Nous sommes maintenant à un point où vous pouvez facilement décrire la Nintendo Switch comme «mature». Ce n’est plus un nouvel appareil, mais plusieurs années après le début de sa vie, avec une gamme de jeux robustes et variés disponibles. Il y a de fortes chances que vous ayez acheté un Switch pour jouer à l’une des franchises tentpole de Nintendo – que ce soit Super Mario, Animal Crossing ou Pokémon – mais il existe de nombreux types d’expériences disponibles sur la tablette. Cela inclut les grands titres sociaux, les jeux classiques et les sorties indépendantes inventives. Heck, l’une de mes expériences préférées cette année a été de réapprendre les échecs sur Switch.

Si vous êtes nouveau dans l’écosystème Switch, voici 10 excellents jeux pour vous aider à démarrer.

Nous avons rassemblé nos jeux, applications et divertissements préférés et les plus utilisés. Découvrez nos choix d’applications pour les iPhones, les téléphones Android, les PC Windows et les Mac équipés de M1; nos jeux mobiles préférés d’Apple Arcade et de Google Play Pass; et nos meilleurs choix pour les PC de jeu, la PS5, la Xbox One et les séries X / S, Nintendo Switch et VR. Nous avons également répertorié nos émissions de streaming préférées sur Disney Plus, Hulu, ESPN Plus et Netflix; quelques grands livres de science-fiction; et de nouveaux podcasts passionnants. (Remarque: les prix étaient exacts au moment de la publication, mais peuvent changer.)

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Animal Crossing: New Horizons Photo: Nintendo

Avec New Horizons, Animal Crossing est passé d’une simulation de vie pittoresque et charmante à l’une des franchises les plus importantes de Nintendo, là-haut avec Mario et Zelda. C’est toujours un jeu sur la façon de se tailler une vie humble et chaleureuse sur une île pleine d’animaux, mais l’ajout du jeu en ligne, des outils de personnalisation plus robustes et le fait que pratiquement tout le monde dans le monde était coincé à la maison cette année l’ont transformé en une pierre de touche culturelle importante. New Horizons a réuni des gens, a provoqué des drames familiaux et touché des communautés allant des streamers Twitch aux passionnés de streetwear. Et ça marche toujours fort, avec des mises à jour saisonnières (gratuites!) Qui ajoutent plus de profondeur et de texture à son monde agréable.

Jeux de clubhouse

Jeux de clubhouse Photo: Nintendo

Parfois, vous avez juste besoin de quelque chose de familier, et Clubhouse Games remplit parfaitement ce créneau. C’est un concept incroyablement simple: une collection de plus de 50 jeux physiques, des échecs aux fléchettes en passant par le bowling, que vous pouvez jouer sur votre Switch. L’emballage a été clairement conçu avec beaucoup d’amour et un niveau de soin et d’attention aux détails qui en fait plus qu’une simple collection. Chaque jeu a une sensation agréablement tactile, bien qu’il s’agisse d’une récréation numérique. Clubhouse Games regorge de favoris familiers, mais vous présentera probablement également de nouveaux jeux du monde entier. C’est la chose parfaite pour ramasser et jouer entre d’autres expériences plus complexes.

Café Talk

Coffee Talk Photo: Toge Productions

Le nom Coffee Talk ne pourrait pas être plus approprié: c’est un jeu sur la conversation et le café. Vous incarnez un barista dans un café de fin de soirée dans une version alternative de Seattle, pleine de créatures magiques, qui apportent toutes leurs propres problèmes personnels avec elles lorsqu’elles entrent dans la boutique. De derrière le comptoir, vous entendrez tout le drame, émettant parfois des conseils, tout en vous assurant de servir le parfait café au lait ou au chocolat chaud. C’est chaleureux et réconfortant, et c’est une excellente façon de passer une soirée agréable.

Enfers

Photo d’Hadès: Jeux Supergiant

Depuis ses débuts avec Bastion, le développeur Supergiant Games a publié un flux constant de succès, du cyberpunk Transistor au magique Pyre. Tout le travail du studio comprend des visuels 2D incroyables, des mondes profonds et attrayants et un crochet de gameplay qui rend difficile de s’éloigner. Hadès se sent comme l’aboutissement des efforts passés de l’équipe. Dans vos efforts pour échapper aux enfers, vous mourrez beaucoup, mais chaque échec est une chance d’explorer de nouvelles techniques et d’en apprendre davantage sur l’incroyable distribution de personnages. Préparez-vous à perdre un peu de sommeil.

