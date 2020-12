je

C’est la période la plus merveilleuse de l’année et l’excuse parfaite pour investir dans de nouveaux ajouts de garde-robe.

Mais nous ne parlons pas seulement de pulls en tricot, de manteaux en peluche et de foulards douillets. C’est la saison de Noël et avec elle vient un slip de toilette qui nécessite des ensembles convenablement scintillants à porter tout au long de la période des fêtes – et cela inclut le grand jour lui-même.

Alors que le matin de Noël peut consister en un pyjama assorti, votre robe du déjeuner au dîner devrait injecter un peu de glamour dans le temps sombre de l’hiver et une pièce de velours fera exactement cela.

Les fabrications en velours sont synonymes de cette période de l’année car elles reposent sur cette ligne toujours si fine entre confort et style, recherchant le luxe tout en restant douillettes et chaudes avec la matière somptueusement douce. Les robes sont également proposées dans des teintes classiques de rouge et de vert ainsi que des variations plus audacieuses de fuchsia et de bleu glace pour faire la déclaration que vous méritez.

Nous avons rassemblé nos robes en velours préférées avec juste ce qu’il faut pour que vous puissiez profiter de votre festin festif et avoir fière allure tout en le faisant.

Robe courte en velours métallisé Antoinette

Enfilez cette pièce parfaitement scintillante pour ajouter du plaisir festif à votre look de Noël.

(Kitri)

Mini-robe en velours de coton à volants bicolore Batsheva

Faites de ce Noël un moment inoubliable avec cette robe chic et classique en velours écrasé de Batsheva, la préférée de la mode. Correspond à la mode | Achetez-le maintenant* en vente à partir de 430 £

(Correspond à la mode)

Robe en velours de soie Ghost Tashia

Combinez la fabrication classique de Noël avec une teinte noire classique et vous avez trouvé la robe de fête parfaite.

(John Lewis et partenaires)

Robe courte en velours à manches évasées Ellery Dogma

Dans une teinte bleu glacier fraîche, cette pièce d’Ellery fera un ajout portable à votre collection de vêtements de cérémonie.

130 £ | Correspond à la mode | Achetez-le maintenant * En vente à partir de 650 £

Robe courte en velours à boutons et cristaux floraux

Avec un décolleté haut et des ornements de cristaux floraux, vous pouvez porter ce numéro A-line & Other Stories de la fête à la fête en toute simplicité.

(Et autres histoires)

Robe courte en velours stretch Harper Star

Obtenez tous les yeux étoilés dans ce mini gallactique, qui comprend du velours cobalt et une légion d’étoiles.

(Mousson)

Robe courte en velours

Pour une variante de la tendance des manches flûte des années 70, optez pour cette mini H&M consciente qui peut être portée maintes et maintes fois.

(H&M)

Mini-robe noire en velours clouté à col carré

Cette beauté cloutée à col carré de Topshop s’inspire des années 90. À porter avec des collants transparents pour un triomphe mode festif.

(Topshop)

Robe midi en velours Jocelyn

Optez pour une teinte plus décalée pour le jour de Noël avec cette robe Reformation qui est livrée avec un dos lacé.

(Réforme)

Robe courte en velours fleuri The Kooples

Mettez vos fleurs de fête dans ce mini col en V à manches longues de The Kooples, qui présente des éléments élastiques (si parfait pour une fête de Noël.)

(Selfridges & Co.)