Avec le temps imparti et un besoin désespéré d’évasion, les podcasts ont vraiment pris leur envol pendant le verrouillage. Notamment parce que – heureusement – ils ne nécessitent pas de temps passé à faire peur à un écran.

Et ces dernières années, l’industrie de la mode a adopté le médium avec brio. De l’exploration des réalités du travail dans l’industrie, ou de l’urgence de s’attaquer aux dommages environnementaux colossaux qu’il cause, aux dissections mousseuses sur le tapis rouge et aux plaisanteries de célébrités, un podcast est un moyen relaxant de vous immerger dans certaines des histoires les plus fascinantes de la mode.

Lisez la suite pour les meilleurs podcasts de mode à écouter maintenant.

(Chanel Métiers d’art 2020/21)

2020 a été une année de changement sismique qui a créé un moment existentiel pour la culture, les artistes étant obligés de se demander comment, pourquoi et où ils racontent des histoires et se connectent avec le public. Pour interroger ce changement, Chanel a lancé un podcast en sept épisodes, réunissant des talents du cinéma, de l’art, de l’architecture, de la danse, de la musique et de la mode pour imaginer les nouvelles frontières culturelles de 2021. Les conversations couvrent des sujets allant de la technologie au travail créatif à la culture en tant qu’agent de changement social, et la guestlist comprend des actrices telles que Tilda Swinton et Keira Knightley, le musicien Pharell Williams, le designer ES Devlin et le commissaire Andrew Bolton.

«Chanel Connects voit les changeurs de jeux culturels plonger profondément dans leur imagination pour partager des idées à travers les disciplines, les projets et les institutions», déclare Yana Peel, directrice mondiale des arts et de la culture de la marque. «En plus d’un aperçu fascinant de l’esprit des innovateurs les plus créatifs d’aujourd’hui, c’est un rappel prémonitoire de continuer à soutenir les arts, à défendre la suite et à célébrer le travail qui a le pouvoir de transformer des vies et la société au sens large.

Annoncé comme la bible de la mode, ce podcast de Business of Fashion séduira un public de l’industrie. Méticuleusement détaillé dans le contenu, écoutez les journalistes de BOF et le PDG Imran Ahmed interviewer les plus grands innovateurs de l’industrie. Couvrant des sujets allant des biofabrications au commerce conversationnel, ce n’est pas pour les timides, mais il offre un examen fascinant de la façon dont l’industrie évolue rapidement. Écoutez l’épisode 40: Le grand débat sur la fourrure. Tout est dans le nom.

L’influenceuse Camille Charrière et la journaliste Monica De La Villadière brisent le tabou superficiel associé à la mode, avec des interviews intimes de style café avec des personnalités intéressantes de l’industrie. De la génération Instagram à la génération Instagram, le duo donne un aperçu des coulisses du fonctionnement de l’industrie de la mode, tout en restant un plaisir accessible à écouter. Une archive avec une pertinence intemporelle, regardez les épisodes Ce que les hommes pensent vraiment de la mode et Eco Warriors.

(Illustration par Juliet)

Si vous avez pour mission de vous informer sur l’impact dévastateur de la mode sur l’environnement, ce podcast primé est le point de départ idéal. Déjeuné par la toute première rédactrice en chef du développement durable de Vogue Australie, Clare Press en 2017 et maintenant dans son 133e épisode, The Wardrobe Crisis dresse le portrait des innovateurs du secteur qui s’apprêtent à faire un changement de l’intérieur, tout comme Press elle-même.

Bien que cela ne soit pas strictement réservé à la mode, le passage au crible des archives de Ted Talks évoque un certain nombre d’épisodes liés à la mode. En faisant la moyenne sur des aperçus rapides de 15 minutes sur certaines idées avant-gardistes, considérez-le comme un mode rapide – vous apprendrez sans aucun doute quelque chose. Les épisodes remarquables incluent une célébration des cheveux naturels avec Cheyenne Cochrane et 3 façons créatives de résoudre le problème des déchets de la mode avec Amit Kalra.

Des dissections obsessionnelles sur le tapis rouge aux critiques sur des questions pertinentes de l’industrie, les commentaires terre-à-terre du trio de Vancouver Abby, Evan et Katie vous garantiront quelques rires. Des jurons occasionnels, des opinions fortes et des jets d’ombre en font une heure divertissante. En tant qu’experts non professionnels avoués, leur passion évidente pour la mode alimente des conversations beaucoup plus accessibles – idéal si vous aimez écouter un cocktail podcast à la main. Découvrez les épisodes 56: La disparition du magazine de mode et 37: Comment le t-shirt Dat est-il fabriqué?

Ceux qui veulent un résumé à jour sur les derniers événements de la mode, de la beauté et de la culture trouveront les SheerLuxe Highlights un compagnon pratique chaque quinzaine. Bien qu’elle soit axée sur l’actualité, leur série Success Stories contient des archives plus intemporelles avec des interviews de certaines des femmes entrepreneurs les plus inspirantes de Grande-Bretagne.

(Couverture de Joan Smalls Vogue)

Si le comportement impertinent d’André Leon Talley ne vous le vend pas, peut-être que c’est Vogue. D’une position d’autorité incontestable dans la mode, un défilement de leurs archives offre des interviews intéressantes avec certains des plus grands noms du secteur. La série récemment ajoutée “ In Vogue: The 1990 ” est un must pour les amateurs de nostalgie, avec des épisodes sur tout, de Gucci de Tom Ford à la montée du top model et du grunge.

Bien que ce ne soit pas strictement lié à la mode, tous les amateurs de mode seront captivés par ce podcast. Les portraits de mini-séries mettent en lumière certains des scandales célèbres et les potins des coulisses entourant les plus grandes stars d’Hollywood du XXe siècle. Quiconque rompt avec la culture pop du passé se livrera aux révélations intimes de l’élite de l’âge d’or d’Hollywood. Des séries particulièrement controversées portent sur Madonna: De Guy Pierce à Warren Beatty et Dead Blondes, y compris les complots entourant la mort de Marilyn Monroe.

Quiconque pensait que la mode et la philosophie faisaient un match improbable, Avery Trufelman supplie de différer sur ses nouveaux articles d’intérêt en podcast. Une série dérivée du podcast sur le design frappé à 99% Invisible, Trufelman nous emmène dans une quête de mode stimulante en examinant le vrai sens de certaines tendances et comment elles informent ce que nous portons. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les vêtements pour femmes ont de petites poches ou comment votre collection de denim a un impact sur l’environnement, ce podcast devrait être sur votre radar.

(BBC)

La réputation de l’industrie de la mode de faire passer le profit avant les gens et la planète est pour le moins problématique. Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’environnement et de la société, un nouveau podcast de la BBC, Fashion Fix, est entièrement à l’affût des sentiments. Animé par le mannequin et activiste Charli Howard, il présente des entretiens avec des changeurs de jeu de l’industrie dans le but de déceler les problèmes complexes de l’image corporelle, de la durabilité, de #MeToo, de la diversité et des soins personnels. C’est votre guichet unique pour rejoindre la révolution de la mode.