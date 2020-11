10 meilleurs moments de Natalia Téllez dans Netas Divinas | Instagram

Actuellement connu pour être co-présenté dans l’émission Who is the mask? et aussi être un conducteur de Filet divin, Natalia Téllez a conquis le cœur de ses followers non seulement pour sa beauté mais aussi pour ses plaisanteries, nous vous présentons ses 10 meilleurs moments à côté de “las netas”.

Natalia Tellez Elle a commencé sa carrière à la télévision depuis son plus jeune âge, ce qui a été facilité par le fait d’avoir deux célébrités comme parents qui ont hérité de son bon goût pour la mode, la peinture l’aidant également à devenir une femme cultivée et préparée.

Actuellement, l’ancienne animatrice de Telehit a 34 ans, jusqu’à présent elle a une relation avec Antonio Zabala, un photographe de renom, on ne sait pas si elle a des projets de mariage mais ce serait quelque chose de vraiment beau de la voir habillée en blanc.

En plus d’être animatrice, elle est aussi mannequin et actrice, depuis quelques années nous l’avons vue participer à des feuilletons et films mexicains, elle a réussi à transmettre sa propre personnalité à ses personnages, réussissant à être beaucoup plus adorée, même si sa participation n’a pas été excellente, elle a réussi à rester dans la mémoire des utilisateurs.

Pendant deux ans que Natalia Tellez faites partie des beaux chefs d’orchestre du programme Filet divinBien qu’elle soit la plus jeune de ses pairs, elle a rapidement réussi à gagner l’amour de Paola Rojas, Consuelo Duval, Jacqueline Brancamontas et Daniela Magun.

Tout au long du programme, nous avons vu Natalia Tellez Se comportant comme une professionnelle, elle a toujours une opinion qu’elle donne et trouve également un moyen de faire sourire le visage de ses collègues et elle l’a sûrement aussi fait avec les téléspectateurs admiratifs de l’émission.

Dans chacun des programmes auxquels la jeune femme a participé, elle a réussi à attirer l’attention soit à travers un commentaire, une garde-robe ou une anecdote, ci-dessous nous vous présentons 10 de ses meilleurs moments dans Netas Divinas:

Laisse le aller

Natalia Téllez a partagé une anecdote, le premier projet auquel elle a participé était la vidéo de Benny Ibarra intitulée “Let it go” où elle a eu une altercation avec des élastiques sur ses charmes, elle devait être dans une baignoire, mais elle s’est rendu compte que que lorsque ces pneus bougeaient, ils se détachaient de leur place.

En colère contre Consuelo Duval

Comme vous le savez Consuelo Duval, sa compagne a 2 enfants, un homme et une femme, car Natalia Téllez et les autres chauffeurs conviennent qu’elle aurait dû avoir plus d’enfants de sexe masculin pour que chacun des chauffeurs en ait un et ainsi ils seraient très heureux.

Il a demandé au public son opinion et de quelle génération ils appartiennent pour savoir quand Consuelo Duval a dû incuber un de ses enfants parce qu’il est très beau.

Il ne s’est pas baigné!

Natalia a révélé à ses compagnons qu’elle était venue pour aller à Divine Net sans se baigner et même ainsi ils se sont maquillés, aussitôt les rires ont commencé en vrac car son commentaire qui a été immédiatement remarqué lui a fait honte.

Ballet comme un enfant

Une autre de ses anecdotes était que lorsqu’elle était enfant, elle avait envie d’aller au ballet, cependant, sa mère loin de l’emmener avec le costume typique d’une fille, rose, tutu, nœud dans ses cheveux et autres, elle était portée avec un clown blanc et aussi Elle avait les cheveux très courts, alors ses camarades de classe lui ont dit qu’elle était un garçon, ils l’ont mal traitée alors elle a décidé de se retirer du ballet.

Service communautaire avec José Ron

L’une des propositions que Natala Téllez a faites alors qu’il était en séance vidéo avec Consuelo Duval, Jacqueline Bracamontes et l’acteur José Ron a mentionné qu’il serait bon que les hommes, comme dans son cas, invités sur le Net Divin, partagent leur séance à l’intérieur de la douche sans aucune pénalité de montrer votre silhouette naturelle.

Cependant, apparemment, ladite proposition a été rejetée alors maintenant s’il voulait effectuer ce «service social».

Tu ne veux pas leur apporter de la joie José Ron? Maintenant, si vous êtes indifférent à la souffrance », a déclaré Téllez.

J’ai un utérus!

Elle affirme qu’elle n’est pas une femme qui se considère s3xosa, qu’avec des enfants ou pas elle n’est pas comme ça et qu’elle n’a pas non plus de “charmes protubérants” auxquels Daniela Magun lui a demandé si ce n’était pas pour le fait de ne pas avoir d’enfants, Natalia de Il lui a immédiatement dit qu’une chose n’avait pas de lien avec l’autre en riant.

Paola Rojas lui a demandé ce qu’elle ne savait pas mais si elle avait un utérus, “Oui madame” était sa réponse adorable.

Cadeau imparfait

Encore une fois, elle a partagé une anecdote sur ses relations, Natalia a commenté qu’elle avait économisé suffisamment pour acheter son cadeau de Noël pour un ex-petit ami une guitare qui lui avait coûté très cher, mais son partenaire ne lui a donné qu’une poupée en peluche, un singe avec un la banane, qu’elle n’aimait pas beaucoup mais elle le raconte avec trop de saveur qu’elle vous hypnotise.

En montrant plus?

Daniela Magun a partagé une anecdote sur Natalia Téllez sur Instagram, elle a dit qu’elle l’avait vue dans une position quelque peu compromettante, allongée sur le côté montrant ses jambes et avec une bande de “calz0n”, à laquelle Natalia a dit que ce n’était que le “printemps du calz0n” , mais cela ne fait pas d’elle le “b! chinudas” qui dérange Jacqui Bracamontes à cause de son physique.

Recyclage des petits amis

Enfin, Natalia Téllez n’aime pas porter des vêtements serrés ou courts pour sortir car elle n’aime pas se faire crier dessus, ce qu’elle ne ferait pas même s’il faisait chaud.

N’aime pas les vêtements courts

