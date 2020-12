T

a mauvaise nouvelle: acheter des herbes au supermarché peut coûter cher et est souvent un gaspillage (utilisez-les une fois et oubliez-les, n’importe qui?). La bonne nouvelle: vous n’avez pas besoin d’avoir les doigts verts pour cultiver votre propre jardin d’herbes en intérieur.

Il existe une multitude de produits qui aideront même les tueurs de plantes en série les plus sérieux à obtenir un approvisionnement continu et frais en herbes. Non seulement les herbes sont fantastiques pour faire passer vos dîners de terne à délicieux, mais elles aident également à purifier l’air et à rendre votre cuisine jolie en même temps.

Jardins d’herbes d’intérieur à LED et à arrosage automatique

Si les plantes semblent se ratatiner à la simple vue de vous, un jardin intelligent et intelligent est une excellente option. Ces numéros astucieux sont livrés avec leurs propres lampes de culture intégrées pour fournir exactement la bonne quantité dont vos herbes ont besoin, qu’elles soient à côté d’une fenêtre ou non. Cela favorise souvent une photosynthèse optimale, c’est-à-dire une croissance rapide et une récolte abondante.

Beaucoup sont également équipés de systèmes d’irrigation autorégulants qui filtrent l’eau jusqu’aux herbes au fil du temps et vous indiquent quand vos plantes ont besoin d’une recharge. Certains produits hydroponiques (plantes cultivées avec de l’eau et sans terre) peuvent être laissés jusqu’à trois semaines, vous pouvez donc réserver ces vacances, grandir et partir.

Jardins d’herbes intérieurs traditionnels

Si vous ne voulez pas vous éclabousser dans un jardin intelligent, il existe également de brillantes options de retour aux sources. Un certain nombre de kits de jardin d’herbes aromatiques fourniront les jardinières, un choix de graines et des instructions sur l’endroit où les placer et comment les cultiver efficacement. Beaucoup ont également des systèmes d’arrosage faciles à utiliser, ce qui permet d’éviter facilement ces moments trop ou trop peu nombreux.

Cultiver vos propres herbes est également une option saine, car vous pouvez choisir des graines biologiques et suivre un processus entièrement naturel sans pesticides ni hormones.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs jardins d’herbes d’intérieur pour votre cuisine afin que des aliments savoureux soient toujours à portée de main. À vos marques, prêts, grandissez…

Meilleurs jardins d’herbes d’intérieur

Véritable kit de jardin intérieur intelligent

Lorsque la vie est occupée, les plantes ont tendance à tomber dans la liste des priorités. Mais vous pouvez toujours avoir une gamme d’herbes fraîches toute l’année avec un kit de jardin intérieur intelligent sans stress. Ce kit intelligent de Lakeland dispose de son propre système d’éclairage de culture à LED, garantissant que vos herbes reçoivent automatiquement la bonne quantité de lumière, même si elles sont dans un coin sombre.

Il y a un réservoir d’eau autosuffisant qui rend impossible de sur ou sous-arroser vos plantes (toutes nos prières viennent d’être exaucées), il vous suffit de remplir le réservoir d’eau de deux litres toutes les trois à quatre semaines et le jardin intelligent fait le repos, même en vous informant du moment de la recharge.

Il est livré avec quatre paquets de graines biologiques – aneth, basilic doux, thym et persil – et vos herbes seront prêtes à être consommées en seulement quatre semaines. Ont été vendus.

(Amazon)

Veritable Smart Copper Indoor Garden également disponible sur Selfridges (189 £)

Jardinière d’intérieur Umbra Giardino

Un peu vert en matière de jardinage? Ne vous inquiétez pas, cet ensemble de jardin d’herbes d’intérieur est parfait pour les débutants du monde entier.

Sa conception innovante à deux niveaux comprend un système intégré de cascade et de drainage qui empêche les plantes d’être trop arrosées (hourra!). Vous pouvez garder votre jardin d’herbes organisé avec les trois étiquettes de nom en métal incluses dans l’ensemble, et son apparence élégante et moderne donnera à votre rebord de fenêtre le facteur wow.

(Umbra)

Kit de jardin potager d’herbes d’intérieur

Revenez à l’essentiel et gardez les choses très simples avec une boîte à herbes de cuisine de campagne. Cet ensemble est livré avec le porte-herbes rustique, quatre pots à insérer à l’intérieur, du compost sans tourbe pour les remplir et quatre paquets de graines d’herbes (basilic, ciboulette, coriandre et persil) à semer. Tout ce que tu fais? Arrosez, attendez, coupez, mangez, répétez.

(Waitrose)

Kit de jardinage intérieur Click and Grow Smart Garden 9

Faites passer votre jardin intelligent au niveau supérieur avec le kit de jardin d’herbes d’intérieur surdimensionné de Click and Grow. Vous pouvez faire pousser vos propres herbes, salades et même fleurs comestibles avec cette machine facile à utiliser.

