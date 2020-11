10 secrets de Kim Kardashian que vous ne saviez sûrement toujours pas | AP

Aussi incroyable et peut-être impossible que cela puisse paraître, la femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian a encore plus de 10 secrets que personne ne connaît peut-être, mais nous en mentionnerons ici quelques-uns qui pourraient vous surprendre.

Et c’est curieusement, la célébrité et l’épouse de Kanye West ont encore gardé quelques secrets dans ses manches longues, y compris des peurs, des détails, des coutumes et des secrets sur sa vie que personne n’avait encore révélés et qu’elle a maintenant voulu raconter.

Pourtant, c’est comme ça qu’elle est, simple et en même temps ouverte, mais cette fois, elle a décidé de passer par le confessionnal numérique pour être honnête.

Vous vous demandez sans doute ce qu’elle pourrait faire connaître davantage, car pratiquement sa vie est complètement connue, mais il s’avère que Kim a encore des choses à partager, des secrets et des curiosités qu’elle a publiés sur son site, car elle a décidé d’être entre amis. il ne peut y avoir aucun secret.

Être Kim Kardashian est un travail vraiment difficile et pour rester l’un des pionniers les plus influents à la fois dans l’industrie de la mode et dans le monde des produits de beauté et des traitements, la femme d’affaires cherche toujours à avoir une longueur d’avance.

1

Le plus intelligent du clan?

Elle et Kourtney sont allées à la même classe d’espagnol au lycée, dit-elle, car elle était très intelligente, donc elle avait un an d’avance.

Bien sûr, j’avoue que c’était une blague, la réalité est qu’elle a dû refaire un cours d’espagnol et le mieux c’est qu’ils l’ont fait ensemble.

2

Sa tique la plus secrète

Beaucoup de gens ont tendance à cligner des yeux de nulle part, mais Kim a révélé qu’il croquait des doigts tous les matins, un son qui est probablement un peu ennuyeux pour beaucoup de gens, mais c’est quelque chose qu’il fait toujours.

3

Arrangement esthétique à pois

Kim Kardashian est l’une des célébrités qui a sûrement les arrangements les plus esthétiques et aussi impressionnant que cela puisse paraître, elle a fait disparaître une taupe sombre qu’elle avait sur le front.

Et ce n’est pas une seule fois, mais trois fois que je l’ai enlevée et maintenant c’est la couleur de sa peau, c’est pourquoi les gens pensent que c’est un bouton.

4

Possède un appareil dentaire

Écouter Kardashian est synonyme de perfection à la fois dans le corps, le visage et bien sûr le sourire, donc l’un des arrangements qui a été fait est sur elle et elle a avoué qu’elle avait une rétention permanente dans ses dents qui ne se voit pas.

5

A 6 piercings

Bien que cela puisse ne pas sembler comme ça, la mondaine a six piercings sur tout le corps, un dans le nombril, un dans l’oreille droite, trois dans le lobe gauche et un sur le dessus de l’oreille gauche.

6

Dors avec les yeux entrouverts

Quelque chose qui est probablement la chose la plus étrange dans la vie de Kim, car c’est quelque chose qui donne aux gens un peu peur, de dormir et d’avoir les yeux un peu ouverts.

sept

Les essentiels de votre sac

Vous avez toujours une lime à ongles et un coupe-cuticules à portée de main, dans votre sac à main, votre sac de voyage, partout.

Apparemment, elle est obsédée par ses ongles et ses cuticules, si ses ongles sont cassés ou pas parfaits, elle se sent mal.

8

Vertige

Kim Kardashian a avoué que lorsqu’elle n’avait que 20 ans, elle avait sauté d’un avion, mais maintenant elle a peur des hauteurs.

9

Chambres chaleureuses

Elle adore les pièces chaudes et déteste quand la climatisation est allumée et quand elle a découvert qu’elle et Kanye étaient faites l’une pour l’autre, c’est lorsqu’elle s’est endormie et qu’elle avait le chauffage.

dix

Non au café froid

C’est clairement étrange et personne ne s’y attendait, car Kim n’a apparemment jamais bu de café froid chez Starbucks ou Coffee Bean.