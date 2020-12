M

l’hydratation est l’un des piliers cruciaux d’un régime de soins de la peau efficace, mais lorsque vous souffrez d’une peau stressée pouvant être sujette à l’acné, il est difficile de savoir quels sont les meilleurs hydratants pour les peaux à tendance acnéique, ou si vous devriez en utiliser un à tout.

Devez-vous hydrater votre visage si vous avez de l’acné?

Tout d’abord, la chose la plus importante à comprendre est que la peau sujette aux imperfections bénéficie toujours de formulations hydratantes et a toujours besoin d’un hydratant approprié. «C’est une idée fausse courante que la peau sujette à l’acné et aux éruptions cutanées doit être asséchée», explique le Dr Barbara Sturm, experte de la peau et fondatrice des soins de la peau Dr Barbara Sturm. “En fait, il est encore plus important de l’hydrater car la plupart des éruptions cutanées sont exacerbées par l’inflammation et la sécheresse.”

Quels ingrédients devriez-vous rechercher?

Alors, que devrions-nous mettre sur une peau stressée, sensible et sujette à des éruptions gênantes, souvent douloureuses? Eh bien, il y a certains ingrédients à surveiller qui peuvent vraiment aider à apaiser ce type de peau.

Tout d’abord, le Dr Howard Murad, dermatologue et fondateur de Murad skincare, recommande d’opter pour des produits qui utilisent acide hyaluronique («Pour améliorer la fonction de barrière attirant et maintenant l’humidité), le rétinol (« pour améliorer et normaliser le processus de renouvellement cellulaire »), et l’extrait de Queen of Meadow (« pour minimiser les pores, contrôler la brillance et réduire la sécrétion d’huile »).

Le Dr Murad, avec le Dr Sturm, préconise également des formules sans huile, expliquant que l’huile peut souvent obstruer les pores et aggraver les conditions de la peau; «Les peaux à tendance acnéique sont souvent grasses, alors recherchez un produit matifiant qui contrôlera le sébum et la brillance et des ingrédients qui absorbent le sébum et le sébum», explique-t-il.

Les autres ingrédients qui peuvent vraiment aider les peaux à tendance acnéique comprennent niacinamide, qui contrôle l’huile et réduit l’inflammation, et acide salicylique, qui débouche les pores.

Les deux sont recommandés par le Dr Justine Hexall de La Roche Posay, qui exprime l’importance de maintenir les niveaux d’hydratation de la peau, même lorsque cette peau souffre d’acné; «Une barrière cutanée calme et hydratée est si importante lorsque l’on tente de réduire l’inflammation cutanée.»

Jetez un œil à la sélection ci-dessous des meilleurs hydratants pour les peaux à tendance acnéique:

Meilleurs hydratants pour l’acné

La Roche-Posay Effaclar Duo +

Un favori de l’industrie qui vous fera changer d’une note de 20 £, ce tube intelligent fonctionne en ciblant les taches avec des ingrédients tels que la niacinamide, le zinc et l’acide salicylique, tout en étant doux pour la peau, comme toutes les formulations de La Roche Posay.

En tant que gel hydratant, il a une sensation incroyablement légère qui pénètre instantanément dans la peau, et Effaclar Duo + aide également à maintenir la production d’huile de la peau, ce qui signifie que vous n’aurez jamais l’air gras.

Dr Barbara Sturm Crème Visage Clarifiante

L’un des plus grands noms des soins de la peau à l’heure actuelle, cette crème haut de gamme est une version améliorée de la crème pour le visage la plus vendue du Dr Sturm, qui est un hydratant sans fioritures et sans tracas qui fait parfaitement son travail.

Cette formule clarifiante a une texture crémeuse légère similaire et évite toute sensation de gâteau. Il contient des ingrédients de haute qualité, tels que l’extrait d’huile de tournesol et le zinc, et en plus de contribuer à calmer les taches existantes, il agit également pour empêcher la formation de nouvelles.

Crème hydratante régénératrice One Ocean Beauty

Trouver des options propres et végétaliennes est si important pour le consommateur moyen de beauté de nos jours, et c’est l’une des meilleures pour les peaux à tendance acnéique.

Formulé avec des actifs dérivés de l’océan à partir d’algues et de micro-organismes marins, il adopte une approche apaisante et apaisante pour aider les peaux stressées. Ses meilleurs attributs incluent ses capacités à réduire l’inflammation et à prévenir une irritation supplémentaire.

