La triste nouvelle que les bars ont été contraints de fermer (à nouveau) ce Noël? Vous pouvez dépenser tout l’argent que vous auriez dépensé (encore plus) pour boire à la maison – tout en aidant à soutenir les petites entreprises.

Les abonnements au vin sont un moyen intelligent de découvrir quelque chose de nouveau à boire, et le fait de vous faire livrer des boîtes à votre porte vous évite le long trajet du supermarché.

Des abonnements au vin naturel aux dégustations de vin à la maison en passant par le cadeau de votre père, voici 12 des meilleures coffrets d’abonnement de vin à ajouter à votre panier ce Noël.

Pour le vin comme vous le souhaitez: Le Wine Club de Laithwaite

(Vin de Laithwaite)

Depuis ses débuts sous un arc de chemin de fer à Windsor, Laithwaite’s est devenu l’un des détaillants de vin les plus prospères du Royaume-Uni. Ils ne sont pas normatifs: vous aurez un contrôle total sur ce que vous buvez et pourrez modifier les vins recommandés dans votre sélection en ligne. Les abonnés peuvent choisir parmi une caisse de 12 bouteilles de vins mixtes, livrée toutes les 12 semaines (ou moins souvent, c’est à vous).

Pour le vin en canettes: Brixton Wine Club

(Brixton Wine Club)

Brixton Wine Club n’est pas votre club de vin traditionnel: il vend des vins de haute qualité, oui, mais en bouteilles? Non. Ce lot est en boîtes (recyclables à l’infini). Dans un monde où les boissons dans le parc sont devenues la norme – même en hiver – c’est ce que les amateurs de vin attendent depuis longtemps.

Vous pouvez rejoindre le club en tant que client unique ou en tant qu’abonné mensuel, et choisir parmi une sélection de cinq coffrets d’abonnement – de Simply Red à Rosé All Day, en passant par 100% Fizz.

Pour la durabilité: Littlewine Club

(Littlewine)

Découvrez deux, quatre ou six vins naturels chaque mois grâce aux forfaits d’abonnement soigneusement sélectionnés et respectueux de la planète du Littlewine Club. Optez pour un Backstage Pass et vous recevrez également les histoires derrière chaque bouteille.

Il existe une gamme d’options: Roots (50 £ par mois) est idéal pour ceux qui sont au début de leur voyage viticole naturel; Le producteur (90 £ par mois) apporte aux membres quatre bouteilles par mois de vignerons célèbres et à venir; et Cosmos (180 £ par mois) livre six bouteilles soigneusement sélectionnées de vin à faible intervention, y compris des cuvées de référence difficiles à trouver.

Toutes les notes pour la durabilité. Tous les matériaux de Littlewine sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et / ou compostables (même le ruban est activé à l’eau et fabriqué avec de l’encre à base de soja, ce qui signifie qu’il peut aller sur le tas de compost), de sorte que le vin arrivera neutre en carbone à votre porte .⁣

Pour les échanges en magasin: Majestic Wine Concierge

(Majestic’s Premium Mixed Case / Majestic Wine)

Si vous avez besoin de faire le plein de vins ce Noël, Majestic est votre fournisseur incontournable. Le service Wine Concierge choisira les meilleurs vins pour vous – tout ce que vous avez à faire est de choisir entre 12 ou 24 bouteilles, et le type d’étui que vous souhaitez.

Quelle que soit la boîte que vous choisissez, elle vous sera livrée tous les trois mois. Vous avez également la liberté de pouvoir suspendre ou annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, ou sauter une livraison, et si vous n’avez pas envie d’une bouteille en particulier, vous pouvez entrer dans n’importe quel Majestic Wine au Royaume-Uni pour l’échanger.

Pour ne dépenser que quand vous le souhaitez: Naked Wines

(Vins nus)

Mettez 20 £ ou plus sur votre compte Wine chaque mois pour devenir l’un des «anges» de Naked Wine. Vous pouvez dépenser le crédit sur votre prochain lot de bouteilles lorsque vous êtes prêt et vous obtenez une bouteille gratuite chaque mois lorsque vous commandez une caisse.

