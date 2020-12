Les Américains sont évidemment familiers avec les traditions de Noël les plus célèbres de notre culture, mais de nombreux autres pays ont des traditions que nous considérons comme uniques et bizarres. Aux États-Unis, les enfants se précipitent dans le salon pour ouvrir leurs cadeaux le matin de Noël, et les adultes préparent le dîner de Noël. Avant le 25 décembre, nous décorons nos maisons avec des lumières et regardons nos films préférés. Les stations de radio diffusent constamment des chants de Noël et A Christmas Story est sur TBS et TNT pendant 24 heures consécutives à partir de la veille de Noël.

Mais en dehors des 50 États et territoires américains, les cultures ont des croyances et des traditions différentes. En Norvège, ils cachent des balais et au Japon, les enfants mangent du KFC. En Ukraine, les fausses araignées sont des décorations pour arbres de Noël. Voici un aperçu de 10 traditions de Noël bizarres du monde entier.

Japon: KFC pour Noël

L’une des traditions de Noël internationales étranges les plus connues est l’amour du Japon pour KFC pour le dîner de Noël. Comme le souligne Kokatu, KFC Japon organise même chaque année des campagnes publicitaires élaborées pour ses dîners de Noël. Il existe plusieurs histoires différentes sur les raisons pour lesquelles cela est devenu une tradition.

L’histoire officielle de KFC est qu’un jardin d’enfants chrétien au Japon a commandé KFC pour sa fête de Noël. Le gérant du magasin a accepté de venir à la fête en tant que père Noël. En 1974, lance sa première campagne publicitaire pour le dîner de Noël, quatre ans seulement après son arrivée au Japon.

Norvège: cacher Brooksticks

En Norvège, on croyait autrefois que les sorcières venaient la veille de Noël pour voler des balais et s’envoler, note Care2. Contrairement au Père Noël, ils ne doivent pas avoir pu se payer leurs propres moyens de transport. Chaque année, les Norvégiens évitent de nettoyer la maison et cachent leurs balais pour les protéger des sorcières.

Allemagne: découvrez le mythe des cornichons

Une étrange tradition viendrait d’Allemagne où les Allemands cachent des cornichons sous le sapin de Noël. Le premier enfant à le trouver reçoit un cadeau spécial.

Selon Why Christmas, l’idée qu’il s’agit d’une vieille tradition est un mythe. Dans les années 1880, les magasins US Woolworth vendaient des ornements en verre importants d’Allemagne, et l’un d’eux était un cornichon. À cette époque, l’idée que le cornichon de Noël était une tradition allemande a commencé.

Il y a d’autres histoires sur les cornichons et Noël. Dans l’un, un soldat de la guerre civile américaine né en Allemagne a demandé à un gardien de prison un cornichon avant sa mort. Dans une autre histoire, Saint-Nicolas a ramené à la vie deux garçons espagnols après avoir été fourrés dans un tonneau de cornichon.

Alors que certains sites incluent encore le “Christmas Pickle” sur des listes de traditions étranges, il s’avère que la plupart des Allemands n’ont aucune idée de ce que c’est. Une étude réalisée en 2016 a révélé que 91% des Allemands n’avaient jamais entendu parler du «cornichon de Noël» allemand.

Une tradition qui est réelle en Allemagne est Nikolas le 6 décembre. La nuit précédente, les enfants ont mis leurs chaussures sur les portes d’entrée. Le matin, ils se réveillent pour trouver des bonbons à l’intérieur s’ils ont été gentils toute l’année.

L’Allemagne a beaucoup de vraies traditions, dont beaucoup sont expliquées dans la vidéo ci-dessous.

Venezuela: du roller à la masse

Le Venezuela a une tradition amusante à Caracas, la capitale. Tous les matins du 16 décembre au 24 décembre, les gens font du patin à roulettes pour assister aux premiers offices religieux. Les routes sont même fermées aux voitures parce que beaucoup de gens aiment faire du roller à l’église.

Une partie de la tradition veut que les enfants se couchent avec une ficelle attachée autour de leurs orteils et l’autre extrémité pend à la fenêtre. Lorsqu’un patineur passe, il est censé tirer les ficelles pour réveiller les enfants. Les Vénézuéliens ont également déclenché des pétards dans la matinée.

Mexique: la nuit des radis

Le 23 décembre, Oaxaca, au Mexique, accueille la «Nuit des radis». Il s’agit d’une célébration unique où les artistes sculptent des radis, un peu comme la sculpture de citrouille pendant Halloween. La célébration a commencé en 1897, lorsque le major de la ville a fait de la sculpture du radis une célébration officielle. Certaines personnes sculptent la crèche de radis, tandis que d’autres fabriquent des animaux. Celui qui fabrique le radis le mieux taillé gagne 12 000 pesos.

Ukraine: araignées de Noël

Si vous voyez une araignée sur votre arbre de Noël, vous pourriez crier. Mais en Ukraine, les fausses araignées font partie des festivités. La “Légende de l’araignée de Noël” est un conte populaire populaire là-bas, de sorte que les Ukraniens fabriqueront leurs propres araignées en papier ou en fil de fer pour les utiliser comme ornements. Certains ajoutent également des toiles d’araignées faites de guirlandes.

Grèce: les 12 jours des gobelins

En Grèce, il existe une légende sur les Kallikantzaroi, une race de gobelins maléfiques qui vivent sous terre. Pendant les 12 jours de Noël, ils atteignent la surface, font des ravages et égarent les humains. Selon les légendes grecques, ils étaient la ponte du mal et représentés comme de courtes créatures à la peau sombre. Il n’y a pas de représentation standard d’eux et ils varient selon les régions.

Espagne: le journal de merde

Une autre tradition européenne étrange et célèbre est la bûche catalane “merde”. Tout commence le 8 décembre, lorsque les enfants prennent un bâton, dessinent un visage dessus et le nourrissent de noix, d’eau et de fruits secs. La veille de Noël, ils frappent le journal avec des bâtons en chantant une chanson, jusqu’à ce que le contenu soit publié. Après le «passage à tabac», les enfants mangent tout ce qui sort de la bûche.

Biélorussie: un coq prédit quand vous vous marierez

En Biélorussie, Noël fait partie de Kaliady, une célébration de deux semaines du solstice d’hiver. Dans un match joué pendant la célébration, deux femmes célibataires se tiennent derrière deux tas de maïs. Un coq est alors placé devant eux. Celui qui fait manger sa pile en premier par le coq se mariera ensuite.

Dans un autre jeu, une femme mariée cache plusieurs objets autour de sa maison, y compris une perle et une bague, pour que ses amis célibataires les trouvent. Celui qui reçoit le pain en premier épouse un homme riche. Celui qui recevra la bague épousera un beau mari.

