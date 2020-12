C’est la saison pour enfiler votre vilain pull de Noël, prendre du lait et des biscuits (ou simplement des biscuits) et revoir tous vos classiques préférés des Fêtes! S’il ne fait aucun doute que vous êtes un grand fan de cette période festive de l’année, vous avez probablement regardé tout cela vous-même à plusieurs reprises. Mais juste au cas où un ou deux passeraient entre les mailles du filet – ou certains seraient simplement nouveaux dans votre palette de visionnage de films, chez PopCulture.com, nous sommes prêts à vous aider en vous offrant les 10 meilleurs films de Noël!

De Comment le Grinch a volé Noël à Elf et à des classiques comme Miracle sur la 34e rue, nous avons organisé notre liste de seulement 10 des plus grands films de vacances – et l’avons vérifiée deux fois. Mais, à vous tous, gentils garçons et filles, quels sont vos films de Noël préférés? Faites défiler pour nous faire part de vos pensées et de ce que vous auriez ajouté à la liste!

10. «Comment le Grinch a volé Noël»

Comment le Grinch a volé Noël, qui a joué un Jim Carrey presque méconnaissable comme personnage principal dans une version intégrale du livre pour enfants bien-aimé du Dr Seuss, commence la liste au n ° 10. Bien que le spécial télévisé d’animation soit un classique bien-aimé qui est beaucoup plus proche du livre, il ne se réveille qu’en 21 minutes environ, et certaines libertés ont dû être prises pour faire un film et Ron Howard et sa société ont fait un excellent travail.

9. «Mauvais père Noël»

Le n ° 9 est Bad Santa, le meilleur film de Noël de tous les temps que vous ne devriez JAMAIS, en aucune circonstance, regarder avec vos enfants. Hilarement profane, c’est le genre de film de vacances que vous regardez quand vous en avez un tout petit peu marre des vacances. Si vous ne saviez pas, il y avait une suite, mais vous pouvez sauter celle-là.

8. «UN CHANT DE NOËL MUPPET»

Vous ne pouvez pas avoir une liste des “meilleurs films de Noël” et ne pas inclure au moins une des nombreuses adaptations de A Christmas Carol. Donc, à venir au n ° 8 est The Muppet Christmas Carol, l’adaptation du conte de Charles Dickens qui présente tous les muppets yukking avec Michael Caine comme Scrooge. Nous avons presque opté pour Scrooged, et on pourrait même affirmer que la version capturée par le mouvement de Robert Zemeckis aurait dû être un concurrent. Mais à la fin, nous avons pensé que cette version était juste la plus amusante pour toute la famille.

7. «Miracle sur la 34e rue»

Le n ° 7 est Miracle on 34th St – le classique original qui mettait en vedette Maureen O’Hara et a remporté trois Oscars en 1947. Ce n’est pas qu’il y ait quelque chose de fondamentalement faux avec la version 1994 avec Mara Wilson, mais il n’y avait vraiment aucune raison de refaire ça en premier lieu, car il s’agit encore d’un film exceptionnel et réconfortant.

6. «Vacances de Noël de National Lampoon»

Au n ° 6 se trouve les vacances de Noël de National Lampoon, le troisième volet des films Vacation, que beaucoup de gens considèrent comme le meilleur de la série. Regarder la famille Griswold tenter de survivre aux vacances tout en gardant un sourire sur leur visage était tout à fait racontable et a servi de sommet comique pour leurs singeries de vacances. À moins que vous ne soyez le genre de personne qui préfère Vegas Vacation? Et pour être franc, je ne suis pas sûr que cette personne existe réellement.

5. «Aime réellement»

Au n ° 5 est Love Actually, un film qui cycle dix histoires différentes toutes centrées sur la période de Noël. Il mettait en vedette une distribution d’ensemble incroyable qui comprenait le regretté Alan Rickman et même un pré-Walking Dead Andrew Lincoln utilisant des cartes de repère à grand effet. Parfois, les histoires sont édifiantes, drôles, tragiques et tout le reste, rappelant au public que, bonnes ou mauvaises, les vacances sont une période spéciale de l’année.

4. «Seul à la maison»

Arriver au n ° 4 est seul à la maison. D’accord, donc la prémisse de Kevin McAllister piégeant sa maison pour terroriser une paire de cambrioleurs est assez ridicule. Il n’y a aucun moyen que ses pièges n’aient pas tué les idiots. De nos jours, il est même difficile d’imaginer une version moderne de ce film en vol et, à vrai dire, le jeune Kevin présente tous les traits classiques d’un sociopathe. Même quand même, nous aimons tous Home Alone, tes sales animaux.

3. «Une histoire de Noël»

Le n ° 3 est une histoire de Noël. Bien sûr, il est joué en boucle de 24 heures chaque Noël, et cela vous donne probablement envie de vous tirer dessus maintenant, mais il est indéniable que le film entier a le charme d’un tableau de Norman Rockwell. De plus, le rôle de Darren McGavin en tant que “Old Man” est intemporellement hilarant.

2. «Elfe»

Dans la deuxième place se trouve Elf. Tout le monde devrait aimer Buddy the Elf. Littéralement tout le monde. Et si vous êtes l’un des rares qui ne le font pas, eh bien, vous vous asseyez sur un trône de mensonges. C’est facilement l’un des films de Noël, sinon le plus cite de tous les temps, et il est difficile de croire qu’au moment d’écrire ces lignes, le film a 17 ans.

1. «C’est une vie merveilleuse»

Et le meilleur film de Noël de tous les temps appartiendra toujours à It’s a Wonderful Life. À la fois drôle et triste, James Stewart dans le rôle de George Bailey suicidaire apprend l’importance de son existence grâce à Clarence, un ange doux qui tente de gagner ses ailes. Certaines personnes se moquent de cela parce que le film est en noir et blanc, mais ces opinions ne comptent pas. Merci à Kris Kringle lui-même que ce film n’a jamais été refait – du moins pas de manière théâtrale – car le classique de Frank Cappa est un film parfait tel qu’il est.