Vous ne payez que pour les vins que vous aimez: si une bouteille ne vous impressionne pas, informez l’équipe de Naked et ils créditeront votre compte – vous n’avez même pas besoin de rendre le vin.

Pour plus de flexibilité: The Virgin WineBank

(Vin vierge)

Les membres du club placent le montant de crédit qu’ils ont choisi sur leur compte Wine Bank chaque mois et pour chaque 5 £ ajouté, le club vous donne 1 £ de plus à dépenser en vin. Virgin Wine propose la livraison gratuite sur toutes les commandes, et leur sélection est vaste.

Pour le vin naturel: Crispin Wine Club

(Crispin Wine Club)

Les vins de Crispin sont recommandés par son expert interne Stefano Cazzato, un ancien sommelier de Londrino et Hakkasan. Le service d’abonnement du restaurant Spitalfields propose des bouteilles sélectionnées à la main avec un accent sur les vins naturels, biodynamiques et à faible intervention de petits producteurs et coopératives.

Chaque cas d’abonnement comprend des vins faciles à boire ainsi que des vins plus intéressants, funky et sauvages, sélectionnés à la main par Stefano, dont certains seront exclusifs à Crispin. Sélectionnez trois ou six bouteilles à chaque fois et la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir votre commande (toutes les deux, quatre ou six semaines).

Pour les bouteilles du monde entier: The Wine Society

(La société du vin)

Fondée en 1874, la Wine Society est reconnue comme la plus ancienne société viticole du monde. Les neuf acheteurs de la coopérative, réputés parmi les meilleurs du secteur, voyagent environ 300 jours et des milliers de kilomètres chaque année pour s’approvisionner en bouteilles du monde entier.

Les abonnés peuvent devenir membres à vie avec un paiement unique de 40 £, dont 20 £ pour votre première commande. Il n’y a pas de frais annuels et aucune obligation d’achat.

Pour trouver de nouvelles saveurs: Savage Vines

(Vignes sauvages)

Votre vin préféré est-il une bouteille de Pinot Grigio? Si oui, écoutez. Savage Vines vise à sortir les abonnés de cette habitude et à leur faire découvrir de nouvelles régions viticoles et de nouveaux cépages.

Tous leurs vins sont triés sur le volet auprès de petits vignerons indépendants et vous pouvez choisir entre deux, quatre, six ou 12 bouteilles de vins rouges ou blancs à livrer chaque mois.

Pour découvrir votre vin: la carte des vins

(La carte des vins)

À la Carte des Vins, l’objectif est de s’initier au vin en le mettant en pratique: les abonnés reçoivent chaque mois deux bouteilles de vins soigneusement sélectionnés de Wine Roots, un cours de vin en 12 parties qui enseigne les bases de la dégustation de vins.

Cependant, si vous souhaitez accélérer le processus d’apprentissage, vous pouvez obtenir six bouteilles par mois au lieu de deux. Les abonnements à la carte des vins sont flexibles et peuvent être annulés à tout moment.

Pour les amateurs de vin qui savent ce qu’ils aiment: Wine Post

(Wine Post)

Si vous n’êtes pas un expert du vin autoproclamé mais que vous savez toujours ce que vous aimez, Wine Post est peut-être parfait. Le service de livraison permet aux clients de choisir entre des cartons personnalisables de trois, six ou 12 bouteilles de vin tous les un ou deux mois.

En fonction de vos préférences, Wine Post sélectionne des vins parmi une gamme de plus de 150 vins différents selon vos goûts. Et le meilleur? Vous n’êtes lié à aucun contrat et vous pouvez suspendre ou arrêter votre abonnement quand vous le souhaitez.

Pour soutenir les petits producteurs: Wanderlust Wine Club

(Vin Wanderlust)

Comme son nom l’indique, Wanderlust Wine Club a pour objectif d’explorer de nouveaux vins dans de nouvelles régions, en soutenant les petits producteurs qui produisent du vin durable et de qualité. Les abonnés Wanderlust reçoivent quatre à dix bouteilles de vins artisanaux tous les deux mois, selon leur adhésion (argent, or ou platine).

Chaque cas donne l’histoire complète de chaque vin, ainsi que des informations générales sur le producteur, des notes de dégustation et des suggestions d’accords mets.