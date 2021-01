C’est peut-être le verrouillage, mais nous sommes tous devenus royalement obsédés.

Qu’il s’agisse de bagarres à l’écran dans The Crown, le prochain procès de la duchesse de Sussex sur la vie privée ou les documentaires Diana de Netflix, rien ne se cache: notre fascination pour la famille royale n’a jamais été aussi grande.

Il n’y aura peut-être pas de nouveaux épisodes de The Crown avant 2022, mais heureusement, une foule de grands noms du podcasting ont émergé pour satisfaire nos envies royales.

De la dissection de la dernière apparition publique de la duchesse de Cambridge à l’analyse de la ligne de succession, voici votre répertoire de la distribution royale.

Audio Archewell

(Archewell)

Il serait difficile de commencer une liste de podcasts royaux sans en mentionner un hébergé par des membres de la famille royale (ou d’anciens membres de la famille royale). Avec Archewell audio, le MO du prince Harry et de Meghan Markle pour promouvoir la compassion et la gentillesse.

Le duc et la duchesse de Sussex veulent créer une programmation qui «élève et divertit le public du monde entier» avec des podcasts qui visent à «bâtir une communauté à travers des récits d’expérience et des valeurs partagés». De la superstar de la pop Elton John à la pro du tennis Naomi Osaka, le podcast propose une gamme de personnages inspirants et étoilés. Même bébé Archie fait une apparition dans leur premier épisode de vacances.

Régulièrement (suivez sur Spotify pour les mises à jour des épisodes), Spotify

La Couronne: le podcast officiel

(Netflix)

Il ne restera peut-être plus de nouveaux épisodes de The Crown à consommer à l’écran, mais avez-vous écouté toute sa série audio? Rencontrez votre nouvelle obsession du podcasting: le podcast officiel de The Crown.

Animée par la DJ de radio écossaise et présentatrice de télévision Edith Bowman, la série suit l’émission épisode par épisode, plongeant plus profondément dans les histoires et emmenant les auditeurs dans les coulisses. Parmi les invités figurent l’écrivain et créateur Peter Morgan et les membres de la distribution Olivia Colman, Gillian Anderson et Helena Bonham Carter.

Lisez l’interview d’Evening Standard avec Bowman à ce sujet ici.

Le HeirPod

(L’héritier Pod)

Omid Scobie, contributeur royal d’ABC News et auteur de Finding Freedom, se penche sur les dernières histoires et potins de la maison de Windsor, se rendant derrière les murs royaux pour proposer des analyses sur les plus jeunes membres de la famille royale.

Des traditions de vacances au changement climatique, ce podcast couvre tous les coins et recoins de la vie royale.

Podcast royalement obsédé

(Royalement obsédé)

Les journalistes américaines et passionnées de la famille royale Roberta Fiorito et Rachel Bowie unissent leurs forces pour faire la chronique des «hauts et des bas de Buckingham Palace».

Avec des invités de l’illustratrice Amelia Noyes à la rédactrice en chef de Town & Country Caroline Hallemann, le podcast propose une conversation légère, discutant de toutes les questions royales de la mode aux meilleurs amis de Markle.

HeirHeads

(Héritiers)

Meadhbh McGrath et Tom Godfrey, qui se décrivent eux-mêmes à Londres, proposent un tour d’horizon de tous les derniers gros titres, potins et rumeurs sur la famille royale.

Avec des discussions allant des messages cachés dans les légendes d’Instagram au discours de la reine, les animateurs voulaient créer un espace où ils pourraient «parler de l’importance de la famille royale sans les prendre tout cela au sérieux».

Le Royal Rota

(Le Royal Rota)

Chaque semaine, le rédacteur royal d’ITV Chris Ship et la productrice royale Lizzie Robinson réfléchissent aux plus grandes histoires qu’ils ont couvertes au cours des sept derniers jours. Sortis tous les vendredis, les deux hommes analysent et donnent un aperçu des derniers événements royaux – de la vie de verrouillage du prince William et de Kate Middleton à la bataille juridique de Markle avec le Mail dimanche.

Histoire britannique: Royals, rebelles et romantiques

(Podcast sur l’histoire britannique)

Histoire de Tudor et experte shakespearienne, Carol Ann Lloyd offre aux auditeurs une chance de «marcher avec des dramaturges et de se promener dans les châteaux et les cathédrales».

Lancé en 2020, ce podcast promet un voyage dans le temps pour explorer des faits et des chiffres moins connus, et pour comprendre comment le passé façonne la famille royale aujourd’hui,

Intrigue du palais

(Intrigue du palais)

Podcasts quotidiens de cinq minutes offrant des informations sur les nouveautés de la famille royale. Animés par Mark Francis, ces podcasts en bouchées se concentrent sur les derniers gros titres et les potins royaux.

Avec plus de 100 épisodes, Palace Intrigue prétend être «comme The Crown en temps réel».

Sang noble

(Sang noble)

Ce podcast du journaliste et auteur américain Dana Shwartz plonge dans l’histoire pour explorer les histoires et les scandales entourant les anciens membres de la famille royale.

Remplie d’amours, de mauvaises décisions et de tyrans, cette série dévoile la vérité derrière certaines des plus grandes figures de l’histoire britannique.

Pod Save The Queen

(Pod Save The Queen)

L’animatrice Anne Gripper et le rédacteur royal du Daily Mirror, Russel Myers, offrent des détails et des commentaires sur les coulisses de la famille royale, de ses fonctions et de ses défis. S’attaquant à Megxit et au traitement du prince Andrew par la reine, cette série promet «un aperçu de la famille royale et de sa place en Grande-Bretagne aujourd’hui».

Du Daily Mirror, cette série suit également le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis et les difficultés qu’ils rencontrent en grandissant aux yeux du public.

Podcast Royal

(Podcast Royal)

Animé par Rachel Burchfield et Jessica Robinson, Podcast Royal fournit des commentaires francs sur les derniers potins de Windsor. Avec des segments sur la mode, la beauté, le bien-être et le style de vie, les hôtes souhaitent offrir des conseils inspirés de la duchesse de Cambridge et de la duchesse de Sussex que les auditeurs peuvent intégrer dans leur vie.

Lancés en 2020, les épisodes comprennent également des discussions sur d’autres familles royales à travers l’Europe.