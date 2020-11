100 jours pour tomber amoureux passent d’un échec à un grand succès sur Netflix | Instagram

La série “100 jours pour tomber amoureux«Avant d’être un succès incroyable sur la plateforme Netflix, cela était considéré comme un échec sur Telemundo, ce qui peut paraître ridicule, puisqu’il s’agit actuellement d’une des séries les plus vues sur la plateforme.

Ces dernières semaines, “100 jours pour tomber amoureux” a réussi à devenir la série latino-américaine de l’année depuis son arrivée en Netflix Septembre dernier.

Ceci après avoir mené le classement dans les pays de la région, car il se positionne actuellement comme le cinquième programme le plus regardé au monde, cependant, le succès ne s’est pas fait du jour au lendemain, car lors de son lancement Telemundo était considéré comme un échec.

Les haters Psssstttt! Après 5 semaines, 100 DAYS TO FALL IN LOVE est toujours à la première place dans 9 pays et pour le quatrième week-end consécutif dans le Top Ten Mondial. Continuez à «menacer» d’enchaîner les messages pour que personne ne le voie », a été le message aux critiques de la série d’Héctor Suárez Gomís, interprète de Luis Casas.

C’est ainsi que l’acteur a évoqué la mauvaise réception de la série lors de sa sortie le 28 avril, puisque lors de sa première semaine à l’antenne, le public lui a tourné le dos, alors que le 1er mai, elle avait 800 mille téléspectateurs. Dans le même temps, l’Univisión telenovela “Amor eterno” a atteint 1 900 000 personnes.

Les mauvais chiffres ont déclenché des rumeurs sur un éventuel changement d’heure ou même une réduction des épisodes, cependant, les commentaires sur la série étaient positifs et les abonnés qui ont vu la série ont loué leurs performances.

La tendance a commencé à changer au fil des jours, la cote a commencé à augmenter, mais “100 jours pour tomber amoureux” ne pouvait pas détrôner le programme Univision turque qui était déjà en tête à l’époque.

Il ne fait aucun doute que l’arrivée à Netflix Il a complètement rajeuni le projet et les statistiques actuelles sont vraiment incroyables, car dans les pays hispanophones, il a fait un pas très fort et même aujourd’hui, il est à la première place au Mexique, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, en Colombie, au Venezuela, en Équateur, au Pérou et en Bolivie.

Alors qu’en Argentine (4e), au Chili (4e), au Paraguay (2e), en Uruguay (3e) et en Espagne (5e), ​​il fait également partie du top 5.

En plus de laisser des leçons importantes dans cette série, la production de Telemundo Il a parmi ses clés un casting fabuleux composé d’acteurs de différentes régions d’Amérique latine.

Il met en vedette Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías et David Chocarro, accompagnés d’Andrés Almeida, Humberto Zurita, Sylvia Sáenz, Héctor Suárez Gomís, Sofía Lama, Manuel Balbi, Lucas Velázquez, Daniela Bascopé, et les premières actrices Macaria et Beatriz Monroy, entre autres.

Cette série aborde des sujets tels que l’inclusion, l’intimidation, l’homosexualité et la trans2xualité, les différents types de familles, le divorce ainsi que la séparation conjugale et les dépendances.

La création de Sebastián Ortega a un total de 57 épisodes qui font fureur sur la plate-forme de streaming et apparemment, ils n’étaient pas suffisants pour les gens, car en fait, il est important de noter que ce n’est pas fini, car en raison de la contingence sanitaire qu’ils avaient que de le laisser inachevé pour qu’il y en ait bien plus.

C’est ainsi qu’après plusieurs rencontres, le casting a pu reprendre le travail et les producteurs ont dû changer leur façon de tourner pour s’adapter à la contingence et respecter les protocoles de santé.

Et c’est que bien qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle de la deuxième partie, les acteurs Andrés Almeida et Erick Elías étaient en charge de préciser que finalement l’histoire continuera.

A très bientôt dans la saison deux. Prends soin de toi! “.