Il est livré avec trois mini tomates, trois basilic et trois gousses de laitue verte, mais vous pouvez acheter une gamme de gousses méditerranéennes classiques comme le persil, le thym, le romarin, l’origan et la sauge. Tout ce que vous faites est de le brancher, d’insérer les cosses de plantes, de remplir le réservoir d’eau et vous êtes prêt à grandir.

Contrairement à de nombreux autres systèmes hydroponiques, celui-ci ne vous oblige pas à ajouter des nutriments car les gousses de plantes contiennent déjà et libèrent tous les nutriments nécessaires pour prospérer. Les cosses de plantes utilisent des graines sans OGM et sont exemptes d’herbicides, de pesticides ou de fongicides, ce qui en fait une option fraîche et riche en vitamines.

(Amazon)

Jardinière Sky petite

Vous cherchez quelque chose d’un peu différent? Vous manquez d’espace sur le comptoir de la cuisine? Cette jardinière à l’envers signifie que vous pouvez simplement tendre la main et cueillir vos herbes chaque fois que vous en avez besoin, car elles pendent joliment au-dessus de vous.

Non seulement il a fière allure, mais il est fabriqué à partir de plastique recyclé et possède un système d’irrigation intégré qui filtre l’eau dans vos plantes pendant jusqu’à deux semaines entre les recharges. Peu d’entretien et charmant.

(Trouva)

Ensemble de trois pots sur un plateau

Ces jolis pots sont idéaux pour faire pousser vos herbes préférées à l’intérieur et pour ajouter du style à votre décor de cuisine. L’acier enduit de poudre ajoute un look campagnard moderne, tandis que chaque pot a un trou de drainage pour éviter l’engorgement. Ils conviennent également parfaitement à la plupart des herbes de supermarché, ce qui rend la vie facile.

(Commerce de jardin)

Récolte Miracle-Gro AeroGarden

Secouez vos salades, soupes et dîners somptueux toute l’année avec ce jardin d’herbes d’intérieur intelligent.

Le peu de science: Le gadget astucieux est hydroponique, ce qui signifie que les plantes sont cultivées avec de l’eau et non avec de la terre. Le système d’éclairage LED favorise une croissance rapide et naturelle, et le panneau facile à utiliser vous indique quand ajouter de l’eau et des nutriments (inclus dans le pack), et allume et éteint automatiquement les lumières.

Comprend du basilic génois, du persil frisé, de l’aneth, du thym, du basilic thaï et de la menthe pour toute une saison de savoureux repas.

(Amazon)

Pot à herbes auto-arrosant Cole & Mason

Si vous êtes comme nous, vous pourriez oublier d’arroser vos plantes de temps en temps. Ce jardin d’herbes astucieux utilise des coussinets en feutre pour nourrir les plantes.

Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter de l’eau par le bec et de vérifier de temps en temps pour le remplir lorsqu’il est vide. Il y a de la place pour trois de vos herbes préférées et il est créé dans un combo de couleurs blanc et gris élégant pour s’assurer qu’il s’intègre dans n’importe quel style de décoration intérieure.

( John lewis )

Click and Grow Indoor Smart Garden 3

Mettez vos pieds en l’air et laissez votre kit d’herbes d’intérieur faire tout le travail pour vous avec un jardin intelligent avant-gardiste. Doté d’un “ sol intelligent ” spécialement formulé, inspiré de la NASA, il dispose de capteurs intégrés qui garantissent que vos plantes reçoivent la quantité parfaite d’oxygène, d’eau et de nutriments, tandis que la lampe de culture leur permet de germer rapidement.

Et voilà – vos propres herbes fraîches et saines cultivées sans hormones ni pesticides chez vous. Nous aimons aussi le style scandinave simple.

(Cliquez et grandissez)

Ensemble de culture d’herbe de rebord de fenêtre

Un joli petit ensemble pour les débutants, ce mini jardin d’herbes d’intérieur comprend deux pots de plantes en métal frais, des graines de romarin et de thym et deux étiquettes de plantes en bois. Suivez simplement les instructions du paquet de graines, placez-les sur le rebord de votre fenêtre et grandissez.

(NOTHS)

Verdict

Pour la plupart d’entre nous qui ont un style de vie chargé, un jardin d’herbes intérieur qui prend simplement soin de lui-même est idéal. le Véritable kit de jardin intérieur intelligent, alors, a tout. Grâce à sa technologie sophistiquée, vous n’avez pas à vous soucier de l’endroit où vous le mettez ni du moment de l’arroser – il fait tout le travail à votre place. Les ingrédients les plus frais, biologiques et cultivés sur place en toute simplicité. Et qui n’aimerait pas ça?

