser les paramètres graphiques).

Ce jeu est disponible à l’achat via Microsoft ou Steam, et il est jouable avec un abonnement de Game Pass pour PC (qui coûte 1 $ pour les trois premiers mois pour les nouveaux abonnés, 14,99 $ par mois sinon).

Horizon: Aube zéro

Horizon: Zero Dawn Image: Alliage

Si vous êtes un joueur PC qui souhaitait jouer au jeu en monde ouvert Horizon: Zero Dawn, exclusif à PS4, vous avez eu de la chance cette année. Le jeu est arrivé sur les vitrines numériques avec toutes les options graphiques dont vous pourriez rêver. Bien qu’il y ait eu des problèmes de stabilité au lancement, la plupart des problèmes semblent avoir été résolus, le moment est donc venu de profiter de la première aventure d’Aloy avant qu’Horizon: Forbidden West n’atteigne la PS5 (et, espérons-le, le PC) en 2021.

Valorant

Image vaillante: Riot Games

Le développeur de League of Legends, Riot Games, a lancé cette année le jeu de tir compétitif à la première personne Valorant, et il s’est rapidement imposé comme un incontournable de l’esport. Bien qu’il soit basé sur la classe comme Overwatch, chaque personnage ayant ses propres capacités uniques, il dépend davantage des compétences basées sur les contractions et du gameplay tactique à la Counter Strike. C’est un jeu gratuit, téléchargeable uniquement via le lanceur de Riot, et vous pouvez payer en espèces pour les costumes et les skins d’armes si vous souhaitez personnaliser l’apparence de vos personnages.