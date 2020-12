11 tenues Selena Quintanilla qui sont entrées dans l’histoire de la mode | Réforme

Dans les années 90, si l’on parlait rapidement de la mode, le nom de Selena Quintanilla, la reine du tex-mex et bien sûr de la mode, une belle chanteuse devenue une légende qui a réussi à gagner des millions de fans à travers le monde.

Il ne fait aucun doute que Selena Quintanilla a changé pour toujours la musique latine, en popularisant la cumbia et le tex-mex aux États-Unis.

Grâce à cela, il a réussi à devenir l’une des célébrités les plus aimées et admirées, même plus de 20 ans après son départ malheureux.

Cependant, au-delà de son héritage musical, la reine du Tex-Mex est actuellement dans les mémoires pour une autre de ses contributions à la culture pop: son grand style vestimentaire.

Et c’est qu’à chaque fois qu’il est apparu sur scène, Selena a ébloui ses millions d’adeptes avec ses mouvements et ses tenues, qui sont devenus un classique de l’histoire de la mode.

Ensuite, nous parlerons de certains d’entre eux:

1

Le bustier le plus célèbre

Comme vous vous en souvenez peut-être, Selena était une grande fan de bustiers et les utilisait chaque fois qu’elle le pouvait.

Généralement, ils étaient de couleur noire et ornés de clous ou de franges, cependant, il y en a un dont on se souvient le plus, celui dont chaque tasse a un design différent.

De plus, fidèle à son style incroyable, elle l’a combiné avec des leggings noirs et une large ceinture à boucle.

La touche finale a été donnée par la veste et les bottes violettes, avec lesquelles elle a rempli la tenue de couleur.

2

Un ensemble digne du mambo

La belle chanteuse a fait danser tout le monde sur ses chansons, cependant, avec cet ensemble, elle a injecté un peu plus de rythme à sa musique.

Il est à noter que ce n’est pas le costume de mambo classique, puisque la reine du Tex-Mex lui a donné son propre style en le rendant complètement noir et en ajoutant des applications qui simulent une étoile.

3

Classique et simple

Et c’est que même si Selena portait des pièces larges et scintillantes, elle nous a également donné une leçon de base sur la mode, qu’il faut parfois s’habiller de manière simple.

En fait, dans une présentation, elle ne portait qu’une chemise blanche et un jean mom, et la vérité est qu’elle avait toujours l’air fantastique et à la mode.

4

Une tenue complètement blanche

Une autre de ses tenues les plus classiques était celle d’un pantalon et d’un bustier blancs, accompagnés de bottes de la même couleur qu’il avait utilisées lors de son concert en 1994 à l’Astrodôme de Houston.

C’était sans aucun doute une option très différente du reste de son placard, qui était principalement noir, qui est également entré dans l’histoire parce qu’il y avait l’air très bien.

5

Veste en cuir et larges volants

C’est vrai, la pochette de son album “Forbidden Love” était l’une des tenues qui ont marqué la carrière de Selena et avec lesquelles elle nous a bien sûr fait comprendre qu’elle n’avait pas peur de prendre des décisions de mode qui pourraient être interprétées comme trop flashy .

6

Une robe pour les Grammys

En 1994, les Grammys ont honoré le succès de Selena avec le prix du «Meilleur album mexico-américain».

Elle a, à son tour, célébré cette reconnaissance avec l’une des plus belles robes de bal que nous ayons pu voir.