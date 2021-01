10 petits amis que Jennifer Lopez a eu tout au long de sa carrière! | .

Il est très probable que le nom de Jennifer Lopez Identifiez-le immédiatement, cela grâce à sa grande popularité dans le monde entier, la chanteuse s’est caractérisée par être une diva et une femme à succès dans tous les projets, mais jusqu’à il y a quelques mois, sa vie amoureuse n’avait pas été parfaite, donc Nous vous apportons les 10 couples de la Bronx Diva afin que vous sachiez un peu plus sur leur histoire.

Jennifer Lopez a commencé sa carrière en 1987, peu à peu elle gagnait en notoriété dans l’industrie de la musique et du coup elle équilibrait sa carrière de chanteuse mais aussi d’actrice, ce qu’elle maintient jusqu’à présent en équilibre total car elle a su très bien la gérer et avec succès.

Bien que pour toute célébrité comme Jennifer Lopez, il soit peut-être quelque chose d’un peu compliqué d’avoir toujours un équilibre parfait entre sa vie personnelle et sa carrière, cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il a fallu tant d’années pour trouver le véritable amour, aujourd’hui c’est le cas. mariée à Álex Rodríguez, mais avant lui, elle avait plusieurs partenaires amoureux.

Le 20 mai 2017, une vidéo a été partagée sur la chaîne Clevver TeVe intitulée “11 gars avec lesquels Jennifer Lopez a flirté”, où ils ont partagé quelques noms des couples qu’ils ont eus. Jennifer Lopez tout au long de sa carrière.

L’important dans la vie est d’être une bonne personne, et Jennifer Lopez l’est, c’est pourquoi elle mérite tout le bonheur du monde! Elle a le droit de rechercher l’amour de sa vie », ont-ils écrit dans leur vidéo.

Nous partageons ici la liste de ses anciens partenaires:

1

David Cruz

À seulement quinze ans, Jennifer Lopez a commencé à sortir avec l’acteur David Cruz avec qui elle avait une relation amoureuse pendant dix ans, mais ils ont pris fin bien que les raisons n’aient pas été partagées.

2

Wesley snipes

Après avoir mis fin à sa relation avec l’acteur David Cruz, elle a rapidement été vue sortir avec un autre acteur Wesley Snipes, qu’elle avait rencontré sur le tournage d’un film dans lequel ils jouaient tous les deux.

3

Ojani Noa

Ojani Noa était le premier mari de la belle chanteuse et actrice, bien que leur mariage n’ait duré qu’un an, ils ont eu de violents conflits juridiques après leur divorce.

4

P. Diddy

Le rappeur et producteur P. Diddy était également en couple avec JLo, ils sont tous deux sortis en 1999, en fait c’est lui qui a produit son premier album, même si l’on pense que c’était la raison de leur rupture précoce.

5

Criss Judd

Criss Judd était directeur musical pour les vidéos, il était son deuxième mari, ils se sont mariés en 2001 mais ils sortaient ensemble depuis un an, ce mariage était encore plus court que le premier car il n’a duré que neuf mois.

6

Ben Affleck

C’est peut-être l’une des romances les plus connues du chanteur car l’acteur de l’époque était l’un des plus connus et recherchés par l’industrie cinématographique, la renommée des deux a augmenté de manière exponentielle et apparaît même dans sa célèbre vidéo “Jenny du bloquer “.

sept

Marc Anthony

L’auteur-compositeur-interprète Marc Anthony est devenu son troisième mari en 2004, en fait il est le père de ses jumeaux, mais après sept ans de mariage, ils ont décidé de se séparer.

8

Casper Smart

Avant cette relation, il y avait beaucoup de rumeurs car Casper Smart faisait partie de ses danseurs, la relation a été confirmée par le jeune homme au cours de plusieurs vidéos, lorsque sa fréquentation s’est terminée il n’y avait pas tellement de drame.

9

Maksim Chmerkovskiy

Danser avec les stars était le cadre idéal pour l’actrice, selon les rumeurs, pour commencer à sortir avec son partenaire de danse Maksim Chmerkovskiy, bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé.

dix

Canard

Une autre des aventures présumées de la chanteuse Jennifer Lopez était avec son collègue chanteur Drake, bien qu’il y ait eu des photographies assez compromettantes, elle n’a jamais affirmé leur relation.