Hydratant clarifiant Tata Harper

Une autre excellente option “ propre ” qui utilise des ingrédients dérivés de plantes, l’hydratant léger de Tata Harper vise à équilibrer la peau qui est perdue et a besoin de réguler son taux de sébum.

Et comme si cela ne suffisait pas, la lotion est également incroyablement apaisante car elle contient de l’aloe vera: la reine de l’apaisement. C’est indéniablement un ajout parfait à la routine matinale, il possède un fini semi-mat qui fonctionne à merveille sous le maquillage sur les peaux grasses et sèches.

Si vous n’êtes pas familier avec l’indomptable Tata Harper, versez-vous un verre de quelque chose de spécial et installez-vous pour l’heure – vous allez vous régaler.

Champignon des neiges The Inkey List

Les soins de la peau Inkey List font ce qu’ils disent sur l’étain et à des prix accessibles. Bien que leur récent hydratant aux champignons des neiges ne soit pas formulé pour l’acné en soi, il possède de grandes propriétés qui signifient qu’il convient aux peaux sujettes aux imperfections.

D’une part, le champignon des neiges est un hydratant brillant, et d’autre part, c’est un excellent ingrédient anti-inflammatoire, qui aide à apaiser et à calmer la peau stressée. Et à moins de dix, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper.

Hydratant quotidien Alpha-H Clear Skin

Cet hydratant sous-estimé adopte une approche percutante à trois volets pour lutter contre l’acné. Premièrement, il utilise 10% d’acide glycolique pour équilibrer la production de pétrole et les pores obstrués.

Deuxièmement, il contient une forte dose d’acide hyaluronique, prêt à stimuler la peau et à favoriser une barrière cutanée saine et hydratée. Enfin, il contient des ingrédients antibactériens comme l’aloe vera et l’huile d’arbre à thé. Pour résumer, cela calme vraiment la peau et adopte une approche active.

Hydratant Équilibrant Murad FPS 15

Quel que soit le type de peau, deux choses sont importantes pour tous les types de peau: la protection solaire et l’utilisation d’antioxydants. L’hydratant de Murad, idéal pour les peaux mixtes, répond à ces deux besoins.

Il est incroyablement léger et a une texture de lotion plutôt qu’une crème épaisse. Comme son nom l’indique, son objectif principal est d’équilibrer la peau avec un excès de sébum qui conduit à des pores obstrués et à terme, des imperfections.

Hydratant pour le visage Aesop In Two Minds

Une autre formule qui est brillante pour les peaux mixtes, la lotion Aesop est conçue pour les teints confus et déséquilibrés.

Il utilise à la fois de l’hamamélis antibactérien et du bois de santal apaisant, ce qui en fait une excellente concoction anti-taches. Avec un fini semi-mat qui est léger et frais sur la peau, cet hydratant est également livré avec une pompe très pratique, ce qui signifie la taille d’application parfaite à chaque fois, et aucun gâchis.

Hydratant transparent sans huile Paula’s Choice

Formulé spécifiquement pour les peaux à tendance acnéique, cet hydratant non gras et crémeux est divin sur la peau lorsqu’il est utilisé le matin avant le coucher.

Il est suffisamment hydratant pour garder la peau hydratée pendant la nuit, tout en ayant une texture légère qui ne dérangera pas les peaux stressées. Il contient également de la niacinamide et des extraits de citrouille et de myrtille; deux antioxydants qui aideront la peau à retrouver un endroit sain.

Hydratant quotidien minimisant le stress de Kiehl’s Skin Rescuer

C’est un excellent endroit pour commencer lorsque vous voyez pour la première fois des signes de stress et d’inflammation sur la peau. Il utilise du mannose et de la rosa gallica pour vraiment calmer la peau et améliorer la fonction barrière de votre teint.

En plus d’être doux pour les taches, il cible également les signes de stress, notamment la matité et la fatigue, qui peuvent souvent être attribués à des agresseurs environnementaux quotidiens tels que la pollution.

Verdict:

Tandis que Dr Barbara Sturm’s la crème haut de gamme est spécialement conçue pour soigner les peaux à tendance acnéique et fait un travail brillant en ce sens, Duo Efflaclar + de La Roche Posay est un favori de longue date qui a fait ses preuves. Les deux sont d’excellents choix, en fonction de combien vous pouvez dépenser.