La légende de Zelda: le souffle de la nature

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Photo: Nintendo

Aucune collection Switch n’est complète sans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le premier véritable jeu en monde ouvert de Nintendo a bouleversé le genre, avec une expérience qui semble vaste et profonde, mais laisse une grande partie de l’exploration et de la découverte aux joueurs. Dans un monde rempli de jeux avec de nombreux panneaux indicateurs et des mini-cartes remplies de points d’intérêt, Breath of the Wild vous permet de vous déplacer et d’apprendre à votre rythme. Cela pourrait être à la fois passionnant et silencieux, écrasant et subtil, tout à la fois. J’apprends encore de nouvelles choses sur le jeu plus de trois ans après son lancement. Mieux encore: vous pouvez désormais approfondir l’histoire avec le spin-off Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Meurtre en chiffres

Meurtre en chiffres Photo: Mediatonic

Parfois, deux choses vont si bien ensemble qu’il faut se demander pourquoi personne ne l’a essayé auparavant. Tel est le cas avec Murder By Numbers. C’est un drame policier idiot mais émouvant qui se joue comme un roman visuel, rempli de personnages adorables et de rebondissements surprenants. Mais c’est aussi un jeu de puzzle, où vous complétez des défis de type sudoku afin de trouver des indices et de résoudre des crimes. Cela n’a peut-être pas beaucoup de sens en surface, mais en pratique, ces deux moitiés s’emboîtent à peu près parfaitement.

Épée et bouclier Pokémon

Photo de l’épée et du bouclier Pokémon: Pokémon

Il y a peu de choses qui correspondent mieux que les jeux Pokémon et les ordinateurs de poche Nintendo, mais Sword and Shield va encore plus loin en offrant également de superbes expériences de console grâce à la nature hybride du Switch. Le jeu de base qui a été lancé l’année dernière reste l’un des meilleurs jeux de rôle disponibles sur le Switch, et il a depuis été rendu encore plus grand grâce à deux extensions importantes qui ajoutent de nouveaux scénarios à disséquer, des lieux à explorer et, surtout, des monstres à poche. collecte.

Aventure en forme d’anneau

Ring Fit Adventure Photo: Nintendo

Ring Fit Adventure n’est pas seulement un excellent jeu, c’est aussi l’une des rares façons d’obtenir un entraînement décent, grâce aux restrictions liées au COVID. Il fait également quelque chose de très rare: rend l’ennui d’un entraînement amusant. Ring Fit est structuré comme un jeu de rôle fantastique, dans lequel vous voyagez dans des mondes lointains en combattant toutes sortes de créatures magiques. Mais pour attaquer, vous devrez faire des poses de yoga, des squats et beaucoup de planches. C’est épuisant de la meilleure façon possible, et Nintendo a également publié une mise à jour qui transforme Ring Fit en un jeu de rythme avec des airs classiques de Super Mario.

Rues de la rage 4

Rues de Rage 4 Photo: SEGA

Parfois, vous voulez juste frapper des choses. Streets of Rage 4 est là pour obliger. La dernière entrée de la série classique beat ’em up ne change pas la formule: vous jouez toujours comme l’un des rares héros, explorant les niveaux de défilement latéral tout en frappant tous les punk de rue en vue. Cette fois, cependant, les visuels 2D sont incroyables et le gameplay a été rationalisé pour qu’il se sente un peu plus moderne. Étonnamment, la meilleure partie pourrait bien être la musique, avec une bande-son incroyable qui comprend de nouveaux morceaux du célèbre compositeur Yuzo Koshiro.

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D All-Stars Photo: Nintendo

Cette collection rassemble trois des aventures 3D les plus influentes de Mario: Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Tous les éléments ne se lèvent pas en 2020, vous pourriez donc vous sentir frustré par la relique d’une caméra de 64 ans ou par les commandes maladroites du pack d’eau de Sunshine. Mais pour la plupart, chaque jeu de Super Mario 3D All-Stars reste amusant, et jouer à travers eux aujourd’hui est un excellent moyen de voir comment la philosophie de conception de Nintendo a changé au fil des ans. Vous ne regarderez plus jamais Super Mario Odyssey de la même manière.