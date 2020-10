100 Thieves suit les traces de la NBA et transforme sa base d’origine en centre de vote. La société de jeux et de style de vie a annoncé aujourd’hui que le 100 Thieves Cash App Compound – un bâtiment de 15000 pieds carrés qui a officiellement ouvert ses portes plus tôt cette année – servira de centre de vote officiel du comté de LA, qui sera ouvert aux premiers électeurs du 30 octobre au 2 novembre, ainsi que le jour du scrutin le 3 novembre.

La société s’est également associée au graffeur Slick pour créer une murale temporaire sur le bâtiment; pour le moment, il est dit «vote», mais il sera changé pour dire «nous avons voté» le 2 novembre. Le processus de vote suivra également les consignes de sécurité standard, car les électeurs devront porter des masques et des gants tout en pratiquant la distanciation sociale. (Pour ceux de la région, le complexe est situé au 6050 Jefferson Blvd. Los Angeles, CA 90016.)

«Nous cherchons des moyens de redonner à la communauté.»

«Depuis que nous nous sommes implantés dans cette poche de Los Angeles avec l’ouverture du 100 Thieves Cash App Compound au début de l’année, nous cherchons des moyens de redonner à la communauté», a déclaré Matthew, fondateur de 100 Thieves. Nadeshot ”a déclaré Haag dans un communiqué. «Nous sommes reconnaissants au registraire-enregistreur du comté de Los Angeles / greffier du comté pour le travail qu’ils font en cette saison électorale, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour offrir notre espace.»

100 Thieves est surtout connu pour ses équipes professionnelles dans des jeux comme League of Legends, Fortnite et Valorant, ainsi que des créateurs de renom tels que Jack «CouRage» Dunlop et Rachel «Valkyrae» Hofstetter. Il a également une entreprise de vêtements en plein essor.

La nouvelle est la dernière d’une confluence continue entre les jeux et la politique. Cette semaine encore, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a accueilli l’un des plus grands streams Twitch de tous les temps en jouant parmi nous et en encourageant les téléspectateurs à voter, tandis que la semaine dernière, la campagne Biden a lancé un siège officiel (virtuel) à Animal Crossing : Nouveaux horizons.