Il se peut que nous soyons encore à quelques jours du week-end de vente officiel, mais les offres du Black Friday ont déjà commencé avec des offres qui arrivent dès aujourd’hui – une semaine complète avant le calendrier.

L’énorme événement de magasinage a commencé aux États-Unis, le lendemain de la fête de Thanksgiving, mais il a pris son envol au Royaume-Uni grâce à sa proximité avec Noël.

De nombreux détaillants donnent aux acheteurs la possibilité de devancer la ruée vers les ventes avec d’incroyables offres précoces que vous pouvez obtenir dès maintenant. Il y a des réductions sur tout, des réfrigérateurs-congélateurs aux téléviseurs qui ressemblent à des œuvres d’art et à des technologies intelligentes qui travailleront dur pour garder votre maison en sécurité.

C’est non seulement une occasion en or de mettre à niveau la maison, votre trousse de beauté ou de soins ou votre garde-robe, mais c’est une occasion incontournable de commencer votre liste de courses festive, aidant ainsi votre budget de Noël à s’étirer encore plus.

Les offres du Black Friday qui ont déjà commencé chez les détaillants comme:

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg des ventes.

Avec autant d’offres, de remises et d’offres qui sifflent sur Internet, il peut être difficile de couper le bruit et de se concentrer sur cette offre incroyable qui vaut la peine d’être mise en sac en ce moment.

Alors que vous pouvez parcourir toutes les offres de prévente Black Friday sur nos pages dédiées, nous avons créé une liste des 10 offres exceptionnelles qui méritent d’être citées ici, le tout en un seul endroit.

Que vous cherchiez à vous lancer dans ce gros morceau de technologie à moindre coût ou que vous souhaitiez vous offrir un peu de luxe avant le début du grand week-end de vente le 27 novembre, voici les offres qui nous ont fait chuter.

Machine à café TASSIMO by Bosch Style TAS1106GB – Pêche

Une offre incroyable pour tous ceux qui aiment leur tasse de thé du matin, prenez une Rabais de 60,99 € le prix de vente conseillé normal de cette machine à café Bosch. La plupart des gens travaillant à domicile ces jours-ci, c’est à vous de préparer une infusion de style barista et ce gadget de table le fait de manière magistrale, en utilisant la bonne quantité d’eau à la température optimale pour vous assurer que vous siroterez un café parfait à chaque fois. . Si vous n’êtes pas fan de la couleur pêche, la réduction s’applique également aux modèles frères en noir, blanc, crème et rouge.

(Tassimo)

Came de vue de porte en anneau

Gardez un œil sur les visiteurs et les livraisons inattendus sans aller à la porte grâce à cette sonnette intelligente d’Amazon’s Ring. Maintenant réduit de 34%, il détecte les mouvements à votre porte et vous permet de surveiller à partir de votre téléphone ou tablette. Il peut également fonctionner avec des produits compatibles Alexa tels que Echo Show ou Echo Spot pour vous envoyer des annonces lorsque vous avez un visiteur. Les fonctionnalités incluent la notification instantanée, la vue en direct et la conversation bidirectionnelle.

(Amazon)

Palette de maquillage Givenchy ‘Red Lights’

Les fêtes de Noël sont toujours en cours – elles seront simplement en ligne cette année. Donnez à vos proches quelque chose à regarder avec cette magnifique palette de fards à paupières de la société de beauté de luxe Givenchy. Réduit maintenant de moitié prix, le quad comprend des couleurs richement pigmentées parfaites pour la saison des fêtes. Prenez ceci tant que vous le pouvez, une offre aussi bonne ne durera pas longtemps.

(Givenchy)

Samsung The Frame (2020) QLED Full HD Art Mode TV, 32 pouces

Beau à regarder, qu’il soit allumé ou éteint, ce téléviseur intelligent se transforme en une œuvre d’art grâce au mode Art qui vous permet d’afficher des illustrations du Samsung Art Store (abonnement requis) ou vos propres photos.

Il est livré avec un support mural, mais vous pouvez le laisser sur le support multi-positions si vous préférez. À 32 pouces, c’est la taille idéale pour s’intégrer dans une pièce plus petite, comme la cuisine ou une deuxième chambre, mais elle fonctionnera également à merveille comme téléviseur principal.

Le téléviseur est couvert par une garantie de cinq ans et si vous êtes à la recherche d’une barre de son ou d’un équipement de divertissement supplémentaire, vous pouvez profiter de réductions supplémentaires. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir l’ensemble et les codes de réduction supplémentaires.

(Samsung)

Machine à eau gazeuse rechargeable SodaStream Genesis Machine à eau gazeuse rechargeable, bouteille de 1 litre et bouteille de CO2 de 60 L (noir)

Réduisez les déchets plastiques, restez rafraîchi et économiser 40 pour cent sur cette offre incroyable de SodaStream. Le prix de sa célèbre machine à eau pétillante a chuté de 40 £ sur Amazon, ce qui en fait un achat en or massif avant la saison de Noël lorsque vous devrez rester hydraté pendant toute la frénésie (Netflix et autres). Cette offre comprend un réservoir de CO2 pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour commencer immédiatement.

(SodaStream)

Réfrigérateur Congélateur SAMSUNG RB36T602ESA / EU 70/30 – Argent

Se débourser pour un gros électroménager comme un réfrigérateur peut être douloureux, mais cet accord précoce du Black Friday chez Currys cherche à adoucir la pilule. Économisez 150 £ sur le combo réfrigérateur / congélateur Samsung qui vient dans un argent neutre donc devrait s’intégrer parfaitement dans n’importe quelle cuisine. Il a une capacité décente: le réfrigérateur peut contenir 248 litres tandis que le congélateur peut contenir 112 litres.

Mesure 193,5 x 59,5 x 65,8 cm.

(Samsung)

Coffret cadeau de soins de la peau “ Fresh Faced Forward ” de Clinique

Les soins de la peau ont occupé le devant de la scène cette année, car nous avons rangé notre maquillage pendant le verrouillage et les restrictions de Covid. Continuez vos efforts pour une peau saine avec le coffret cadeau de Clinique qui offre des soins de la peau de taille normale ainsi que quelques produits de maquillage en guise de friandise. Parfait comme cadeau ou cassé pour offrir en bas de Noël, c’est une véritable affaire.

L’ensemble contient: 1 x hydratant à reconstitution automatique Moisture Surge 72 heures pleine grandeur 50 ml, 1 x mascara grande taille à fort impact en noir 7 ml, 1 x baume à lèvres triple hydratant pleine grandeur Moisture Surge Pop en baie de Goji 3,8 g, 1 x Take The Day Off Baume Nettoyant 30 ml, 1 x Hydratant Concentré Hydratant 96-Hour Hydratation Yeux 5 ml et 1 x City Block Purifying Charcoal Clay Mask + Scrub 30 ml.

(Clinique)

Chaussures Nike Air Max 2090 pour homme

Hot foot it à Nike où les ventes incluent cette basket Air Max 2090, maintenant 40 pour cent de réduction.

Le design est inspiré de l’emblématique Air Max 90 et comprend un amorti Max Air sous le pied pour vous donner cette sensation de marche dans l’air. Et à ce prix, vous le serez.

(Nike)

Canapé 3 places Swoon Winston en tissu

Économisez 379,80 € sur le prix de ce canapé de déclaration, qui volera la vedette de n’importe quelle pièce. Mesurant H 74 x L 220 x P 100 cm, le design Chesterfield au toucher velours intelligent est livré avec des housses de coussin de siège amovibles pour que vous puissiez le garder propre et il y a une myriade d’autres couleurs à choisir si cette ocre riche ne le fait pas pour vous.

(Évanouissement)

Habit d’hiver à capuche La Redoute Collections 1 mois-2 ans

Il fait froid dehors, mais bébé ne le sentira pas lorsqu’il est emmailloté dans cette combinaison de neige chérie, adaptée aux bébés de moins de deux ans. C’était réduit de 40% dans la vente pré-Black Friday de La Redoute, jusqu’à 22,80 £ contre 38 £. Fini avec un joli nœud, il est doublé de fausse fourrure pour garder votre petit aussi bien qu’un insecte. Une version marine foncé est également disponible.

( La Redoute )

Monty Bojangles Taste Adventures Assortiment de truffes saupoudrées de cacao Cadeau glorieux 315g

Parmi les offres, nous avons repéré cette boîte de truffes au chocolat de luxe de la marque artisanale Monty Bojangles. Gagnant d’un Great Taste Award, c’est un achat à faible coût qui fera un régal – pour quelqu’un de spécial ou vous savez, vous-même.

(Monty Bojangles)

Aspirateur sans fil Dyson V7 Animal Extra Motorhead

Les poils d’animaux sont partout. Dites-lui adieu avec ce nettoyant, conçu pour les maisons avec des animaux domestiques – ou toute personne ayant une perte de cheveux importante.

Une seule charge complète offre une demi-heure d’aspiration puissante, ce qui est si efficace que vous n’aurez probablement pas besoin de beaucoup plus pour faire toute la maison. Il y a aussi un outil pour atteindre ces endroits délicats sous les meubles – plus de lapins de poussière qui se cachent dans l’ombre.

Si vous voulez faire le dessus des armoires, il peut également passer d’un aspirateur pleine longueur à un aspirateur à main en un seul clic. Il est livré avec sept outils et accessoires pour le nettoyage de toute la maison et de la voiture, y compris un mini-outil motorisé conçu pour nettoyer les cheveux et la saleté tenace.

(Dyson)

